Repudian las declaraciones de Bordet sobre el paro del 8 M

Desde la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Transexuales de Paraná dijeron a AIM que repudian las declaraciones públicas del gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, quién calificó de “excesivo” al paro de mujeres convocado para este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

En una carta abierta de la Asamblea, se aclaró: “No es el día de la mujer, es el día internacional de las mujeres trabajadoras. Es el día que nosotras paramos el mundo”.

“El paro es un derecho y es un modo de enfrentar todas las violencias. En el día Internacional de las Mujeres Trabajadoras nosotras no nos homenajeamos, nosotras nos encontramos para debatir sobre lo que nos pasa, nosotras paramos para denunciar y exigir y nosotras marchamos para que nos vean todas juntas”, enunciaron.

Ene se marco, afirmaron que no aceptan que “el Estado machista nos diga qué hacer ese día, rechazamos el disciplinamiento y el amedrentamiento de los ‘patrones’ políticos, laborales y demás varones que no valoran nuestras vidas y nos niegan el ejercicio de derechos”.

“Este 8 de marzo nosotras no cumplimos mandatos: no trabajamos para el sistema, no lavamos platos, no cocinamos, no cuidamos hijes, no lavamos la ropa. Responderemos al llamamiento del gobernador, ese día vamos a dialogar y a reflexionar pero entre nosotras y con las muchas compañeras que trabajan en el Estado Provincial y denuncian contratos basura y que demoran meses en cobrar. Así como también con las que trabajan en la Nación y el Municipio en las mismas condiciones de precariedad”, aseguraron.

Además el documento único que la Asamblea ha acordado para el 8 de marzo reúne todas las exigencias en políticas públicas que gobernantes, legisladores, intendentes y demás decisores estatales no tienen interés en tratar y que significarían la posibilidad de dignificar la vida de muchas de nosotras.

En ese marco, se convocó a marchar: “Te esperamos el 8 en la Plaza de Mayo a las 17. ¡Nosotras paramos el mundo porque si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras!”.