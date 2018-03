El tiempo del fin: El reloj del Apocalipsis

Todo lo que tuvo comienzo tendrá fin, el universo y la vida, una estrella como un sueño. Sabemos que, así como nacemos, moriremos, nos conocemos mortales pero preferimos pensar en la muerte como algo distante que preferentemente le ocurre a otros aunque estamos ciertos que nos ocurrirá a nosotros.

No podemos pensarnos como no existentes. Si pienso, existo. Sin embargo, no pienso siempre: cuando duermo profundamente sin soñar, no pienso, pero al despertar no dudo de que existí cuando no pensaba.

Antonio Machado asistía al sepelio de un poeta. Pensó en las veces que su amigo fallecido, por su profesión de poeta, habría mentado la muerte, pero como algo meramente pensado, desde afuera. Y sin embargo, cuando le llegó el momento de verla de frente, no como un pensamiento sino como una presencia, ¿Qué habrá sentido?

La muerte personal llega para cada uno, cualquiera haya sido el esfuerzo por dejarla para más adelante. Pero el final no nuestro sino de nuestro mundo se ha vuelto algo posible, peligroso, cercano. No tanto desde la espera religiosa del Apocalipsis, sino desde el curso que están tomando la ecología, la sobreexplotación de la tierra, la contaminación creciente, el peligro de epidemias masivas, etc.

¿Cómo puede terminar nuestro mundo? Los científicos se han centrado en un punto: la amenaza militar de una guerra atómica. Para eso han creado un reloj ficticio llamado “del apocalipsis”, donde establecen cuánto falta, tomando en consideración varias variables, para la hecatombe final.

Sin embargo, la guerra nuclear, como la que se prometen mutuamente Estados Unidos y Corea del Norte, no es la única manera de acabar.

Se puede pasar revista rápida a otras, algunas concretas, otras más etéreas; algunas más creíbles, otras menos.

La versión tomada de los mayas de fin del mundo para el 21 de diciembre de 2012 no se cumplió porque era una lectura errónea de los textos y porque no se trataba de un apocalipsis. El cambio no afectaría solo a la tierra sino a toda la galaxia. La previsión moderna es que la vía láctea se estrellará con Andrómeda ( sus estrellas se mezclarán) dentro de unos 4000 millones de años Parece mucho, pero antes puede acontecer otra cosa.

El fin de la Tierra será el fin de la especie humana si antes no ha abandonado el planeta, pero la especie humana puede provocar el fin de la Tierra. Por ejemplo, una guerra nuclear puede destruirnos, pero con más eficacia puede hacerlo una guerra con virus. ” Por accidente o por diseño, podemos crear un virus que nos destruya”, dijo el físico Stephen Hawking hace 17 años.

La Segunda Guerra Mundial finalizó con dos bombas atómicas. En la Guerra Fría el espectro era Hiroshima. Hasta ahora hubo solo ensayos y amenazas, pero el armamentismo continúa. El Reloj del Apocalipsis refleja simbólicamente el tiempo que queda para que las agujas apunten a la media noche, tomado como el momento en que se desatará el desastre nuclear. El reloj del fin del mundo marca que faltan dos minutos.

La contaminación y la sobreexplotación de los recursos están dañando a la Tierra. Por debilitamiento de la capa estratosférica de ozono las radiaciones solares afectan más a nuestro mundo. Los polos se están descongelando con el resultado de la elevacón del nivel de los océanos y mares y la extinción de algunas de las criaturas que comparten el planeta con nosotros.

El cambio climático nos afecta a todos. El impacto potencial es enorme, con predicciones de falta de agua potable, grandes cambios en las condiciones para la producción de alimentos y un aumento en los índices de mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor.

Stephen Hawking cree en vida inteligente no humana en el universo. Especula con que estos seres hayan agotado los recursos de sus planetas y se hayan convirtido en nómadas espaciales en busca de nuevos yacimientos. “Si los alienígenas nos visitaran, el resultado sería parecido a cuando Colón arribó a América, que no fue muy bueno para los nativos americanos…”, en su opinión.

El biólogo ruso Isaac Asimov, autor de muchas novelas de ciencia ficción, escribió las tres leyes de la robótica, las cuales se sostenían en la conducta servicial de las inteligencias artificiales hacia los humanos. Ahora se especula con que en lugar de ser esclavos nuestros, las máquinas nos esclavicen “El éxito en la creación de inteligencia artificial sería el evento más grande de la historia de la humanidad. Por desgracia, también podría ser el último, a menos que aprendamos cómo evitar los riesgos”, escribió Hawking junto con otros tres científicos en mayo de 2014.

La teoría más extendida entre la comunidad científica es que los dinosaurios desaparecieron de la Tierra por culpa de un meteorito gigante hace 65 millones de años. Dicho meteorito desató una serie de circunstancias que llevarían la fauna y flora del planeta al fin de sus días. ¿Qué pasaría si este fenómeno atado al destino volviese a suceder? Las películas Deep Impact y Armageddon plantearon esta teoría. La salvación residiría en la emigración del planeta o en la destrucción del supuesto meteorito…

De la Redacción de AIM.