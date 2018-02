Para chatear poquito

Desde Whatsapp hasta WeChat o Skype, el mundo tiene muchas opciones cuando se trata de aplicaciones de mensajería que conectan a amigos y extraños en Internet. El mercado está tan saturado que para que un nuevo competidor sea notado, tendrían que inventar algo completamente nuevo. Y ese es el caso de “Die With Me”, una nueva aplicación de chat que solo puede utilizarse cuando tu teléfono tiene un cinco por ciento o menos de batería restante.

Die With Me permite que extraños con poca batería ingresen a una sala de chat online y conversen mientras esperan que sus dispositivos se apaguen por completo. O, como dicen poéticamente los desarrolladores, “morir juntos en una sala de chat en el camino a la paz offline”. Usar Die With Me no requiere nada más que elegir un nombre de usuario y permitir que la aplicación lea el estado de la batería. La idea detrás de la extrañamente conmovedora aplicación fue convertir la experiencia frustrante de lidiar con la batería baja del teléfono, en una positiva.

“Tengo que viajar mucho para hablar sobre mi trabajo en todo tipo de conferencias”, dijo Dries Depoorter, co-creador de la aplicación. “Estaba en una ciudad que no conocía en el camino de regreso al hotel, y la batería de mi teléfono estaba baja. Estaba realmente estresado por esto ya que ya estaba llegando la noche. En ese momento, tuve la idea de una aplicación que solo puedes usar cuando tienes poca batería. Pero no sabía cómo funcionaría, hasta que se me ocurrió la idea de convertirla en una sala de chat pública”.

“Queríamos hacer algo positivo con poca batería”, dijo Depoorter. “Ahora vemos a la gente contenta con poca batería, teniendo conversaciones con otras personas con poca batería”.

La versión beta de la aplicación fue presentada por los desarrolladores en el Festival Internacional de Cine Documental de Amsterdam el año pasado. Su idea fue bien recibida en ese momento, pero el dúo pasó mucho tiempo para lograr que Die With Me estuviera disponible en la tienda de Apple.

“Tuvimos muchas llamadas telefónicas con Apple sobre la aplicación”, explicó Depoorter. “Para Android, fue realmente simple; no tienen un proceso de revisión difícil. Pero Apple era diferente. Creemos que la App Store de iOS realmente está matando la creatividad, y conocemos a muchos artistas que han tenido problemas similares”.

En última instancia, se les permitió entrar, y Die With Me rápidamente saltó al número 15 en la categoría de entretenimiento de la tienda de aplicaciones.

De acuerdo con Depoorter, la aplicación hasta ahora ha registrado más de medio millón de mensajes en conversaciones en todo el mundo, con un promedio de ocho personas en la sala de chat en cualquier momento dado. También dijo que él y su socio tienen la intención de hacer un libro con una selección de mensajes grabados por la aplicación en algún momento en el futuro.