Libertarios y libertaristas, el ocaso liberal

Juan de Mairena, profesor apócrifo, junto a Abel Martín uno de los personajes ficticios que creó Antonio Machado para exponer sobre todos sus ideas filosóficas y sociales, decía que era usuraria la pretensión de los liberales de hacer coextensiva su doctrina con la libertad.

Usurario es una palabra elegida correctamente por Machado -que sin embargo era liberal en la España monárquica y clerical- si vemos en qué ha venido a parar el capital financiero, y qué lejos de la libertad está quedando la dictadura mundial a que se encamina.

No obstante, los discípulos de Adam Smith, de Malthus, de Spencer, de Locke y de otros ideólogos del por entonces pujante imperio británico han retocado sus posiciones envejecidas haciéndose llamar a sí mismos “libertarios”, como hace un siglo y más eran solo los anarquistas.

Es decir, por mantener la costumbre, se han apropiado usurariamente de una designación que les pareció bonita aunque en ellos luzca como un vestidito de bebé en un verdugo.

“Libertario” es modernamente traducción de “libertarian”, palabra inglesa conocida en los Estados Unidos, el moderno imperio de la “libertad” que vino a reemplazar al británico y a aplicar en todo el mundo técnicas y tácticas en muchos casos tomadas de los nazis.

Para un liberal, un adepto a la escuela del libre mercado de Smith y sucesores hasta Ayn Rand, Milton Friedman y secuaces menores, el estado sirve para proteger la propiedad privada y mantener a raya con la policía a los que pierdan la carrera, y para poco más. El estado será mejor cuando menos intervenga y menos estorbe con los impuestos, que atentan contra la de la propiedad privada e interfieren en el ámbito sacro de la autonomía individual.

Cuesta abajo cada vez más rápido

Pero por un declive a que suelen estar sometidas todas las doctrinas, los liberales “auténticos” fueron derivando en los Estados Unidos y en Europa en conservadores, en desmedro de la pureza de las convicciones originales.

Y este declive, desde la óptica “libertaria”, es ante todo de índole moral. Los conservadores se sienten íntimamente liberales, pero toman por apuro e interés por el atajo: quieren obligar a todos a comportarse según los mandamientos del liberalismo y se sirven para ello del poder del Estado. Son estatistas, vale decir, antiliberales. Como un esclavista que obligara a sus esclavos a cantar himnos a la libertad.

Los conservadores piensan que el proyecto liberal, su proyecto propio, el asunto de su fe particular, es tan excelente que se puede obligar a todos a aceptarlo usando el estado para dictar leyes que paradójicamente no respetan la libertad.

Con la moral a mano

La vieja tendencia a moralizar de las clases sociales dominantes reaparece como ha sucedido en distintas épocas de la historia, con fines que fácilmente se puede sospechar que no son morales. Cuando la iglesia impuso su dictadura en la Edad Media sus víctimas debían entender que era para la salvación de sus almas. No importaba que el cuerpo se perdiera en la hoguera o la tortura, pero sí importaba que no se alzaran obstáculos ante el poder mundanal del clero.

Los conservadores creen en un orden natural de las cosas: cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Ese orden, al que apelan a veces demasiado rápidamente porque parece que les queda muy cerca, si bien es “natural” es sancionado por la ley. Y da la casualidad de que coincide con el orden social establecido cuando la clase dominante son los conservadores.

La nueva fe

El relajamiento de los principios fundacionales, la evidencia de un apartamiento que los creyentes más fieles no pueden admitir, llevó a fundar con aspecto de doctrina económica de salvación pública la pseudoreligión del libertarianismo, ya que “liberalismo”, la designación inicial, estaba bastardeada por tendencias estatistas.

Lo que resultó es un engendro por izquierda y por derecha, que defiende por ejemplo el aborto y la eutanasia de un lado y el laissez faire de los fisiócratas franceses hasta extremos conmovedores en un mundo dominado por el poder financiero, donde el laissez faire es pieza de museo y el libre mercado, un recuerdo del abuelo.

Los liberales de antaño se han bifurcado en libertarios y libertaristas, porque hay cisma, la fe está agrietada. “Libertario” es una palabra ocupada por los ácratas de antaño, insepultos todavía, personas de mucha mayor estatura, que en completo contraste con los de ahora querían destruir el capitalismo, que los nuevos libertarios/libertaristas/liberales ponen casi confundido con ella en la base de la libertad, de la que se presentan como apóstoles.

Dentro de los modernos liberales hay disputas internas, rencillas fraternas que hacen pensar por qué nuestra época aparece en las escrituras hindúes milenarias como “edad de la riña”. Y las riñas entre hermanos, hijos autodeclarados de la libertad, tienen como centro justamente la empresa capitalista.

De Rousseau al empresario heroico

Unos, en particular los estadounidenses, son defensores de toda empresa y del empresario como la variante moderna del héroe al modo del Atlas rebelde de la novela de Ayn Rand. Y que los caídos sepan que cayeron por inferiores y mal dotados para la lucha individualista de todos contra todos. Si por error conciben rencor, la policía aplicará el correctivo.

Pero otros, sobre todo los europeos, recuerdan a Rousseau, que está en el origen de otra variante de la doctrina: “no es posible la libertad individual en un grupo humano en donde unos sean tan pobres que se vean forzados a venderse y en donde otros tan ricos que puedan comprar la voluntad de sus conciudadanos”.

Por esta vía, el libertario tiende a oponerse a los monopolios y a las desigualdades que rondan el sol negro de la esclavitud, como acontece con los trabajadores de grandes empresas en países “atrasados”. En todo caso, las empresas monopólicas no se consideran responsables del atraso de esos países-factoría, pero lo aprovechan para mantener en forma las ganancias.

Resulta entonces que el libertario, que no es ciego a estos “errores”, deriva hacia posturas heterodoxas respecto del credo liberal Los “libertaristas”, la otra variante, se mantienen fieles al capitalismo, tragan su versión financiera actual cualquiera sean las consecuencias, porque la fe les garantiza que al final todo será para bien.

Ni libertarios ni libertaristas ni ningún otro epígono de Adam Smith, Thomas Huxley o Darwin puede evitar el arrasamiento de todas las posiciones por el alud del poder financiero desbocado y sin control, librado a sí mismo corriendo al abismo con alegría.

Los libertaristas creen en un estado pequeño, suficiente para defender al individuo, una premisa de que parten como si fuera un dato de la naturaleza, contra las extralimitaciones de los monopolios.

Sus cofrades los libertarios no creen en el estado en absoluto y buscan alternativas asociativas, cooperativistas u otras que frenen el declive hacia la dictadura, que va de la mano de las formas ya demasiado maduras del capitalismo.

Un retrato sociológico

El sociólogo Arnold Hauser (*) da su visión del momento del triunfo decisivo del liberalismo en Francia: la monarquía de Julio en 1830. “El dinero domina toda la vida pública y privada; todo se le rinde, y todo se prostituye casi como mostró Balzac (…) Es cierto que el dominio del capital no comienza ahora ni mucho menos; pero la posesión del dinero era hasta ahora uno de los medios por los que un hombre podía adquirir una posición en Francia, mas no el más distinguido ni el más efectivo. Ahora, por el contrario, de repente, todo derecho, todo poder, y toda capacidad se expresan en dinero. Todo ha de reducirse a este común denominador para que sea comprendido. Vistas desde aquí las cosas, toda la historia anterior del capitalismo aparece como un mero prólogo (…) Francia está dominada no solo por los Rothschild y otros juste millonaires, como los llamó Heine, sino que el mismo rey es un especulador astuto y sin escrúpulos(…) A medida que los medios y los presupuestos del triunfo económico se desligan de la esfera de influencia del individuo, se hace más fuerte en el hombre la sensación de inseguridad, de estar a merced de un monstruo despótico. Y a medida que los intereses se ramifican y se enredan, la lucha se hace más salvaje, más desesperada; el monstruo más y más multiforme y la ruina cada vez más inevitable. Finalmente, se está rodeado por todas partes de competidores, adversarios y enemigos; todos luchan contra todos y todo el mundo está en la línea de fuego de una guerra continua, universal y verdaderamente “total”.

¿Quién mata al monstruo?

Esta situación, resultado de la competencia librada a sí misma, de la codicia sin freno, era muy enojosa e insostenible incluso a corto plazo. Fueron necesarias dos guerras “mundiales” para salir de ella en el siglo XX; pero a pesar de los millones de muertos el “monstruo despótico” sigue vivo y más hambriento mientras más come.

Si algo se liberó en serio fueron las tendencias autoritarias y estatistas que terminarían imponiéndose en el establecimiento de la Unión Europea, las Naciones Unidas y el Imperio estadounidense, basados en el predominio de los intereses de grandes empresas supranacionales.

El monstruo se burla de las ideas liberales, para él ilusiones de pelmazos, pero se sirve políticamente del liberalismo como ideología para consumo popular y discusión de escuela.

Actualmente, el discurso liberal, libertario o liberalista hace mucho ruido pero rinde muy pocas nueces. No ha parecido conveniente al poder real, al monstruo despótico, desembarazarse de él todavía quizá porque ofrece al debate un orden aparente que ocupe a la prensa y la cátedra -tan compradas como todo- y que disfrace el orden real “monstruoso” que se está imponiendo a nivel global.

El poder necesita en síntesis: un mundo global donde las decisiones las tomen tecnócratas designados, no elegidos, como en la Unión Europea; todo en manos privadas; un ejército único; una religión única; un comercio único sin fronteras ni obstáculos nacionales; un solo gobierno: el sueño totalitario en síntesis.

Mientras este proyecto, que se presiente por todos lados, se desarrolla con pasos medidos pero seguros, la discusión mediática se sigue centrando en libertarios vs. socialistas, enemigos vs. amigos de la libertad, el respaldo de la ciencia moderna; los dogmas de la nueva religión; el mercado libre, su mano invisible y otros tópicos de distracción y pasatiempo.

De la Redacción de AIM.

(*) Arnold Hauser. Historia social de la literatura y del arte. Ediciones Guadarrama. Tomo 3, capítulo IX, páginas 18 a 22.