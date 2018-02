Bordet justificó el ajuste y anunció reformas en el Estado

En la apertura de un nuevo año de sesiones, el Gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, informó que enviará a la Legislatura los proyectos para reformas administrativas, judicial y política. Además, defendió los números de su Gobierno y el achique que inició del Estado, en sintonía fina con el Estado nacional, registró AIM.

Con un fuerte operativo policial, que impidió el ingreso de activistas al recinto y sin el folclore de los últimos años del kirchnerismo, Bordet realizó una apertura de sesiones sobria ante los legisladores, autoridades de los poderes Legislativo y Judicial, funcionarios militares, representantes de la burguesía industrial y el clero restaurador.

Con un ditirambo del diálogo con fuerzas del statu quo, Bordet destacó “el ordenamiento de las cuentas públicas con dedicación y transparencia, rindiendo cuentas periódicamente ante organismos de control y la sociedad”. En ese sentido, aseguró que se achicó “el gasto improductivo y superfluo”, por lo que se logró “un déficit primario de una reducción de un 30 por ciento, que de ninguna manera implicó que hayamos recortado alguna partida presupuestaria, ya que se cumplieron con todas las metas que se sancionó para el 2017”.

En ese marco, destacó “la austeridad, baja del costo político sobre la administración y transparencia sobre los sistemas de contratación, con el más absoluto respeto a los organismos de control”. Pero aclaró que los trabajadores públicos no fueron variable de ajuste: “No usamos en ningún motivo a los trabajadores como variable de ajuste, que le trae más problemas a nuestras familias”.

Bordet resaltó el ordenamiento de los números, destacó que se limitó la litigiosidad entre provincias y nación, valoró el Pacto Fiscal y aseguró que hubo una reestructuración de la deuda pública, que permitió reducir los costos de la pesada herencia que le legó Sergio Urribarri a su Gobierno.

Negociaciones salariales y derechos laborales

Bordet mandó un claro mensaje a los trabajadores y, en particular, al magisterio público: “Mantendremos la misma y firme voluntad de negociación y acuerdo que tuvimos siempre en el marco del respeto, mejorar sustancialmente el salario y en base a la disponibilidad de nuestros recursos”. Sin embargo, dijo que “el punto de acuerdo se debe encontrar con racionalidad y madurez. No sirve de nada discutir con paro, por favor que nuestros chicos estén en las escuelas, que quienes van a las escuelas públicas puedan estar en mismas condiciones que quienes van a escuelas privadas, que no hacen paro”.

Por otro lado, el contador aclaró que su gestión no está “para afectar ningún derecho consagrado o adquirido, no queremos tocar el 82 por ciento móvil. No queremos vulnerar nada que sea justo, pero hay que terminar con los privilegios jubilatorios”, dijo y aclaró que “no puede haber jubilados de primera que cobran sumas exorbitantes y de segunda, que apenas les alcanza para sobrevivir”.

Reformas del Estado

Sobre los cambios estructurales, el gobernador anunció reformas “que tienden a trazar hacia el futuro a cambios en el perfil entrerriano, acorde a la Constitución reformada de 2008”. En ese sentido informó que promueve proyectos de reformas administrativa, política y judicial.

“Estos proyectos son aportes normativos que están para ser debatidos de cara a la sociedad y están inspirados que podemos mejorar”, dijo Bodet.

La reforma administrativa, “mejorará procedimientos, prevé notificación electrónica y se incluye la oralidad en los trámites administrativos, sin saltearse sningún sistema de control, son procedimientos burocráticos, pero sin saltear controles, porque la gente está esperando respuestas”,

Sobre la nueva Ley electoral, aseguró que “no hay que tener miedo a la sociedad”, pero aclaró que la idea “es buscar consensos, a proponer y enriquecer el proyecto teniendo en vista un sistema más ágil, donde la voluntad del electoral quede expresada al momento de sufragar”.

“Hay que buscar un mecanismo que quien resulte electo tenga todo el respaldo de la voluntad popular, lo digo despojado de cualquier tipo de interés. Es imperioso encontrar un sistema electoral que aglutine el interés de los entrerrianos por sobre los partidos políticos”, remarcó.

También, propuso un ámbito de trabajo entre los tres poderes “para pensar juntos una nueva orgánica del poder Judicial de cara al siglo XXI” y adelantó que enviará un proyecto de Ley para la creación de juicio por jurados, “para afianzar la justicia enunciada por la Constitución Nacional y los pactos internacionales, donde la participación ciudadana no esté ausente en uno de los poderes pilares del Estado”. El patronato de liberados es otro de los proyectos que enviará el Ejecutivo, que articulará una propuesta moderna y activa. Asimismo, instó a los legisladores a dar sanción definitiva al proyecto de Ley sobre la adhesión nacional de la Ley de combate del narcomenudeo, para que se aplique de forma gradual y progresiva.

Sobre la Ley de comunas, adelantó que concluida y sancionada la Ley se pasarán las Juntas de Gobierno a Comunas, para que tengas recursos propios.

Producción

Sobre las políticas económicas, el gobernador destacó las medidas que tomó su Gestión para mejorar la competitividad de la actividad industrial y de la producción primaria.

En ese marco, aseguró que se invierte en la infraestructura provincial y se proyectó la reactivación de los puertos entrerrianos, para sacar la producción.