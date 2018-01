El curioso reproche de Mirtha Legrand a Ingrid Grudke

En su debut con Almorzando en Mar del Plata, la conductora le hizo una peculiar observación a la modelo

Luego de retomar su programa nocturno, Mirtha Legrand volvió con sus clásicos almuerzos en Mar del Plata. Entre los invitados al primer programa veraniego de la edición 2018 de Almorzando se encontraba Ingrid Grudke . La actriz y modelo está en “La Feliz” haciendo temporada con la comedia Como el culo , y al mismo tiempo atraviesa un duro momento personal tras su separación del empresario Cristóbal López, quien actualmente permanece detenido en el penal de Ezieza.

Fue la propia Grudke la encargada de anunciar el distanciamiento unos días atrás: “No tengo nada que ver con sus cosas. Yo soy Ingrid sola. Siempre me ocupé de trabajar, vivir mi vida, plena. Simplemente fui su pareja”, contaba la modelo, quien luego, en un móvil con Intrusos, añadió que ella se enamoró “de la persona”, sin estar al tanto de sus negocios. “Yo lo conocí y me enamoré. Veo en las redes gente que trata de sacarse la bronca por un problema del país. Yo no tengo nada que ver con la política. Que se descarguen con otra persona. No me hagan pensar que la sociedad me va a agredir por lo que yo siento, no voy a tener miedo a un civil. Por suerte en la calle recibo afecto y cariño, y además mis amigos y mi familia están presentes”, aseguraba.

Como era de esperarse, Legrand ahondó en el tópico, pero no sin antes hacerle una observación a Grudke. “Hace un montón que te vengo invitando y no querías venir”, le “reclamó” con el tono picante que la caracteriza. Tras un momento de incomodidad, Grudke le aseguró a la conductora que siempre quiso ir a su programa, y que si no lo hizo antes fue por razones que no tenían vínculo con su vida personal. “Cada vez que me invitaban estaba de viaje, haciendo desfiles”, aclaró la modelo, quien no pudo evadir el tema de su separación. “Yo estoy enamorada pero ya está, es una cuestión personal muy privada (…) cuando lo conocí no sabía quién era [Cristóbal], y ahora es difícil porque todo el mundo opina, pero nadie sabe lo que yo siento, por eso en este momento estoy abocada a mi trabajo”, agregó la rubia y reiteró que no le preguntaba a López sobre sus negocios: “Yo me preocupaba de vivir mi vida y mis cosas, tampoco es que estaba casada, y siento que no me corresponde responder por eso”, concluyó.

La Nación,.