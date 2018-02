Cogno: “Es muy poco probable el inicio del ciclo lectivo”

El gobernador, Gustavo Bordet, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, señaló a los docentes como responsables del inicio o no del ciclo lectivo al afirmar que “no sirve de nada discutir con paro” y pedir que la negociación salarial sea “con los chicos en la escuela”. Sin embargo, a menos de tres semanas del día fijado para el inicio clases no hay fecha cierta de reunión. “Ya en diciembre advertíamos que, si el Gobierno no era serio en la convocatoria y en la respuesta a la agenda que nosotros presentamos en cuanto a reivindicaciones, no estaba garantizado el inicio del ciclo lectivo”, dijo a AIM la secretaria general de la seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Susana Cogno.

Como todos los años volvió a repetirse el escenario. Los sindicatos docentes pidiendo iniciar las discusiones desde fines del año anterior para no llegar en pleno conflicto al inicio del siguiente ciclo lectivo y el Gobierno provincial que estiró la situación lo máximo posible, tal vez esperando la referencia nacional que -aunque Bordet no lo admita y diga que Entre Ríos tiene paritaria propia- parece ser el 15 por ciento que ofreció a docentes y estatales la gobernadora porteña, María Eugenia Vidal.

De otra manera no se explica de esperar para el inicio de la negociación que el conflicto esté en puerta.

“Nosotros estamos pidiendo la reapertura de la discusión salarial hace ya varios meses”, dijo a esta Agencia la titular de Agmer Paraná, Susana Cogno, que recordó que en el acuerdo de 2017 estaba estipulada una cláusula gatillo según la cual si la inflación superaba el incremento pactado tendrían una actualización salarial. “Ese porcentaje no fue resuelto ni se nos convocó a una discusión, no se cumplió con la cláusula gatillo, lo que nos ubica 1,3 por ciento por debajo de la inflación”, denunció.

Pese a su discurso y a que los tiempos se acortan, el mandatario provincial no puso fecha a la convocatoria de docentes ni estatales, lo que para la dirigente del magisterio es un claro indicio de que “evidentemente el Gobierno no tiene la intención de llevar una discusión seria con relación a lo salarial”.

Trascendiendo lo salarial, en términos generales Cogno entiende que hay un escenario “sumamente complejo y un retraso tremendo por parte de las autoridades del Gobierno y educativas con relación a lo que tienen que cumplir para poder garantizar hasta lo mínimo indispensable”. Parte de eso es el sueldo de los maestros pero también se ve en que, según denunció, las escuelas aún no recibieron el material para la jornada institucional del próximo martes.

En este contexto, consideró que las expresiones del Bordet ante la Asamblea Legislativa (“no sirve de nada discutir con paro, por favor que nuestros chicos estén en las escuelas”) implican de parte del Gobierno “invertir la carga de la prueba” y señaló que “debe ser responsable de que se den las condiciones y las garantías para el inicio del ciclo lectivo y no ha puesto la más mínima de las voluntades en ese sentido”.

El inicio del ciclo lectivo está previsto para el 5 de marzo. Sin embargo, todo hace prever que habrá un plan de lucha nacional debido “al cercenamiento de las libertades sindicales y la no convocatoria de la paritaria nacional. Es decir que hay un contexto de mucha desazón, de una profunda desidia por parte de las autoridades de Gobierno, tanto nacionales como provinciales, con las no convocatorias, con prácticas desleales hacia la actividad sindical y a su vez con la complejidad de los escenarios dentro de los cuales nos movemos los trabajadores de la educación: los contextos de pobreza, las deficiencias de infraestructura, la falta de proyectos, planes y programas educativos que verdaderamente atiendan a nuestras necesidades y con una discusión salarial interrumpida. Todo esto hace un gran combo de malestar docente”, describió.

En ese marco, el inicio de clases en Entre Ríos asoma como un posibilidad lejana: “Ya en diciembre advertíamos que si el Gobierno no era serio en la convocatoria y en la respuesta a la agenda que nosotros presentamos en cuanto a reivindicaciones no estaba garantizado el inicio del ciclo lectivo. Hoy estamos mucho más complicados porque no ha habido ni siquiera una seña del Gobierno. Dado este contexto es muy poco probable que se pueda dar el inicio”, alertó Cogno.