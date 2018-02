La decisión oficial de abrir el debate sobre el aborto divide opiniones en el Congreso

El macrista Pinedo y el peronista Kosiner se pronunciaron en contra. Radicales y la izquierda votarán a favor.

La decisión del Gobierno de habilitar la discusión de una ley para la despenalización de aborto provocó cruces de opiniones a favor y en contra en la mayoría de los bloques parlamentarios. Unos se expresaron públicamente y otros prefieren mantener su postura en reserva.

Las voces que se escucharon en las últimas horas, tras conocerse la iniciativa de Cambiemos de dar el debate en la Cámara de Diputados -donde se llamará a audiencias en plenarios de comisiones a partir del inicio de las sesiones ordinarias, el 1 de marzo- son las siguientes.

- Federico Pinedo (Presidente provincial del Senado, del PRO): “Estoy en contra del aborto. No encuentro diferencia entre terminar una vida después o antes del nacimiento. La vida empieza cuando se conforma una información genética (ADN) nueva, diferente de la de sus padres”.

- Mayra Mendoza (diputada del Frente para la Victoria): “Siguen muriendo mujeres cuestiones importantes que hacen a la vida económica y social del país”.

- Pablo Kosiner (jefe del interbloque de diputados del Justicialismo): “No estoy a favor de la despenalización total del aborto. Creo que hay que perfeccionar la actual regulación del art. 86 del Código Penal, manteniendo la no punibilidad para los casos de evitar el peligro de vida para la madre si esto no fuese posible por otros medios y si el embarazo proviene de una violación conforme el criterio actual de la Corte Suprema de Justicia. En mi posición, se debe contemplar la protección de el derecho a la vida de la persona por nacer y la protección integral de la mujer. El debate no debe ser sólo penal debe ser fundamentalmente de política integral social, educativo y de salud.

- Leonardo Grosso (diputado del Movimiento Evita): “Nuestro bloque está a favor del aborto y vamos a dar las luchas necesarias. Gracias a la incansable lucha de cientos de miles de mujeres tenemos tenemos la posibilidad de debatir el aborto legal en el Congreso. Una vez más la sociedad le marca la agenda a la política. Los varones no somos los que sufrimos esta problemática, no vale nuestra libertad de conciencia acá. No es nuestro cuerpo y tampoco nuestra decisión. Tenemos que acompañar el reclamo histórico de las mujeres y votar en consecuencia”. Por eso explicó que “La posición de nuestro bloque es a favor de la legalización del aborto y vamos a dar las luchas que sean necesarias dentro del parlamento y en la calle”.

- Myriam Bregman (diputada del Frente de Izquierda): “Que estemos hablando sobre un debate legislativo por el derecho al aborto es indiscutiblemente producto de nuestra lucha. Mauricio Macri, siendo jefe de Gobierno porteño, incluso vetó la ley de aborto no punible que había votado la legislatura de Caba. Por eso, más allá de las contradicciones, esto es producto de la persistencia en nuestro reclamo. Estamos hablando de una cuestión de salud pública, queremos que no mueran más mujeres por abortos clandestinos. Entonces, acá no puede haber jugadas por la espalda de esas que tanto se ven en el Congreso. Que digan ya qué hará cada uno”.

- Karina Banfi (diputada de la UCR-Cambiemos): “Me parece que es un tema bisagra para el debate del aborto, somos nosotros quienes asumimos la responsabilidad. Lamentablemente es imposible algo que es el propio derecho, que es ley y está en el Código Penal. Creo que son prejuicios y hay mucha confusión. Yo y muchos otros diputados debemos hacer una gran esfuerzo en explicar e informar. Está en peligro la vida de las mujeres. Esta situación existe, no podemos tapar el sol con un dedo. Estamos hablando de una situación de emergencia, que tiene que ser tratada de inmediato”.

