Neolibertad (para los que queden)

Los padres de la patria norteamericana fundaron la “democracia” moderna, con la que su país sigue bombardeando al mundo, en la propiedad privada y la religión. Por la propiedad no fueron ciudadanos los indígenas ni los negros. Los indígenas por no conocerla y, por las dudas la conocieran, por haber sido desposeídos como justificó el filósofo británico John Locke; y los negros porque ellos mismos eran propiedad privada.

Como la “revolución” norteamericana no fue cívica ni laica, dio amplio espacio a la divinización del cálculo, a la tesis puritana de que dios señala a los predestinados bendiciéndolos con la riqueza material.

Personajes como Franklin establecieron la “filosofía de la avaricia” y el “romanticismo de los números”, yuxtaposición de palabras para nosotros muy extrañas pero bien adaptada a la ideología de ellos.

Luego la doctrina se deslizó, contra Stuart Mill, hacia el sentido que le dio Jeremías Bentham, el filósofo preferido de Rivadavia, que definió la utilidad como la propiedad de los bienes de producir placer o dolor y buscó cómo medirlos.

Cualquier consideración ética es reemplazada por el cálculo, es decir, se produce un descenso más, que viene de muy lejos, de lo cuantitativo a lo cualitativo.

Ludwig von Mises, uno de los fundadores del neoliberalismo, definió: “el capitalismo no es simplemente producción en masa, sino producción en masa para satisfacer las necesidades de las masas”.

Se ve de inmediato que la producción “en masa” se refiere a mercancías, y las masas necesitadas, a personas. Esta confusión deliberada entre personas y cosas tiene un propósito: superponer productos diversos sobre cada consumidor, establecer una equivalencia “útil”. Y considerar “ciudadano” solo al consumidor solvente. La confusión marca la tendencia a la cuantificación y al olvido del aspecto cualitativo de la realidad que es inherente al consumismo y más generalmente, al modernismo.

El mismo von Mises, al enviarle a una escritora amiga una felicitación por un libro de ella que acababa de leer, la felicitó por su coraje. Le dijo que supo decirle a la “multitud” lo que los políticos no se animan, a saber: “que sois inferiores y que cualquier progreso en vuestras vidas que consideráis normal, se lo debéis al esfuerzo de los hombres que son mucho mejores que vosotros”.

El pensamiento conservador y clasista que expresa en neoliberalismo es muy viejo y ha cambiado poco. Apenas 9 años después de la revolución de Mayo, en La Gazeta de Buenos Aires, durante el gobierno del estanciero Juan Martín de Pueyrredón, se leía: “los federalistas (los federales) quieren, en grande, lo que los demócratas jacobinos en pequeño. El perezoso quiere tener iguales riquezas que el hombre industrioso; el que no sabe leer, optar por los mismos empleos que los que se han formado estudiando; el vicioso, disfrutar el mismo aprecio que los hombres honrados”.

Es fácil ver cuál era el pensamiento respecto de los jacobinos franceses y sus tendencias “igualitarias”; cuál puede ser la “libertad” tan mentada por los liberales como esencial a su programa, y cómo a von Mises le bastó con tomar frases hechas del pasado.

La “pudrición ontológica” no es resultado del neoliberalismo, sino el neoliberalismo es uno de los resultados de ella. Todas las soluciones que pretendan encontrarse en estas condiciones estarán infectadas por una tendencia disolvente que conviene ver actuando dentro de nosotros mismos.

Se trata de un proceso iniciado hace mucho, del que las diferentes etapas de la historia presentadas habitualmente con las vestiduras prestigiosas del “progreso” son síntomas.

De la traición a la extinción

Cuando Eduard Bernstein abrió el camino del revisionismo, la socialdemocracia inició su parábola política a pesar de la resistencia esclarecida de Rosa Luxemburgo, asesinada junto a Carlos Liebknecht durante la represión ordenada por el gobierno socialdemócrata de la república de Weimar, en Alemania. El presidente de aquella república, toda duda, tibieza y vacilaciones, era Friedrich Ebert, antiguo aliado de Rosa, que llegó al cargo como presidente del partido de la socialdemocracia alemana y con su conducta y sus alianzas abrió el paso al nazismo.

En vano Rosa hizo notar que reforma y revolución no se oponían, sino que están vinculadas, o que por la reforma se avanza hacia la revolución, la que entra en acción cuando la reforma se vuelve ineficaz. Su concepción era opuesta a la de Bernstein, en la que la reforma hace inútil la revolución.

Los partidos socialdemócratas posteriores se beneficiaron con una era dorada, el Estado de Bienestar, luego fueron afectados por el dominio del neoconservadurismo de Reagan y Thatcher hasta alcanzar el estado actual de pérdida de identidad, debido a la aceptación de la ideología liberal y de la “mano invisible del mercado”, y a la práctica activa de procesos de desregulación neoliberal.

Han acompañado, con más o menos remordimiento, con más o menos conciencia, la globalización del capital y con ella la tendencia a la mercantilización universal, que los ha hecho sus beneficiarios y sus víctimas.

Los resultados del neoliberalismo

Los neoliberales gustan presentarse como los únicos defensores de la libertad, voceros de la única economía posible; tal como en otra época dominaban los representantes de la “única religión verdadera, fuera de la cual no hay salvación”.

Hacen propaganda o imponen sin más sus puntos de vista a los que los aceptan y a los que no los aceptan: no hay alternativa. El neoliberalismo se comporta como una religión con una ideología compacta que no admite dudas ni réplicas.

Sin embargo, los resultados no son como los presentan:

La aplicación de sus dogmas suele producir la baja de la inflación efectiva. También cierta recuperación de las ganancias, es decir, una reversión transitoria, a veces solo aparente, de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia.

Produce también aumento del desempleo, que se duplicó en una década en los países desarrollados.

Otra consecuencia es un enorme crecimiento de la desigualdad, presentada como anclada en la “naturaleza humana”, o como premio a los mejores.

Otro efecto es una baja de la tasa de crecimiento, que se traduce en una recuperación nula del crecimiento real.

Además, trae consigo un aumento de las inversiones especulativas, que merman las posibilidades de crecimiento, que resultan de las inversiones productivas.

En los países “centrales” el porcentaje cuantitativo del Estado en la participación en la economía no disminuyó, sino que crece o se mantiene cerca del 50%

El ciclo completo

Entresacamos algunos párrafos del capítulo 6 de la “Historia social de la literatura y del arte”, de Arnold Hauser. “Como los ingresos de la Corona en gran parte consistían en tributos a la población no privilegiada, el interés del Estado era favorecer la prosperidad económica de estas clases. Claro que en cada momento crítico, el cuidado por ellas debía ceder a los intereses del gran capital”.

(…) Todo el occidente es envuelto por un clima bursátil que todavía se acrece cuando (…) se ofrece al público la oportunidad de participar de sus ganancias (de las sociedades de comercio) a menudo fantásticas. Las consecuencias para las grandes masas son catastróficas; el paro, la superpoblación de las ciudades, la subida de precios y el mantenimiento de bajos salarios”

( …) Los pequeños negocios son absorbidos por los grandes, y éstos, por capitalistas que se dedican cada vez más a los negocios financieros”.

Estas citas, y muchas otras como ellas, no se refieren al capitalismo del siglo XXI; sino al periodo juvenil de su consolidación a comienzos del siglo XVI, es decir, hace 500 años. Como dice el expositor de las doctrinas hindúes, Ananda Kentish Coomaraswamy, todo lo sujeto al devenir debe terminar su ciclo de existencia manifestada en un punto equivalente al del inicio. Debe salir de la existencia en un punto equivalente, aunque no igual, a aquel en que entró en ella. El capitalismo no es la excepción.

Y a tal punto está en el mismo lugar de siempre que cuando el presidente Barack Obama recibió el premio Nobel de la paz en 2009, no se le ocurrió sino elogiar la guerra: “La guerra justa y necesaria contra el Mal”.

Algunos siglos antes, el teólogo y jurista español Juan Ginés de Sepúlveda había sido de la misma idea.

Explicó que la guerra contra los indios de América era justa y necesaria, y dio sus razones: “es justo por derecho natural que el cuerpo obedezca al alma, el apetito a la razón, los brutos al hombre, lo imperfecto a lo perfecto y lo peor a lo mejor, para bien de todos”. Estas “verdades de derecho natural” sirvieron para masacrar más o menos 60 millones de habitantes de América y someterlos al designio de los “mejores”.

Ninguno de los postulados de Ginés, tendentes a la sujeción de los habitantes originarios de América a sus amos “naturales” europeos, contradice los postulados neoliberales, que tanto como Ginés se basan en la doctrina “natural” del sentido común y en la lógica de los negocios. También para ellos, como para el teólogo español, se trata de reducir todas las cosas a una, al poder financiero, a la nivelación por el dinero y como para Sepúlveda, lo que sobrevendrá será el bien común de los sobrevivientes.

Esa doctrina le sirvió a Obama para lanzar 26.000 bombas en los ochos años de su mandato, con la finalidad de sujetar a los indóciles “malos” al poder del imperio moderno, y para mantener y acrecentar como cosa de “sentido común” 1000 millones de hambrientos.

Si hay todavía manera de detener la marcha al abismo, es preciso entender que la civilización occidental globalizada, y todas las pretendidas soluciones que ofrece por derecha y por izquierda, son frutos ellas mismas de una declinación que las afecta a todas tanto como la tierra impulsa hacia abajo a todos los objetos pesados. Entender que la civilización moderna se funda en la imposición, la violencia, la discriminación, la guerra y la dictadura del pensamiento único, y que nada de eso es natural, ni lógico, ni de sentido común.

De la Redacción de AIM