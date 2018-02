¿Se puede volver de la muerte?

“Cuando vuelen por el cielo pájaros de hierro, mis enseñanzas irán al occidente”, habría dicho el maestro Padma Sambhava en la India, donde enseñaba hace unos 1300 años. Los pájaros de hierro, portadores de tremendas destrucciones miles de años antes, estaban mencionados en los libros inspirados del hinduismo, como signo del inicio de la era de la decadencia final o Kali Yuga.

No eran entonces totalmente desconocidos para los discípulos de Patma Sambhava, pero fue necesario esperar al siglo XX tanto para ver aviones en el cielo como para que el Bardo Thodol fuera traducido a lenguas occidentales y estudiado por eruditos primero y hasta cierto punto popularizado más tarde.

Cuando los budistas tibetanos conocieron el título de “Libro Tibetano de los Muertos” que el traductor inglés Walter Evans-Wentz le puso al Bardo Thodol observaron que más que un libro sobre la muerte es una guía para la vida.

Evans-Wentz se inspiró para su título en el libro egipcio de los muertos, que había sido traducido poco antes de los jeroglíficos, en un momento en que el descubrimiento de la tumba de Tutankhamón en 1922 en Luxor había llamado mucho la atención de Europa sobre el antiguo Egipto.

Padma Sambhava sabía que las doctrinas esotéricas no podían ser asimiladas por sus contemporáneos, que no estaban maduros para ellas. “No es posible darles ahora estas doctrinas; no sabrán apreciarlas, no las entenderán.” Las puso por escrito -como siempre que las doctrinas que deben transmitirse oralmente corren el riesgo de perderse- y las escondió en cuevas del Himalaya. Se convirtieron entonces en “termas”, que significa en tibetano “lo que se saca”, al modo de un tesoro enterrado. El Bardo Todol es uno de 64 “termas”, que según la tradición fue “sacado” por el maestro Rinchen Karmalingpa en el siglo XIII o en el XIV.

Se trata según la tradición de un acto no forzado, salvo por la incomprensión que el maestro sabía que encontraría en su tiempo. No fue así en el caso de ocultamiento de otros libros más o menos equivalentes, como los que aparecieron en el mismo siglo de los “pájaros de hierro” en cuevas del desierto de Arabia o Palestina, y que fueron objeto de recelosa y desconfiada vigilancia por los custodios interesados de las religiones actuales. Esos libros fueron escondidos 17 ó 18 siglos antes como último recurso por perseguidos hasta la muerte, algo muy diferente de lo sabemos del Bardo Thodol.

El renacer

“Durante años, desde que se publicó por primera vez (en 1927), el Bardo Thodol ha sido mi compañero constante y a él debo, no solamente muchas ideas estimulantes y descubrimientos, sino también muchas percataciones fundamentales”, escribió Carl Gustav Jung, médico y psicólogo suizo creador del concepto de inconsciente colectivo, discípulo heterodoxo de Freud, que de la misma manera se sintió atraído por el I Ching y por otras obras fundamentales de la sabiduría oriental.

Actualmente, en “El proyecto Atman”, el psicólogo estadounidense Ken Wilber, expone su interpretación del Bardo Thodol (que él denomina más exactamente Thotrol) con palabras que le sirven para salir de la psicología y entrar decididamente en las doctrinas tradicionales, universales, que juzga propias de todos los pueblos menos los occidentales modernos, ya que dice expresamente que abandona el “reino mental” para entrar en los que están por encima de él.

Hay que recordar que para los orientales la mente, el objeto de la psicología, es corpórea; es el “sentido interno” o manas, no menos físico que los cinco sentidos ordinarios. Es poco lo que se puede “volar” con ella y sí, en cambio, mucho lo que se deja afuera en el intento de reducir todo a ella.

Wilber hace una correlación precisa entre el “reino ordinario” objeto de la psicología, con aquel que el hinduismo llama “sthula-sarira”; con aquello que la cábala judía considera que está por debajo de “tipharet” o el mediador, y con lo que el budismo llama “nirmanakaya”.

Para el hindú Sri Aubobindo la mente ordinaria elabora los datos de los sentidos y no puede ampliar el concepto de realidad a la experiencia suprafísica. Muy naturalmente entonces, toda la realidad que conoce se le aparece como de orden físico.

Wilber cita a René Guénon, gran expositor francés de las doctrinas hindúes: “la psicología occidental moderna se ocupa únicamente de una parte bastante restringida de la individualidad humana en que la facultad mental está directamente ligada a la modalidad corpórea, y dados sus métodos, es incapaz de ir más a fondo”.

Despliegue y repliegue

Interpretando a su modo al hinduismo y al budismo, que es una heterodoxia hinduista al que pertenece el Bardo Thodol, Wilber entiende que hay un movimiento evolutivo de despliegue, que lleva al mundo hacia Brahman (el absoluto, el Uno sin segundo, sin relación) y un aspecto involutivo que repliega a Brahman en el mundo.

Deja en claro que no es evolucionismo en el sentido darwiniano. No se trata de sacar lo superior de lo inferior, lo que para él es lógica, psicológica y metafísicamente imposible. La evolución es el despliegue de estructuras superiores “y para que tenga lugar es imprescindible que dichas estructuras se hallen, desde el primer momento, plegadas de manera potencial en las inferiores.”

El despliegue y repliegue de la realidad humana, homólogos con el despliegue y repliegue del universo en cada ciclo, están descriptos con detalle en los Purana, libros inspirados de la India, y son expuestos de manera que concuerda esencialmente con la interpretación de Wilber en “El hombre y su devenir según el Vedanta”, una de las obras de Guénon.

Instrucciones para vivos y muertos

Dejando de lado la imaginación de Evans-Wentz, Bardo Thodol, lejos de “Libro de los Muertos” quiere decir “liberación en el estado intermedio”.

El libro contiene una orientación para quien está en trance de muerte, un acompañamiento en el camino que debe seguir en sus primeros momentos de muerto. Enseña cómo enfrentar las novedades extraordinarias que le acaecerán de modo de permanecer en la iluminación final y no volver a tomar cuerpo humano. Pero muestra también cómo puede verse inducido a ceder a los deseos y a la “turbiedad del karma” y regresar al cabo de 49 días del reino de los muertos a un nuevo nacimiento.

Esa es una lectura posible del texto, lectura lineal porque los comentaristas advierten que “bardo”, que significa intervalo o brecha, no es solo el plazo de 49 días entre la muerte y el nacimiento subsiguiente, sino lo que está involucrado en cada momento, en la naturaleza del tiempo.

Entre el pasado que no existe y el futuro que tampoco existe está el presente, que es solo un punto sin dimensiones en la línea del tiempo. ¿Qué es el tiempo entonces, cómo dura si el presente, su único constituyente real, no dura? Ese enigmático punto presente se puede considerar desdoblado en dos “caras”. Una mirando al pasado y otra al futuro. Ese desdoblamiento, esa tensión, crea el “bardo”, la brecha que introduce la duración. Entonces el mundo se está destruyendo continuamente en el presente para renacer continuamente en el presente sin dimensiones. Estamos vivos porque estamos muertos, estamos muertos porque estamos vivos. Vivimos en este instante porque en este instante morimos. Por eso el “bardo” no es solo lo que acontece después de la muerte, sino lo que pasa en el presente: ambas cosas son lo mismo. Quien vea la identidad habrá dado un paso hacia la sabiduría. Lo por una parte es un relato fantástico de ultratumba, por otra es la experiencia instantánea que nos mantiene vivos.

Empezar por la cumbre

Según el maestro Padma Sambhava, que solo da forma a un dato de la filosofía perenne en su formulación budista, después de la muerte física aparece la conciencia última, la clara luz, el vacío que no es la nada. Como si dijéramos: comenzamos por lo más alto, para bajar hay tiempo.

La conciencia del muerto, en realidad la conciencia universal sin límites, aparece en su propio resplandor, vacía e inmutable. Esta es -recuerda Ken Wilber- la cúspide del ser, el estado de Unidad última.

Hay armonía, equilibrio, unidad perfecta sin sujeto ni objeto, pero también falta de familiaridad con ese estado sin ego. El ser humano “normal”, apegado a la “mente ordinaria” y a sus datos, no puede funcionar así, siente miedo, busca seguridad. Aparecen ideas de individualidad, de ser separado, de dualismo: la conciencia se enturbia, la clara luz se oscurece. Donde hay solo Uno no puede haber deseo ni temor (“donde hay otro, hay temor”). El deseo implica siempre otro, dos, la dualidad contrapuesta a la unidad. Si en el Uno aparece el deseo, hay que debe abandonar el Uno; en realidad, volverse insensible a él sin separarse de él.

Inducida por restos no destruidos de deseo, de búsqueda y apego, la unidad perfecta se desmorona (en apariencia y sólo para el que tiene esta perspectiva).

Es el inicio del camino del descenso hacia el reino resbaladizo del “mundo sutil” primero, de la mente desppués y del “reino ordinario” al final.

No obstante, todavía hay alternativas. El Bardo Thodol advierte: “En el momento en que el alma reconozca que todo fenómeno objetivo no es más que una emanación de su propia conciencia, obtendrá la budeidad”. Es decir, volverá a la clara luz en que estuvo en el primer momento y que en realidad no deja de ser nunca.

Pero el dilema del que no puede dejar de verse como sujeto es que abandonar la sensación de identidad separada, la dualidad, equivale a morir. Y la muerte para el sujeto, para todos nosotros, es anularse como centro de percepción, como uno capaz de distinguir a otros: equivale a la aniquilación.

Rechazada la Unidad, los sustitutos sucesivos en un camino descendente muestran su insuficiencia. Finalmente, de mal en peor, después de experiencias cada vez más oscurecidas y terribles, termina por “emerger en el útero de la madre, despierta en el reino ordinario, sin recuerdo alguno de lo ocurrido”.

Volver a empezar

Se ha cerrado el ciclo, hemos regresado de la muerte al cabo de un repliegue; pero solo para volver a desplegarnos otra vez hacia ella, hasta que estemos en condiciones de aceptar la clara luz del vacío y no haya regreso. Entonces, como dice el propio Ken Wilber, la media verdad del proyecto Atman se desvanecerá, porque “puesto que solo existe Atman (Brahman, el absoluto) el proyecto Atman jamás ha existido”. Aclara así el título de su libro en el último párrafo.

Como sólo Atman coincide con la realidad infinita, todo lo demás hablando con propiedad “no existe”, ya que “existir” significa etimológicamente estar fuera del ser único, lo que en rigor no es posible.

Como sentenció el maestro Shankara más o menos en tiempos del autor del Bardo Thodol: “no hay muerte ni nacimiento: no existe el ser ligado ni el practicante espiritual: no hay aspirante a la liberación ni liberado. Esta es la última verdad”.

De la Redacción de AIM