Preparan una cerveza artesanal que tendrá gusto a alfajor

Tres cerveceros junto al periodista Harry Salvarrey unieron fuerzas para crear esta variedad insólita.

“Está por salir una Cerveza de alfajores capitán del espacio“, grita la publicación de Facebook de El alfajor perdido, una página seguida por más de 13 mil usuarios amantes de esta golosina.

El texto sigue, diciendo que tres cervecerías artesanales unieron fuerzas para inventar este nuevo sabor de la bebida, que se podrá degustar prontamente. “Es un invento esto, vamos a ver cómo sale”, explica a Clarín Harry Salvarrey periodista y panelista de “Perros de la calle” en radio Metro (FM 95.1).

“Si sale buena la llevaremos a bares y si no la tomamos entre nosotros. Yo le tengo fe”, comenta este fanático de las cervezas artesanales que el lunes al salir de la radio estuvo trabajando junto con los fabricantes de Guten Bier, Piu Bella y Brescia, dando forma al “Mosto”, una mezcla inicial que luego fue puesto a fermentar. Ahora queda esperar.

─¿Y qué gusto tenía el mosto?

─A chocolate. Va a ser una cerveza Porter, que ya tiene mucho sabor a chocolate y un gusto amargo para balancear. Nosotros además le agregamos la masa del Capitán que se caracteriza por tener cacao. Va a tener unos cinco grados de alcohol.

Toda esta locura empezó como un hobbie de un grupo de fanáticos de la cerveza que, en plena charla con picadas y una fresca de por medio, dejó volar la idea de unir a la bebida que los enloquece con la golosina con más identidad del mundo. Un homenaje alcohólico a todos esos años de infancia que tenían al ya mítico alfajor Capitán del Espacio como una rutina impostergable de las meriendas.

“Surgió como un chiste, como algo para hacer para boludear. Al mismo tiempo la idea no es usarle la marca al alfajor, sabemos que nunca quisieron hacer marketing ni publicidad. Nosotros hicimos esto en broma y como homenaje, la idea no es colgarse de ellos”, admite Harry, que conoció a sus compañeros de esta aventura entre viajes cerveceros y recorridas por bares.

─¿Hasta dónde puede llegar?

─No sé. La verdad es que no lo hicimos con ninguna intención de ganar plata. No tendría por qué llegar a ningún lado. Nosotros no queremos que se confunda, esto es un homenaje al Sur incluso, al igual que el alfajor, la Porter del Espacio sólo se conseguirá en bares del Sur.

─¿Por qué es tan fuerte lo que pasa con el Capitán del Espacio?

─Todo lo relativo al Capitán genera mucho debate. Los fanáticos quilmeños lo defienden y a los que no son de zona Sur no les llama la atención. Lo que pasa es que si no tenés la conexión emocional no te parece el mejor del mundo. El del Sur cuando lo prueba se sube a una máquina del tiempo. En su momento era un alfajor barato de buena calidad y los pibes lo comían todo el tiempo. Hay mucha mística del barrio.

─La cerveza artesanal también genera polémica…

─Sí, me causa gracia la indignación de los que están sublevados con los que hacen cerveza artesanal. Gente a la que le molesta tanto ver que a un grupo de personas le vaya bien. No entiendo qué les jode tanto. Ven a los que le va bien y se sacan de quicio.

Por lo pronto la ya famosa publicación y el video de Facebook fueron compartidos casi 2.000 veces y recibieron una amplia variedad de comentarios. Desde usuarios altamente sorprendidos, otros que etiquetaron a sus amigos para ir a conocerla, y otros a los que les parece un disparate. Será cuestión de ir a probarla.

Clarín.-