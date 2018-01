La señora Dalloway: maternidades angustiantes

Vi muchas veces la película “Las horas”, leí el libro en el que se basó, también el de Virginia Woolf que, de alguna manera, homenajeó Michael Cunningham. La película y los libros reflejan maternidades, matrimonios, pero más que nada mujeres que no se sienten apropiadas, ni satisfechas con las vidas que les suceden. Por Valeria Canoni[*], para AIM.

“Ella es el monstruo”, dice una de las actrices. Ms. Dalloway no lo es. Al menos no lo es para mí. Creo que muchas mujeres nos hemos sentido superadas por diversos acontecimientos, abrumadas, perplejas.

En la película varias mujeres sienten esa sensación de vacío. Una angustia existencial que se debate entre el ser inauténtico y la extinción.

Las expectativas puestas en roles determinados, en el deber ser que se asemeja a una soga al cuello.

“Alguna vez podré escapar”, dice otra de las voces.

Cuando la maternidad deje de ser tabú podremos hablar libremente.

Los temores, las miradas ajenas, las idealizaciones no permiten desenredar el embrollo al que nos han sometido durante siglos.

Elijo mi rol con las contradicciones, con muchas dudas, también con la certeza de ser una privilegiada que sigue aprendiendo desde el deseo, la incomodidad pero también con la libertad que me permite alejarme de vez en cuando y volver a mirar con otra perspectiva.

Trabajo, estudio, proyecto y también cumplo el rol de madre. La diferencia es que esta última función no me define ni me determina.

No todas las mujeres tienen este privilegio, por eso cuando aseveramos y damos consejos deberíamos ser más respetuosos de las otras mujeres que maternan de otras maneras. Sin sostenes afectuosos ni redes solidarias.

No me olvido de quienes conscientemente deciden no hacerlo, ellas merecen mi absoluto y sincero respeto.

El deseo, las posibilidades, las condiciones materiales, todo ello obstaculiza o favorece que hallemos algo fugaz que nos acerque a la felicidad.

* Valeria Canoni, profesora de Filosofía.