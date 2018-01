Stephen Hawking: “Los agujeros negros no son tan negros”

Stephen Hawking es, sin dudas, una de las mentes más brillantes de la actualidad. Y, además, es un alma sensible. El reconocido físico envió un profundo mensaje de esperanza para las personas que padecen depresión.

Hawking ostenta desde hace ya varias décadas el título de una de las mentes más brillantes en el mundo. Cada vez que habla, el mundo se detiene a escuchar. Y muchas veces, sus pronósticos con respecto a la humanidad no son de lo más optimistas. Sin embargo, esta vez, envió un mensaje conmovedor para las personas que sufren depresión.

El domingo pasado, antes de cumplir 76, el físico británico dio una charla en el Royal Institute de Londres acerca de la depresión, un mal psíquico que afecta a millones de personas en el mundo y que está creciendo en todo el globo de manera alarmante.

“El mensaje de esta charla es que los agujeros negros no son tan negros como los pintan. No son prisiones eternas como alguna vez se pensó. Las cosas pueden salirse de un agujero negro desde ambos lados y posiblemente hacia otro universo. Entonces si te sientes en un agujero negro, no te rindas: hay una salida”, animó el físico a quienes padecen la enfermedad.

Hawking, que habló ante 400 personas sobre los logros que ha alcanzado en su vida, está calificado para hablar de golpes duros en la vida, ya que fue diagnosticado con Esclerosis lateral amiotrófica en 1963, cuando todavía era una joven promesa en el mundo de la ciencia y no el gran pensador en el que se convirtió después.

“A pesar de la enfermedad que sufro, he sido muy afortunado en casi todo. He tenido mucha suerte de trabajar teoría física en un época fascinante y es una de las pocas áreas en donde mi discapacidad no ha sido una desventaja”, agregó. “No importa cuán difícil la vida pueda parecer porque pierdes toda esperanza si no puedes reírte de ti y de la vida en general”, sostuvo.