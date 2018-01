Los despidos no paran: Movilizaciones contra el ajuste en el Canal de la Ciudad

Junto a la Asamblea y distintas Juntas Internas y organizaciones, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Capital, se movilizó este jueves en las puertas del Canal de la Ciudad para exigir la inmediata reincorporación de los cinco empleados “arbitrariamente despedidos el viernes pasado” y “el cese de las amenazas de los funcionarios de continuar con los despidos”, supo AIM.

“Estamos peleando porque hay cinco compañeros con más de cuatro años de antigüedad que participan activamente en las asambleas que fueron despedidos sin ninguna causa ni motivo”, denunció el delegado de ATE Capital en el Canal de la Ciudad, Ezequiel Díaz, quien afirmó que existe persecución gremial e ideológica por parte de las autoridades.

Díaz además señaló que “hace un año que venimos sosteniendo un conflicto porque más del 80 por ciento de las y los trabajadores están contratados bajo fraude laboral y porque la gente que está en planta permanente no tiene un convenio colectivo de trabajo, es decir, no nos reconocen como trabajadores de televisión”.

“Hoy estamos sufriendo los despidos, pero no por eso estamos aflojando ni nos van a quebrar. La única lucha que se pierde es la que se abandona y no pensamos abandonar la lucha: queremos que los compañeros vuelvan a estar adentro del Canal, queremos hacer televisión, queremos cumplir con nuestras funciones y queremos que el Director Eduardo Cuna dé la cara de una vez por todas, porque hace tres meses que no nos atiende y no se hace cargo”, agregó.

Por su parte, Eduardo Nasif, vocal de ATE Capital, advirtió que el conflicto “es el mismo que sucede en el resto de los medios públicos, donde existe una profunda precarización laboral”.

A su vez, denunció al director del Canal Eduardo Cuna, quien no aparece hace tres y no da respuestas a las y los laburantes. “Tenemos un director que no da líneas de trabajo y tiene miedo de dar la cara ante sus trabajadores. Cuna se tiene que hacer cargo de que es el Director del Canal, porque cuando fue a los Martín Fierro se puso las mejores ropas y fue a ver cómo los trabajadores ponían en lo más alto de la televisión al Canal de la Ciudad. Entonces si Cuna era el director para recibir los premios, que se haga cargo ahora también para resolver la problemática de las y los trabajadores”, pidió Nasif.

Según informaron a AIM, “ante la falta de respuestas, los trabajadores continuarán en Estado de Asamblea Permanente”.

El Canal de la Ciudad es un canal de televisión público de la República Argentina, que se emite en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se encuentra financiado por el Estado de esa ciudad, bajo la Secretaría de Comunicación Social.