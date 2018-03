Los peces de Semana Santa

Ante celebración de la Pascua a fines de este mes, período en el que históricamente se verifica un pico en las ventas de pescado, resulta pertinente recordar a los consumidores, comerciantes y transportistas algunas recomendaciones para la venta y el consumo responsables de ese alimento.

Los recursos tecnológicos disponibles permiten producir alimentos con un alto grado de seguridad. La mayoría de las intoxicaciones de origen alimentario ocurren por la manipulación inadecuada de los productos, especialmente luego de su adquisición.

Conforme lo dicho, y dado que el consumo de productos de la pesca se incrementa durante Semana Santa, es necesario recordar a los consumidores y comerciantes algunos consejos que orientan la venta y el consumo responsables de esos productos.

Las recomendaciones a los consumidores son las siguientes:

Comprar los productos de la pesca en los comercios debidamente equipados —cámaras de frío, congeladores, hielo, personal capacitado —; no hacerlo en la vía pública; no adquirir productos de la pesca que tengan olores rancios (consejo válido para cualquier alimento); recordar que los productos congelados deben ir directamente al “freezer” (-18º C) del hogar, protegiéndolos de la descongelación.

En caso de no disponer de estos equipos, guardarlos en el congelador de la heladera y consumirlos en el día;

Los pescados y mariscos no se pueden descongelar y volver a congelar. Al cocinarlos hay que consumirlos lo antes posible. Y cuando pierden el calor de la cocción, no dejarlos a la temperatura ambiente; al momento de la compra y de la cocción, los filetes deben ser firmes al tacto.

Si tienen un aroma a mariscos o a rancio, no son aptos para el consumo; los ojos del pescado fresco entero deben ser brillantes. La presencia de opacidad o hundimiento indica deterioro; salvo en los casos de la lisa y el dorado, ya que esta conformación responde a su condición anatómica; en los pescados enfriados, sus branquias deben ser rojas y presentar una carne firme que no ceda a la presión del dedo.

Las escamas deben ser brillantes y bien adheridas al cuerpo; El pescado fresco puede conservarse de uno a dos días en la parte más fría de la heladera y hasta tres meses en un freezer; las pencas o trozos de bacalao salado deben tener aspecto seco y no presentar puntos rojos o negros en la superficie. Si los tiene es una muestra que han sido atacados por mohos y por lo tanto no son aceptables; las latas de conservas pesqueras, al igual que otros enlatados, no deben presentar abolladuras, hinchazones, ni oxidaciones.

Es importante verificar los rótulos de procedencia y fecha de vencimiento; conlleva riesgos comprar productos de “elaboración casera o artesanal” que no se encuentren debidamente registrados y autorizados; al adquirir mejillones enteros frescos, u otros moluscos bivalvos, deben estar “vivos”.

Esto se comprueba al encontrarse cerradas las valvas. Si están abiertas, al recibir un leve golpe deberían cerrarse; los transportistas, por su parte, deben: mantener la cadena de frío;

transportar los productos en condiciones adecuadas de embalaje y, en los casos que corresponda, con abundante hielo en escamas; al momento de su transporte, los productos pesqueros deben estar acompañados de la documentación obligatoria y los certificados de amparo sanitario expedidos por el Senasa, o la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, si los productos han sido adquiridos allí: los moluscos bivalvos (mejillones, vieyras, cholgas, etcétera) deben incluir en el certificado de amparo sanitario del Senasa, el número de análisis y el “Libre de toxina paralizante de los moluscos”.

Por último, el consumo de productos pesqueros sanos requiere que los comerciantes: mantengan la temperatura de cámaras y freezers dentro de los niveles exigidos; mantengan los pescados y mariscos en exposición en estado fresco con abundante hielo en escamas; aseguren la higiene del local; y algo más, los comerciantes deben exigir a los proveedores los certificados de amparo sanitario del Senasa o del Mercado Central, en los que consten sus locales como el destino final de los pescados o mariscos adquiridos, y tener esa documentación a disposición de los consumidores.