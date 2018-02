El Argentine Beef pisa fuerte en Dubai

En el marco de las acciones de promoción externa planificadas para el 2018, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) se encuentra participando en la feria Gulfood de Dubai, capital de uno de los siete emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos, que comenzó el domingo 18 y se extenderá hasta el jueves 22 de febrero.

En el primer día de la muestra, el Pabellón Argentine Beef fue visitado por el Jeque Said Bin Zayed Al Nahyan, hermando del Presidente de los Emiratos Árabes Unidos y representante del Gobernador de Abu Dhabi. El jeque, que conversó con el Presidente del Ipcva, Ulises Forte, y el Vicepresidente Mario Ravettino, se mostró interesado por el volumen y los tipos de cortes exportados por la Argentina hacia EAU y el perfil de las empresas que forman parte de la comitiva argentina. En tanto, el 19 de febrero se llevó a cabo el workshop “Modern Focus on Traditional halal meat market” en el que disertó Sergio Rey, Jefe de Promoción Externa del Instituto, junto a otros especialistas internacionales como Awal Fuseini (Halal Sector Manager of the UK’s Agriculture and Horticulture Development Board), Nick Meara (‎International Business Manager- Middle East and North Africa – ‎Meat & Livestock Australia), y Dorinel Niculae (Project manager EuroMeatNews.com). Para la participación en Gulfood 2018, el Instituto desarrolló el Pabellón Argentine Beef en el que participan nueve empresas exportadoras y cuenta con un sector de degustación. “Es una feria es estratégica para la cadena ya que es un mercado que demanda cortes de altísimo valor”, aseguró Ulises Forte. La muestra concita una gran presencia de importadores, no solamente de los Emiratos Árabes sino también de Egipto, Arabia, Irán, Pakistán, países de África del Norte, Singapur, Filipinas, Malasia, Rusia y China. Las empresas que acompañan este año al Ipcva son las siguientes: Argall, Davesa-Azul Natural Beef S.A., Carne Hereford S.A., Frimsa S.A., Compañía Central Pampeana S.A., Menudencias, Offal EXP S.A., Frigorífico Rioplatense y Urien-Loza S.A.