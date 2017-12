“Hoy sólo falta verlo preso”

La decisión de la Cámara de Casación Penal de ratificar el fallo de primera instancia que condenó a 14 de años de prisión por corrupción agravada de menores al ex director de Cultura de Urdinarrain, Javier Broggi, sorprendió “gratamente” a familiares y organizaciones que trabajan en la prevención del abuso infantil, dado que el tribunal tenía plazo hasta el 14 de febrero para resolver al respecto. “Hoy sólo nos falta algo: verlo preso”, dijo a AIM la integrante de la ONG Con los gurises no, María Emilia Galván, que señaló que esto “es muy importante para muchas víctimas que no se animaron a hablar en Urdinarrain y haber llegado hasta esta instancia será sanador para ellos también”.

La Cámara de Casación Penal ratificó este miércoles el fallo del tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú, que dispuso 14 años años de prisión para Javier Broggi por corrupción agravada de menores.

La sentencia no está firme debido a la apelación de la defensa al fallo de primera instancia, que fue confirmado en el día de hoy, aunque los abogados de Broggi tienen previsto seguir recurriendo ante instancias superiores.

“El día de hoy nos sorprendió, nos habían dado fecha como máximo 14 de febrero así que hoy nos sorprendió gratamente que casación decidiera dejar firme la sentencia”, admitió María Emilia Galván, integrante de Con los gurises no y madre de Leonardo Mussi, quien dio su testimonio en el juicio por haber sido uno de los menores abusados por Broggi.

“Fue un largo camino, en 2008 comenzamos con esta lucha y este fue el caso emblemático que nos llevó a formar la asociación. En ese camino donde nos encontramos con muchos abusadores y nos fuimos formando de a poco sin dejar nunca de lado que esto que habíamos comenzado tenía nombre y apellido, Javier Broggi, y que de alguna manera y en algún momento teníamos que llegar a esta instancia”, repasó Galván.

La integrante de una de las organizaciones que lucha contra el abuso infantil en la provincia dijo tener “hay una mezcla de sentimientos muy profundos” por el proceso que debieron atravesar y que no estará del todo cerrado hasta que la sentencia no quede firme. “Son tiempos muy largos para uno, que seguramente no son nuestros tiempos los tiempos de la justicia”, lamentó.

Por otro lado valoró haber avanzado en el proceso judicial y en darle mayor estado público a esta problemática, “porque sino acá iban a seguir siendo abusados muchos niños más, porque la característica de los abusadores es el haber seducido a la familia, a la comunidad, a todos”.

Galván consideró que el hecho de que la Justicia les dé, hasta ahora, la razón, a quienes fueron abusados por Broggi, a sus familias y representantes legales, los ayudará en la tarea de prevención y concientización sobre el tema.

“Estamos orgullosas de la tarea que realizamos, que no es grata porque nos vamos encontrando con todas estas miserias, pero acá estamos para defender a nuestros gurises, pero hay que ir por todos los rincones hasta llegar adonde se debe llegar. Hoy sólo nos falta algo, verlo preso. Esto es muy importante para muchas víctimas que no se animaron a hablar en Urdinarrain y haber llegado hasta esta instancia será sanador para ellos también”, concluyó la integrante de Con los gurises no.