Objetivo: detener el Brexit

Parar el Brexit. Lo que en el 2017 parecía una misión imposible, empieza a tener los visos de solución más o menos realista. La mayoría de los británicos respalda a estas alturas la convocatoria de un segundo referéndum sobre el acuerdo final con Bruselas. Y la línea divisoria está cada vez más clara entre los dos partidos: el 78 por ciento de los laboristas quiere una nueva cita con las urnas, mientras el 85 por ciento de los conservadores se opone (según un sondeo de YouGov).

Las tornas han cambiado con un rápido realineamiento de los progresistas y aprovechando el impasse de Theresa May. La entrada en escena del ex premier Tony Blair, la vuelta al ruedo político del ex viceprimer ministro Nick Clegg, el desmarque del alcalde de Londres Sadiq Khan y el último giro de la activista financiera Gina Miller amenazan con dejar en fuera de juego al líder laborista Jeremy Corbyn. El balón del Brexit está en su pie izquierdo…

El ex viceprimer ministro y ex líder liberal-demócrata lanzó la primera piedra a finales del 2017 con su manifiesto Cómo se puede parar el Brexit (recién elegido por los parlamentarios británicos como libro del año). Tras perder su escaño en las elecciones de junio, Sir Nick Clegg ha puesto todas sus energías en su misión política, apoyado en su think tank Open Reason.

“Democracia significa permitir a la gente que cambie de opinión”, argumenta Clegg. “Lejos de ser antidemocrático, parar el Brexit sería más democrático, dado que la estrecha mayoría de los partidarios de la salida de la UE se ha diluido”.

Los liberal-demócratas llevan reclamando un segundo referéndum durante meses. Su nuevo líder, Vince Cable, ha propuesto incluso un calendario para celebrar la consulta: diciembre del 2018, precedido de tres meses de campaña. Pese a haber perdido su condición de partido cuña, con apenas 12 diputados, los liberal-demócratas han embarcado en la causa del segundo referéndum a los nacionalistas escoceses, al Partido Verde y a decenas de laboristas.

Fuente: El Mundo, España. Edición 7 de enero de 2017.