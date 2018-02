Furiosa por la indiferencia de su familia Nai Awada toma una drástica decisión

La actriz explotó en Twitter porque no recibió llamados de cumpleaños por parte de los Awada, y reavivó sus pleitos con su tía, la Primera Dama.

Luego de su baja del Bailando 2017 a causa de reiterados ataques de pánico, Naiara Awada (24) había decidido bajar su perfil y evitar los conflictos. Inclusive ayer domingo -día de su cumpleaños- se la vio mucho más tranquila y reflexiva en su visita al programa de Mirtha Legrand.

Sin embargo, al terminar el día no recibió ninguna llamado o mensaje de parte de su familia paterna y estalló de furia en Twitter, comenzando nuevamente un enfrentamiento con su tía, la Primera Dama Juliana Awada. Incluso también ahora disparó contra su papá, el actor Alejandro Awada.

“Aceptando…”, tuiteó la actriz y bailarina, como tratando de reprimir su malestar. Aunque no aguantó y de inmediato lanzó: “Impresionante la desilusión que siento. No haber recibido ni UN llamado de cumple de ningún miembro de mi familia Awada me entristece y duele. ¿Qué fue lo que tanto hice? Más después de lo que me pasó. Horrible”.

Y cerró su primer mensaje con una amenaza para dicha parte de su familia: “Si yo hablara… triste”.

Lejos de calmarse, continuó: “Lo enojada que estoy posta con lo que los cuidé”. Incluso, aseguró que tomará una drástica decisión: “Me voy a cambiar el apellido. No lo hago solo por mi viejo. ¿Qué les pasa? ¿No les gusta mi sexualidad, no les gusta quien soy? Y si yo hablara de Uds? Uy muy triste. ¡Ni mi abuela me llamo!”.

Distintas fechas de cumpleaños le generaron distintos conflictos y polémicas a Nai. El 20 de febrero del año pasado le envío un mensaje a Cristina Kirchner y le llovieron las críticas. “¡Feliz cumpleaños a la que con muchos errores me dio tantas alegrías! Gracias por tanto @CFKArgentina”, escribió en aquella oportunidad y luego enfrentó todos los mensajes negativos.

Y luego en el pasado mes de abril le envió un mensaje a su famosa tía que también generó escándalo. “Feliz cumpleaños a la que siempre fue mi tía favorita. Siempre te voy a querer. Ojalá nuestras diferencias no nos sigan distanciando. Te amo”, publicó y en ese entonces también se había molestado por la falta de comunicación con Juliana: “Yo si puedo desearte feliz cumpleaños, desearte lo mejor y dejar las diferencias de lado. Ojala seas la misma de siempre. Se feliz tía”, remató.

Clarin.-

Comparte este articulo