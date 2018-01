Cogno: “Estamos viviendo con mucha zozobra estos meses que los docentes no vamos a la escuela”

La secretaria general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) seccional Paraná, Susana Cogno, advirtió a AIM que el 2018 será un año complejo ante el brutal ajuste que profundizan los Gobiernos sobre los trabajadores y la escuela pública. Los magros salarios son parte del proceso de desfinanciamiento de la escuela pública. La unidad sindical se presenta como condición clave para construir una resistencia sólida para enfrentar las políticas neoliberales que llevan adelante los gobernantes.

Cogno aseguró a esta Agencia que los docentes están sumamente alarmado por el escenario que se configuró: “Avizoramos un año de grandes conflictos, donde la fuerza deberá estar puesta en la unidad de acción y en el mejor de los criterios, para poder llevar adelante un proceso que nos permita dar la lucha correcta para llevar a buen término las reivindicaciones del conjunto”.

Precisamente, desde la Agrupación Rojo y Negro que conduce Agmer Paraná –la seccional más grande del gremio- sostienen “un proceso de lucha que llevó varios años donde se reclama constantemente la no correspondencia de la demanda reivindicativa en materia salarial y educativa con lo que el Gobierno ofrece año tras año y, de hecho, el año pasado fue uno de los más complejos, donde no se habilitó la discusión salarial para el segundo semestre”.

“Estamos viviendo con mucha zozobra estos meses que los docentes no vamos a la escuela, porque todas las reformas han quitado derechos a los trabajadores y a los estudiantes, por lo que avizoramos con mucha preocupación una nueva reforma sobre otras muchas inconclusas y no evaluadas, que afectarán a la escuela secundaria”, dijo la profesora, quien remarcó: “El tridente de las reformas trae aparejado el mismo concepto: el ajuste sobre la clase trabajadora, quedándose con muchos derechos que a lo largo de los años pudimos construir e inician un proceso en el que la clase trabajadora tiene menos posibilidad de acceso a la cultura y la previsión”.

Desde el 2000 “se ve la vulneración de derechos en función de que no se garantizan los circuitos públicos de educación y en este momento se distingue con mayor preocupación lo que pasa en los espacios de formadores, donde los institutos de formación docente ya no tienen la apertura de carreras para el presente ciclo, es decir, si no se abren nuevas cortes para formar docentes en breve estaremos en problemas mayores de los que tenemos y se genera la enorme preocupación de en manos de quién quieren dejar estos espacios”. Al respecto, precisó que “el hecho de que se intente formar ‘directores líderes’ en la Universidad de San Andrés marca un claro desprestigio de lo que es la formación docente a nivel general y, a su vez, dirigen toda la inversión a las universidades privadas”.

Ante ese panorama, el 8 de febrero los delegados de la Rojo y Negro se congregarán para analizar el proyecto del Plan Maestro, “para estudiar qué implicará la reforma educativa”.

“Es muy importante la participación de todos los delegados del departamento, para participar de una jornada importante de trabajo intensivo”, dijo Cogno.

Además, “se reclama la apertura de la discusión salarial y el cumplimiento de todo lo acordado en paritarias, ya que la falta de ejecución de lo pactado nos hace a nosotros víctimas de un proceso inconcluso que se suma a otros que no tiende a recuperar ni poder adquisitivo ni garantía de trabajo docente”.

Salarios magros y acceso a la cultura

Por otro lado, la dirigente provincial de la Rojo y Negro comentó que ante la falta de salarios dignos muchos trabajadores de la educación van al camping sindical durante el receso anual ordinario, pero este año se encontraron que “un sector tan vulnerado como los trabajadores de la educación, que no alcanza a cubrir la canasta básica, no pueden acceder a las piletas, ya que luego de haberse inaugurado la temporada de verano del complejo Carlos Fuente Alba aún no se habilitaron las piletas”.

En ese marco, reclamó a las autoridades provinciales de Agmer “que se garantice que los días que nos quedan de receso se puedan aprovechar en el complejo del sindicato”, y solicitó públicamente que la conducción provincial transfiera la administración del predio a la seccional Paraná, con los recursos correspondientes.

Al respecto, Cogno rememoró que “el complejo tiene un administrador externo y nosotros los afiliados sufrimos esta situación, alcance con mencionar el inconcluso proyecto original que construía salones de fiesta, un salón de convenciones y un parque acuático, dando además un sentido pedagógico a las más de 20 hectáreas de monte nativo, incluido un arroyito que pasa por el predio y que nunca fue saneado ni puesto en valor de preservación ecológica”.