Los gremios advierten que el 2018 será un año de conflictividad social

Las reformas promovidas por el Ejecutivo nacional, el techo a las paritarias según el índice oficial de Gobierno, los recortes y la inflación son variables que generan un escenario complejo por el que desde los gremios consideren que el 2018 será un año con mucha conflictividad social. El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, dijo a AIM que los sindicatos deberán “promover la unión de los trabajadores para enfrentar la profundización el ajuste”.

El 2017 concluyó “con una pérdida importante del poder adquisitivo de los trabajadores, con la reforma previsional, tarifazos, recortes en medicamentos y prestaciones a jubilados y despidos, lo que es el prologo de un 2018 muy complejo y conflictivo”, dijo a esta Agencia Muntes.

En ese sentido, apuntó que “el ajuste comenzó con los salarios, siguió con la reforma previsional y ahora vendrá la reforma laboral, ya que hay una decisión de avanzar contra los derechos de todos los trabajadores por parte del Gobierno que tiene la complicidad de la burocracia sindical”.

Además, el 2018 “se tendrá que romper el techo que propone el Gobierno de Mauricio Macri, porque los trabajadores necesitan una recomposición salarial que no sea menor a un 20 por ciento, porque es la base para comenzar a discutir”, ya que “en 2017 se perdió poder adquisitivo producto de la inflación”. Al respecto, aclaró que los datos del Gobierno no son confiables, ya que no están contemplados los datos de la canasta básica, porque se utilizaron indicadores que no tienen que ver con el consumo de los asalariados: “El poder adquisitivo de los trabajadores es insuficiente y lo que tenemos garantizado no alcanza para sobrevivir. Estamos lejísimos aún de lo que el mismo Estado (con los recortes con los que hacen a las mediciones) dice que debemos ganar para no ser pobres”.

En ese contexto, Muntes vislumbró “un año con muchísima conflictividad”, pero aclaró que “la gente debe entender que no es una pelea de un solo sector de trabajadores, sino que es del conjunto (públicos y privados) porque el deterioro que vivimos como clase trabajadora es muy grande”.

Ante ese escenario, “hay que promover la unión de los trabajadores para enfrentar el ajuste en las calles, ya que el 2018 será un año largo y complejo”, aseguró.