Entre lágrimas, Matías Defederico habló de su relación con Cinthia Fernández: “Yo tomé la decisión de separarnos”

Después de que Cinthia Fernández tuviera un ataque de llanto en vivo durante un móvil para el programa Involucrados, Matías Defederico tomó la palabra y brindó su punto de vista sobre la separación de la modelo. Contó que fue él quien tomó la decisión de separarse y no pudo evitar las lágrimas al hablar sobre las críticas que recibe en las redes sociales.

“El amor no se termina de un día para elotro. Hace siete años y medio que estamos juntos, nos han pasado un montón de cosas en el medio que no fueron fáciles: tener gemelas de entrada, al año a Fran en medio de una crisis… Hoy estamos separados, no sé si es definitivo o no”, contó el futbolista.

Defederico se negó a contar si hubo terceros en discordia en su relación y dijo que los motivos de esta crisis están vinculados a “cosas de la casa y la convivencia” que surgieron durante el último año que estuvieron juntos en Ecuador, donde él jugaba al fútbol. “La decisión de separarnos fue mía. El problema es de la pareja, no soy yo solo la pareja. Hoy por hoy es así, soy yo el que no quiere volver. No sé mañana, es una separación, no se de cuánto tiempo”, confesó.

En el programa conducido por Pía Shaw emitieron el momento en el que Cinthia Fernández lloró al aire por su crisis con Defederico. Él se mostró comprensivo y dijo: “Yo también tengo días a la noche que lloro. Tenemos algo muy lindo, una familia hermosa, tres chicas hermosas. Me hace llorar tod, la situación… No es fácil porque yo tengo redes sociales y parece que siempre soy el ogro de la película y yo también sufro la distancia de mis hijas, estando separado o en pareja”.

El deportista no pudo evitar las lágrimas al hablar sobre las críticas que recibe: “Me tocó estar mucho tiempo afuera, lejos de mis hijas, sin verlas crecer. Entonces hay cosas que a veces me tocan el c… y me duele porque como pareja puedo aceptar cualquier cosa que me digan, pero como padre no porque siempre traté de dar lo mejor. A ella le tocó tener esa reacción justo en una nota pero yo también la paso mal, lloro y extraño a mis hijas”.

