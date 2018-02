Bancarios van al paro el 19 y 20 de febrero

La Asociación Bancaria (AB) de Paraná, ratificó a AIM que se suma al paro nacional de 48 horas previsto para el 19 y 20 de febrero, sin atención al público. “No nos van a doblegar” y vamos a “conseguir un acuerdo paritario digno”, señalaron. El secretario general de la entidad en la capital provincial, Juan Carlos Navarro adelantó a AIM que además, “participaremos el próximo miércoles de la marcha nacional que se realizará en Buenos Aires, junto a otros sectores”.

Ante las trabas para cerrar un acuerdo paritario para este 2018, que cumpla los requisitos de los trabajadores, “con el aval del secretariado general nacional, este 19 y 20 de febrero realizaremos un paro sin concurrencia a los lugares de trabajo”, indicaron a AIM desde la seccional Paraná de La Bancaria.

En tanto, el secretario general de la entidad en la capital provincial, Juan Carlos Navarro adelantó a AIM que ante este escenario, el gremio decidió “viajar a Buenos Aires y participar el próximo miércoles de la marcha nacional que se realizará junto a otros gremios, organizaciones, etc.”.

Asimismo, desde la entidad gremial apuntaron que “en la palabrería de su marketing interno, los bancos nos dicen a los trabajadores que somos lo más importante de la empresa, que se valora a la persona com0 un todo, que los empleados son el capital más importante, etc.”, sin embargo, “a la luz de lo cotidiano es difícil creerlo cuando no te reconocen la categoría, cuando no to pagan las horas extras, cuando to imponen fraccionar las vacaciones, cuando aprietan para que alcances un objetivo, cuando to dicen que el perfil no da, cuando to obligan a sobrellevar la atención al público sin cubrir los puestos laborales necesarios”, destacaron.

Al respecto, consideraron que “asociados al Gobierno insisten con un 9 por ciento de aumento” y eso confirma que “los bancarios no somos lo más importante para los banqueros, mucho menos lo son nuestras familias, nuestros hijos, nuestros proyectos”.

En este sentido, desde La Bancaria explicaron a AIM que “de diciembre para acá, nos aprietan para que aceptemos el 9 por ciento de aumento, de mil y una manera, incurriendo en el incumplimiento de suspender el ministerio de Trabajo desde el 30 de enero las reuniones paritarias”.

“No nos van a doblegar, nos sobra historia de lucha como para dar todas las batallas necesarias a fin de dar vuelta esta situación, y conseguir un acuerdo paritario digno”, agregaron.