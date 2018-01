Rechazan el pedido de prisión domiciliaria para Nahir Galarza

El juez de Garantías de Gualeguaychú, Guillermo Bire, rechazó el pedido de la defensa de Nahir Galarza de levantar la prisión preventiva y otorgarle la domiciliaria a la chica detenida por el asesinato de su novio.

“El abogado defensor (Víctor Rebosio) entendió que una medida de prisión preventiva es demasiado e insiste con el arresto domiciliario y la pulsera electrónica. Yo tengo una posición tomada al respecto y es que corresponde una prisión preventiva por 60 días. Ese es el término que pidió el fiscal. Debo escuchar las teorías del caso y resolver en consecuencia. La idea de la prisión preventiva es que la persona esté privada de su libertad para neutralizar los riesgos procesales”, dijo Bire esta mañana, a la salida del juzgado, sobre su rechazo a la solicitud de la familia de Nahir.

Víctor Rebossio y Horacio Dargainz, los abogados de Nahir Galarza (Fernando de la Orden)

En diálogo con el canal de noticias TN, el magistrado explicó que “cualquier imputado con prisión preventiva es derivado a una cárcel común después de 30 días”, aunque no aseguró que ese será el destino de la chica de 19 años, quien hoy está detenida en la Comisaría del Menor y la Mujer de su ciudad.

“Se verá cuando se cumpla ese período de tiempo y depende de si los abogados defensores apelan la medida. Se trata de una situación muy particular, con hechos que conmocionaron a la ciudadanía. (Nahir) es casi una nena. Una opción es la cárcel de Paraná, que está muy alejada, a 350 kilómetros. La otra es una granja penal donde hay un pabellón de mujeres, pero no nos adelantemos en el tiempo”, comentó el juez.

Al recordar el momento en que Galarza confesó el asesinato de Fernando Pastorizzo, de 20 años, Bire dijo: “Lo hizo con todas las garantías y con su abogado presente. Allí el fiscal nota que la chica tiene un estado de shock y me pide que continúe la detención en el Hospital Centenario, a lo que accedí luego de un informe preliminar. Mantuve el estado de detención y, como no estaba en condiciones, se esperó a que los médicos determinaran su condición”.

Por otra parte, Bire señaló que “desde el punto de vista periodístico se dicen muchas cosas que no están en la causa”, en referencia a la designación del manager Jorge Zonzini como vocero de los Galarza y a las declaraciones de un supuesto abogado querellante: “(La de vocero) es una figura procesal que no existe en ningún código procesal de la República Argentina. Respeto que la familia lo contrate, pero no va a tener acceso al legajo. Y al momento no hay querella. Tengo entendido que en las últimas horas un letrado (Rubén Virué, relacionado a la madre de Pastorizzo) se presentó, pero aún no he resuelto su incorporación”.

Por último, el juez negó que Marcelo Galarza, el padre de la acusada, sea una persona poderosa en Gualeguaychú ni que Nahir tenga beneficios por ser su hija. “Es un oficial de policía con un sueldo de policía. Ese es todo el poder que puede tener”, afirmó Bire.