Con gran éxito, Paraná tuvo su “Noche de las pizzas”

Fue la primera experiencia de esta promoción y contó con la aprobación de los paranaenses que salieron a consumir en grupos de amigos y familias que lograron colmar los restó y bares adheridos. Desde las 20, las mesas comenzaron a poblarse y pasadas las 22 hubo colas esperando su lugar. Sin dudas, la promoción del miércoles de consumir pizzas con 50 por ciento de descuento tuvo buena llegada.

Tanto propietarios de locales gastronómicos adheridos a la promoción como los comensales, se mostraron satisfechos y a la vez sorprendidos por la repercusión que alcanzó.

Para una noche de miércoles, la promoción superó todas las expectativas y en general hubo voces para que se repita este tipo de iniciativas que le hacen bien a Paraná.

“La noche de las pizzas”, fue encarada por la secretaría de Turismo de la municipalidad de Paraná, el Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur) y la Asociación Empresarial Hotelera Gastronómica.

En la recorrida, se tomaron testimonios de propietarios de locales y los clientes que acudieron en masa a “La noche de las pizzas”.

Leo Schmill, de Howard Johnson Mayorazgo, sostuvo: “Esta repercusión inusual para un miércoles se vio tanto en lobby bar, del Hotel Mayorazgo como en el Casino en el sector gastronomía. Está lleno, es un éxito. En un momento nos vimos superados en el lobby bar y los invitamos a consumir en el Casino”.

Diego Collado, responsable de Alameda bar consideró: “Es un éxito y creo en toda la ciudad, la gente acompañó y eso es muy bueno, está lleno y da a pensar para futuras acciones. La verdad es que la plaza gastronómica se ha agrandado en Paraná y eso es muy bueno para todo el sector”.

Paul Quiroga, desde Live Rock manifestó: “Mucha gente, me enteré que en todos los lugares donde hubo promoción están llenos y hubo demoras. En ese aspecto tenemos que pedirles disculpas a la gente pero desde las 8 de la noche está lleno y ya con más de cuatro horas, no hemos parado de producir pizzas. Trabajamos sin reservas, respetando el orden de llegada y tuvimos colas para ingresar al local. Incluso sabemos que lugares que no estuvieron en la promoción, también se llenaron porque al ver colas y no querer esperar, acudieron a otros bares. Esperamos repetir esta promoción, incluso con otros platos”. Juan Cruz, uno de los propietarios de Luis Alberto restó bar, observó cómo se estaba desarrollando la velada ante un lleno total de mesas en la esquina de Salta y Victoria: “La afluencia de gente supera todo lo previsto. Desde el martes tenemos todo reservado y ahora hay una lista de más de 20 comensales esperando. Tenemos las mesas llenas desde las 20, que comenzó la promoción que abarca toda la carta”.

Agustin Bet gerente de Las Vegas dijo: “Venimos muy saturados, desde las 8 que no para de llegar gente. Nosotros no tomamos reservas, fueron atendidos por orden de llegada y hay gente esperando aún, siendo más de las 23. Con esta primera experiencia nos da una idea de cómo puede llegar a ser la próxima. Siendo la primera vez en Paraná, un poco nos supera no estar todo lo organizados que quisiéramos”.

Locales que participaron

Los resto y bares que se sumaron a esta iniciativa fueron los siguientes: Alameda Restaurant; Chericó Pizzería; Coscoino; Flamingo Grand Bar; Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo; Jardines del Triangular (Oro Verde); La Bartola Bar; Las Farolas; Las Vegas; Lemmy Restaurante; Live Rock Pizza & Resto; Los Quinchos; Luis Alberto Café Restó Bar; Nogaró Pizzeria; Open Club Paraná; Ortiz; Don Charras Asador Criollo; Russell Beer Pub; San Juan y Victoria resto cafè; Selenio Patio Cervecero y Sepia Almacén de Sabores.