Tarifazo energético: la justicia rechazó el amparo pero Adecen redobló la apuesta y apeló ante el STJ

La sala Civil y Comercial 2 de Concordia rechazó el amparo colectivo interpuesto por la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (Adecen) contra el incremento de la tarifa eléctrica aplicado por la cooperativa que presta el servicio en la Capital del Citrus. El argumento fue que la misma “no es la responsable de la aprobación del cuadro tarifario” y que el mecanismo utilizado para el reclamo no sería el adecuado. El abogado de la ONG cuestionó el fallo de la jueza Estella Méndez Castells y confirmó a AIM que ya apelaron ante el Superior Tribunal de Justicia.

La justicia rechazó el amparo presentado por Adecen contra la Cooperativa Eléctrica de Concordia, por el incremento de tarifas del bimestre diciembre-enero, donde se advertía “una flagrante violación de derechos constitucionales y el incumplimiento de una obligación legalmente asignada a la proveedora como lo es el deber de notificar con la adecuada antelación y a través de la factura toda modificación en el cuadro tarifario”.

La jueza a cargo de la sala Civil y Comercial 2 de Concordia, Estella Méndez Castells, había hecho lugar al amparo colectivo y dictado una medida cautelar que ordenó a la distribuidora cesar en la emisión de facturas con los nuevos valores y abstenerse de aplicar cortes de servicio por el eventual no pago de las boletas correspondientes al consumo cuya facturación estaba en tela de juicio. La cautelar tenía vigencia hasta tanto Méndez Castells resolviera sobre la cuestión de fondo, cosa que ocurrió este viernes con el rechazo a la demanda.

En concreto, la magistrada resolvió “desestimar la acción de amparo promovida por Adecen contra la Cooperativa Eléctrica de Concordia” y disponer “el levantamiento inmediato de la medida cautelar”.

En los considerandos, la jueza rechazó la pertinencia del amparo colectivo, alegando que en el caso puntual existe “divisibilidad” en el “derecho invocado”, dando lugar a la posibilidad de “una solución material distinta para cada uno de ellos -los accionantes- al cierre del pleito”.

Por otro lado, sostuvo que la cooperativa “no es la responsable de la aprobación del cuadro tarifario, ni tan siquiera de elevar al Entre Provincial Regulador de Energía (Epre) la propuesta correspondiente”.

Adecen redobló la apuesta y apeló ante el STJ

Desde Adecen analizaron críticamente el fallo e informaron que ya se presentó una apelación ante la sala 1 de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribuanl de Justicia de Entre Ríos (Stjer).

“La jueza dice que no queda clara cuál es la pretensión de Adecen y que el derecho a la información no es suficiente para modificar el cuadro tarifario, que no es lo que pedimos”, dijo a AIM el presidente de la organización, Oscar Vargas, que recordó que el planteo del amparo fue “que no se apliquen esas resoluciones que autorizan el aumento porque no están notificadas y además la resolución que establece el cuadro tarifario no estaba vigente porque no fue publicada en el boletín oficial”, aunque sobre estos puntos no se expresó la jueza.

“No recibimos una respuesta o un tratamiento de lo que nosotros específicamente habíamos planteado, que es la falta de notificación previa del aumento a los usuarios”, insistió el abogado de la asociación, Raúl Muñoz, que resaltó que, según Méndez Castells, la cooperativa lo único que hizo fue aplicar el cuadro tarifario vigente, algo que fue puesto en tela de juicio a partir de la respuesta del Epre al amparo, que terminó develando que la resolución 215/17 que establecía las nuevas tarifas había sido publicada en el Boletín Oficial una vez finalizado el período facturado y por lo cual carecía de vigencia. “Es una inconsistencia que nosotros vemos y que nos obliga recurrir a la instancia superior, la sala 1 de Procedimientos Constitucionales del STJ”, enfatizó el letrado.

Muñoz detalló que la obligatoriedad del aviso previo está determinada en la legislación nacional y en el propio contrato de concesión de distribución de energía eléctrica: en el artículo 45, inciso “a” de la Ley 8.916 (marco regulatorio provincial de la distribución de energía eléctrica) que establece la obligación de las prestadoras a notificar de todas las variaciones que sucedan durante en la prestación del servicio; en el artículo 20, inciso “h” del contrato de concesión de la cooperativa, que establece la obligación a cargo de la misma de notificar las modificaciones con la adecuada antelación y en el reglamento de suministro que es un anexo al contrato de concesión que dice cuáles son los requisitos que debe contener la factura”.

Tras la apelación presentada, la justicia provincial deberá decidir si hace lugar a la apelación y a partir de ese momento, los demandantes tendrán tres días para expresar sus críticas y señalar las inconsistencias que observan al fallo de segunda instancia que rechazó el amparo.