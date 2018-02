Carlos Menem aseguró que en “en todos los Gobiernos hubo corrupción” menos en el suyo

El ex presidente Carlos Menem aseguró que “en todos los gobiernos hubo corrupción, salvo en el mío”. La sorpresiva frase fue pronunciada en una entrevista que fue difundida anoche por el canal de noticias CNN en Español, en la que también reconoció que “no puede vivir sin hacer política”.

Entrevistado por el periodista Jonatan Viale, el ex presidente dio muestras de que a los 87 años aún es un hábil declarante y mantiene su famosa picardía: “De salud estoy muy bien: me están viendo. Estoy con fuerza y con un estado de ánimo excelente. Trabajando en lo que más me apasiona, el mundo de la política. Yo no puedo vivir sin la política. Hasta la tumba voy a seguir siendo peronista”.

Sobre el cerco de causas en su contra, se hizo el desentendido y prefirió minimizar su complicada situación judicial. “No tengo ninguna condena. Hay causas abiertas. Algunas se están cerrando. Otras falta un tiempo aún.”

“Los fueros parlamentarios no me protegen. No quiero que me protejan. Que se investigue todo lo que se quiera. No me voy a valer de esos fueros para evitar una investigación. En todos los Gobiernos, menos en el mío, hubo corrupción”.

“¿No hubo corrupción?”, preguntó el periodista, a lo que el ex Presidente aseveró: “Nada”.

Menem carga con varias condenas en su contra, aunque aún no esténfirme. Uno de los casos es por el pago de sobresueldos a funcionarios públicos, dinero que se les daba en mano y que venía de la Secretaría de Inteligencia del Estado. La acusación formal es de peculado. Fue condenado a cuatro años y medio de prisión.

La otra con sentencia es por contrabando agravado por la venta de armas a Croacia y Ecuador. Menem firmó decretos secretos y que decían que las armas iban a Venezuela y Panamá (que para ese entonces, no tenía ejército). Un tribunal oral lo condenó a 7 años de cárcel.

Ambos juicios se encuentran en instancia de revisión en la Cámara de Casación. La tercera causa es por encubrimiento en el atentado a la Amia. Se lo acusa de haber desviado la atención de la “pista Siria”.