La desgarradora historia de la ex tenista francesa Marion Bartoli y el brusco cambio en su cuerpo

“Me dejé destruir”, confesó la campeona de Wimbledon 2013, que sueña con su retorno al tenis después de cinco años alejada de los circuitos.

El 6 de julio de 2013, Marion Bartoli vivió el momento más feliz de su carrera tenística: era campeona de Wimbledon. Sin embargo, con el correr del tiempo ese logro pasó a ser una simple anécdota, ya que tan sólo 38 días después de haber alcanzado su primer Gran Slam, anunció su retiro inmediato del tenis.

“Sencillamente mi cuerpo no puede más”, había declarado Marion, luego de quedar eliminada del torneo de Cincinnati. A partir de aquel día, Bartoli bajó considerablemente de peso y alarmó al mundo del tenis por las imágenes que se difundieron de su nuevo físico.

Finalmente, tras cinco años de ausencia de los medios deportivos, la campeona fue entrevistada por el diario francés L’Equipe y reveló el principal problema que la llevó a estar al borde de la muerte: una relación enfermiza con su ex pareja.

“Me dejé destruir por alguien y no pensaba que fuera posible. Cuando me retiré era la mujer más feliz del mundo. Entonces conocí al que hoy es mi ex novio, en mayo de 2014, y cada día él me decía que estaba gorda. Veía a una mujer delgada por la calle y me decía: ¿Has visto que delgada y preciosa es?”, confesó la ex tenista francesa.

Y agregó: “No me ayudó. Me decepcionó. Estaba en los suelos, pero por suerte pude levantarme y encontré la alegría de vivir el día a día. Él apagaba eso”, sentenció.

Marion Bartoli dio vuelta una de las páginas más negras de su vida. Se prepara para volver a los circuitos de la WTA y sueña con un posible retorno en marzo, cuando comience el torneo de Miami.

“Quiero probarme a mí misma que estoy viva. He pasado todos los exámenes médicos para regresar. Si veo que mi regreso al tenis hace que mi salud corra peligro, pararé”, concluyó la campeona femenina de Wimbledon 2013, de 33 años.

Clarín