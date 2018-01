Trump: poca popularidad, mucha veleidad

Donald Trump afirma que podría volver a ser presidente de los Estados Unidos en 2020, cuando tendrán lugar las próximas elecciones.

Al mismo tiempo volvió a arremeter contra la prensa asegurando que sin su presencia en la Casa Blanda “sus índices de audiencia bajarán”.

Estas afirmaciones las hizo en una entrevista con el New York Times en la que se mostró confiado de “ganar otros cuatro años por muchas razones”, porque Estados Unidos “está empezando a volver a estar bien y se nos respeta nuevamente”.

“Los medios se derrumbarían sin mí”

“Otra razón por la que voy a ganar otros cuatro años es porque los periódicos, la televisión y todos los medios de comunicación se derrumbarán si no estoy. Porque, sin mí, sus índices de audiencia bajarán”, expresó el presidente con la histórica reprobación del 59%, y una de las aprobaciones más bajas de los últimos años (apenas 41%).

Asimismo, no dudó en burlarse del mismo medio que lo entrevistaba: “Sin mí, The New York Times de hecho no será el defectuoso New York Times, sino el fracasado New York Times“, ironizó.

“Es por ello que en principio me tendrían que dejar ganar. Y más tarde o más temprano -probablemente seis semanas antes de las elecciones- me amarán. Porque dirán: ‘por favor, por favor, no pierdas Donald Trump’”, vaticinó el mandatario, de acuerdo a las agencias de noticias EFE y DPA.