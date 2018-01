Trabajar cansa, más en verano

Ya sea que no tienen días para tomarse vacaciones, que los están guardando para otra fecha o simplemente, que en este momento no cuentan con los recursos para salir de la ciudad, son variados los motivos por los que muchas personas aún permanecen encerrados en sus oficinas. Por si esto no fuera suficiente «castigo», las redes sociales se colman rápidamente de fotos de playas, viajes y momentos de relax de amigos que sí se pidieron días libres en estas fechas.

Pero el trabajar en la temporada de verano no debe ser sinónimo de estrés, aburrimiento y frustración. El psicólogo de Clínica Santa María en Chile, Juan Pablo Westphal, da unos tips para resistir esta época del año y evitar el estrés en el proceso.

Consejos a seguir

El primer lugar, es fundamental que aquellos que se quedan trabajando, no destinen sus días solo al área laboral. «Es importante que el esfuerzo y ocio sean actividades constantes a lo largo de todo el año, llevando una vida de trabajo y entretenimiento en el día a día» afirmó el experto.

No obstante, este no es el modus operandi de la sociedad chilena, en la que se centra para su análisis. Por el contrario, el psicólogo dice que los chilenos tienden a pensar que en la semana se deben dedicar únicamente al trabajo, pero esto puede bajar el ánimo y disminuir la disposición, precisamente a trabajar.

«Tendemos mucho a separar la vida, en la semana lo único que hacemos es trabajar y los sábados y domingos nos divertimos», señala. Ante esto, el experto aconseja: «Si alguien quiere comer algo rico, no tiene por qué ser en el fin de semana, puede ser a la hora de almuerzo por ejemplo».

Asimismo, recomienda realizar actividades del agrado de cada persona y a su propio ritmo. Muchas veces uno siente que debe hacer ejercicio y el no hacerlo es motivo de frustración y depresión. Para no caer en ese sentimiento es importante que las personas no se presionen a realizar actividades, y dejando siempre un espacio para darse un respiro y, sobre todo, descansar.

«Los excesos producen más estrés y tensión, por lo que obligarse a salir y llenarse de actividades, al final solo logra ansiedad y frustración», explicó el especialista. Lo más sano, indica Westphal, es tener claros los momentos de actividad, de pausa y de término de la jornada, para luego dar pie a los tiempos de entretenimiento.

En lo que refiere al horario de trabajo, el psicólogo afirma que escuchar música entretenida y darse momentos de descanso, puede ser una opción ideal para ayudar a evitar el estrés en estas fechas.

Por otro lado, para las personas que se sienten incómodas y frustradas viendo cómo otros disfrutan de sus vacaciones, el psicólogo hace un llamado a no caer en comentarios envidiosos y hacer un uso sano y adecuado de las redes sociales.

«(Para evitar el estrés) siempre es bueno hacer deporte. Realizar actividades paralelas a lo laboral, y que generen tanto bienestar como satisfacción. Eso ayuda mucho a las personas que trabajan», concluye el experto. En base a El Mercurio / GDA