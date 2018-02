Beneficios de la granada

Deliciosa y fresca. Tampoco nos podemos olvidar de nutritiva y con grandes beneficios para la salud. Sin duda son las mejores características que se pueden nombrar de la granada. Una de las frutas favoritas de las personas y no es para menos.

De por sí consumir mucha fruta en nuestra alimentación diaria es muy sano. Pero las propiedades curativas y preventivas que tiene la granada la convierte en una de las principales que debemos ingerir, aunque sea dos veces por semana. Si lo hace a diario será mucho mejor.

La granada se puede conseguir en cualquier época del año aunque es en otoño cuando se da con mucha más facilidad. Esta fruta, que se caracteriza por su fuerte color rojo, se puede comer directamente. Pero también en unos jugos súper ricos, sobre todo por ese toque de acidez que la caracteriza.

De acuerdo a la forma en la que decidas ingerirla tendrá ciertas propiedades. Cuando se prepara como un zumo tiende a perder gran parte de la fibra que tiene esta fruta. Sin embargo, mantiene todas las demás.

A continuación te vamos a mencionar los 10 beneficios y propiedades que tiene la granada para que te convenzas de que es la mejor opción en tu alimentación y no dudes en incluirla en tu menú semanal.

1- Poderoso antioxidante

Tener una gran cantidad de polifenoles, uno de los antioxidantes más poderosos que hay es sin duda la mejor propiedad que tiene la granada.

Gracia a ellos es que es tan saludable y le da muchos beneficios a la salud.

También posee una gran cantidad de tianina, otro antioxidante, aunque esta se encuentra en la concha.

Los antioxidantes eliminarán de forma muy rápida a los radicales libres que tengas en el organismo y de esta manera tendrás tus órganos limpios y funcionando perfecto. Ello sin duda es lo que siempre queremos. Mientras todo esté sano te vas a sentir muy bien, no solo en lo físico sino en lo anímico.

Imagina lo poderosa que es la granada como antioxidante, que su efecto es mucho mayor que el del té verde, una de las bebidas que es muy conocida precisamente por tener muchos antioxidantes en su composición.

2- Baja en colesterol

Otra de las grandes propiedades que tiene la granada es que no posee colesterol. Por lo que consumirla a diario no solo no incide sobre él, sino que ayuda a bajarlo.

En caso de que seas una persona propensa a tenerlo alto, con incluir la granada diariamente en tu dieta no deberás preocuparte más por ello.

La granada al no poseer ni un gramo de colesterol cuando entra al organismo sus componentes eliminan el colesterol que hay en tu cuerpo, sobre todo en la sangre y que tanto daño le hace a varios órganos, sobre todo al corazón, que va a recibir una sangre mucho más limpia y pura.

3- Regenera la piel

Previene el envejecimiento de la piel y regenera la dermis es un gran beneficio que tiene la granada y que las mujeres y algunos hombres adoran de esta roja fruta. Adivina gracias a que logra todo esto. ¡Pues sí! Los antioxidantes.

Los antioxidantes eliminan el estrés oxidativo que se deposita en la piel. Al no dejar rastro de ellos no te tendrás que preocupar por arrugas antes de tiempo. Por lo que no dudes en tomar jugo de granada o incluso comer directamente la fruta.

Tu piel te lo va a agradecer.

Por si no fuera suficiente la granada tiene en su composición partículas que protegen la piel contra los rayos UV, uno de los causantes del envejecimiento prematuro y también del cáncer de piel.

Así como la granada y sus beneficios ayudan a ralentizar el proceso del envejecimiento debes tener en cuenta que hay alimentos que lo están acelerando y debes evitarlos.

4- Evita la retención de líquidos

El 80 por ciento de la composición de la granada es agua, por lo que ayudará a la micción.

Acompañar las comidas con el jugo de esta fruta te permitirá tener una mejor digestión. Evitando de esta manera las flatulencias y cualquier retención de líquidos, por lo que la hinchazón abdominal no será algo por lo que te tengas que preocupar.

Por sus propiedades diuréticas evitará cualquier retención de líquidos por la presencia del sodio y el potasio.

Por su buen contenido de fibra, comer granada diariamente te permitirá evacuar de forma regular, sin sentir ningún tipo de malestar.

Aquí es muy importante que sepas cuando tomas el jugo esa fibra se pierde un poco. Por lo que si sufres de problemas de estreñimiento es preferible que consumas la fruta directamente para que su acción sea mucho más rápida.

Aunque no lo creas el estreñimiento es un problema más común de lo que piensas en la personas y ello puede derivar un sinfín de enfermedades.

Cuando el sistema digestivo no funciona bien puede derivar en problemas como el colon irritable. Por lo que es mejor prestarle atención a tiempo antes de que se convierta en algo mucho más peligroso para tu salud.

6- Es antiséptica

Tomar zumo de granada de forma regular te permitirá tener una gran salud bucal. Ya que combate cualquier infección o problema en esta área. Además por sus propiedades antisépticas evitará que tengas fiebre, al ser refrescante hará que la temperatura de tu cuerpo baje considerablemente.

También si sufres de asma o enfermedades respiratorias. La granada ayudará a que no se presenten con regularidad, todo ello por su alto contenido de vitaminas sobre todo a C y la A que colaboran con la cicatrización en los tejidos.

7- Protege al corazón

Por la acción de los antioxidantes y al eliminar el estrés oxidativo el sistema cardiovascular va a funcionar mucho mejor. Además al no tener colesterol en su composición tendrás una sangre mucho más pura y unas arterias que no tengan grasa en sus paredes, por lo que el corazón no se verá exigido.

Otro de los beneficios que tiene la granada es que evitará también sufrir de anginas de pecho, otra de las enfermedades que más afecta las personas en la actualidad.

La granada es una de las frutas que más vitaminas o minerales contienen en su interior. Por lo que comerla normalmente te permitirá tener un sistema inmune que funcione a la perfección.

No te tendrás que preocupar por enfermedades comunes, ni afecciones cotidianas.

La granada tiene mucho potasio, magnesio, hierro, fósforo. Además de mucha vitamina C y varis del complejo B, que son muy importantes para el organismo y su buen funcionamiento.

Es increíble como una fruta tan pequeña y con un color rojo tan vivo contenga tantos minerales que son básicos.

9- No engorda

Lo mejor de la granada es que por más que la comas todos los días no repercutirá en tu peso, ya que no tiene muchas calorías en su composición. Así no tendrás que preocuparte por ese tema en particular.

100 gramos de granada contiene menos de 70 calorías. Su mayor composición es el agua y tiene fibra por lo que ayuda a que el sistema digestivo funcione muy bien.

Si incluyes una buena dieta y ejercicios de forma regular podrás incluso bajar de peso.

10- Es antiinflamatoria

La granada es una de las frutas que pueden ayudarte a combatir problemas de inflamaciones internas. Todo ello gracias a los polifenoles que hay en su composición.

Tomar un vaso de jugo todos los días creará un capa protectora en tu estómago para evitar la presencia de una gastritis o ulceras, por lo que si sufres de este problema o incluso para prevenirlo sería ideal que lo consumas de forma regular.

Poderosa granada

Diversos estudios también llegaron a la conclusión que el consumo regular de la granada, tanto en fruta como en zumo es muy buena para evitar la progresión acelerada de varios tipos de cáncer. Uno de ellos el de próstata, precisamente por sus propiedades antiinflamatorias.

Todo ello gracias a la presencia del ácido elágico en su composición.

También al eliminar el estrés oxidativo evitará que los radicales libres tengan un camino fácil para destruir las células sanas que haya en el cuerpo.

Por lo que el cáncer (con su tratamiento pertinente) y el consumo de esta fruta harán que su progresión sea mucho más lenta.

Es posible conseguir la granada en extracto y cuando se toma de esa manera evita la formación de tumores en todo el cuerpo, sobre todo en la piel, de acuerdo a algunos estudios recientes.

Como si no fuera suficiente, la granada también es utilizada en la elaboración de diferentes comidas, sobre todo de postres. Por lo que son muchas las formas en la que puedes comer estar fruta. Así que no dudes en comprarla regularmente y tenerla siempre presente para que te sientas bien por dentro y por fuera.

Fuente: FullMusculo