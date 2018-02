Pedro Alfonso devolvió su premio Carlos y Marina Calabró lo criticó

El actor recibió una mención especial del jurado y se la dejó al intendente de Carlos Paz.

Pedro Alfonso se fue de los premios Carlos con una mención especial por parte del jurado. En realidad, el premio no se lo llevó, sino que se lo dejó al intendente de Carlos Paz después de recibirlo en el escenario. El actor no se sintió conforme con la distinción y se mostró ofendido porque la obra que protagoniza, La isla encantada, no obtuvo tantas nominaciones.

En Intrusos, Marina Calabró criticó mucho su actitud. “Es como un complejo de superioridad decir ‘no estoy para una distinción, estoy para mejor actor protagónico’, disfrazado de complejo de inferioridad al decir ‘es demasiada distinción para mí’. Que se ponga de acuerdo, se lo hubiera bancado. No solamente lo agradece, lo dedica a Emilio Disi, un premio que le deja tirado al secretario de Turismo. Si es tan porquería como para dejarlo tirado, no se lo dediques a uno de los más grandes comediantes de la historia del mundo del espectáculo”, dijo la panelista.

Más tarde, Pedro se comunicó por teléfono con el programa y dio explicaciones. “No fue un premio, es una mención especial. Podría discutir lo de figura destacada porque hace años que vengo acá. No me molesta que no me nominen o no ganar nada. Hace 7 años vengo perdiendo y sigo viniendo con la mejor onda. Es mentira que voy a dejar de venir”, afirmó. Y agregó: “no le encontraba mucho sentido, no le encontraba ninguna motivación para llevarmelo”.

Luego se cruzó con Calabró. Ella fue dura y le reprochó su actitud. “Lo que yo no entiendo es ¿qué es lo ninguneante de recibir una distinción especial por tu aporte a la plaza? ¿No te parece ninguneante dejárselo al secretario de Turismo diciendo ‘gracias por nada’? El mismo premio que le dedicaste a Emilio Disi. Aunque sea por respeto a Emilio. Vos tenés derecho a sentirte como quieras sobre las ternas, lo que a mí me hizo ruido es que vayas a recibir el premio, lo agradezcas y lo dejes tirado. ¿Qué es lo tremendo de ser distinguido con una mención?”, le dijo.

“No lo hice en la ceremonia ni en la televisación. No es un premio, es una mención. No hay una consideración por una obra, en la que nos va muy bien, que hacemos una comedia popular con la que la gente se divierte mucho. Esa es la explicación, la podrás entender o no”, respondió Pedro. Y agregó: “No lo dejé tirado, fui y se los dejé. Fui, puse la mejor onda y lo otro fue personal. Dudé mucho de ir y preferí ir y poner la cara, acompañar a mis compañeros. Estoy muy tranquilo con lo que hice. Fue lo que me nació”.

Tn.-