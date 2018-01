China abrió el mercado para la carne vacuna argentina con hueso y enfriada

Según informó la embajada argentina en Beijing, el trabajo conjunto realizado por el Ministerio de Agroindustria, el Senasa, la Cancillería y el Ipcva, llegó a buen puerto. Se prevé un gran crecimiento de las exportaciones.

La noticia de la ansiada apertura del mercado chino para carne vacuna argentina enfriada y con hueso conocida ayer fue celebrada por la cadena de ganados y carnes de argentina como un gran logro de la nueva política de trabajo conjunto entre el sector público y los privados.

“Nosotros estábamos convencidos de que en esta nueva etapa de trabajo armonioso y coordinado entre los privados y el Estado iba a dar resultados en el corto plazo”, señaló el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), Ulises Forte.

“La presencia del presidente de la nación, Mauricio Macri, en nuestro stand de la Sial China el año pasado, acompañado por las autoridades sanitarias y del Ministerio de Agroindustria, nos dio la pauta de que estábamos en el camino correcto para obtener grandes cosas en ese mercado, que aún antes de esta noticia ya era el principal destino para nuestros cortes’, agregó.

Según Forte, las exportaciones hacia ese destino podrían registrar un gran crecimiento en los próximos meses, consolidado la curva ascendente de las ventas de carne argentina hacia el exterior.

“Vamos a tener un buen termómetro en la próxima Sial China que se va a realizar en mayo de este año”, agregó y dijo: “Es una feria que ya le venía compitiendo en importancia a Anuga o la Sial de París, así que seguramente este año vamos a tener un récord de empresas argentinas ofreciendo sus productos”.

“Está noticia nos lleva a redoblar los esfuerzos en el trabajo de promoción y posicionamiento en este mercado”, señaló Forte. “Ahora debemos ir por más: tenemos que lograr el reconocimiento de calidad que tiene nuestra carne en el resto del mundo, porque en China recién nos están conociendo y hay países como Australia que nos llevan décadas de ventaja”, concluyó.

El trabajo del Ipcva

Cabe destacar que el Ipcva realiza acciones en forma sostenida en el mercado chino desde 2005, cuando aún no estaba abierto para las carnes del país.

En 2011 el Instituto promovió la primera exportación formal hacia ese destino para la realización de la “Semana de la carne argentina” y a lo largo de los años, además de

participar en las principales ferias de alimentación de ese país, firmó acuerdos con la China Chamber of Commerce of Import and Export of Foodstuffs, Native Produce and Animal By-Products (Cámara China de Comercio de Importación y Exportación de Productos Alimenticios, Productos Nativos y Subproductos Animales), Huawei Technologies Co., y la mencionada China Meat Association.

El mercado chino

Según datos del área de estadística del Ipcva, China es actualmente el principal destino en volumen para la carne vacuna argentina. A lo largo de 2017 se exportaron 94000 toneladas hacia ese destino, por un valor total de 398 millones de dólares.

Cabe destacar que durante el 2017 China importo, a otros países, carne con hueso por un volumen superior a las 120000 toneladas