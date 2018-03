¿Y Poroto Cubero? Quién es Adrián, el nuevo novio de Mica Viciconte

Mica Viciconte se hizo famosa gracias a su participación en Combate, ciclo en el que se coronó campeona en cuatro oportunidades. En 2017 tuvo mucha más exposición cuando compitió en el Bailando junto con Jorgito Moliniers.

La joven estuvo en pareja con Pitu Blázquez, quien fue su compañero en Combate. Durante un tiempo, vivieron bajo el mismo techo, pero con el tiempo la relación se fue desgastando y decidieron distanciarse.

Y de una y otra experiencia -del manejo mediático y del amor- Micaela aprendió. Mucho.

Sucede que varios meses atrás Mica comenzó una relación con un hombre (aquí, el amor). Pero para preservar su intimidad, decidió mantener oculto el romance (y aquí, el manejo mediático). Incluso lo agendó en su celular con un nombre diferente, para que nadie sospechara.

“Lo tengo agendado como ‘Adrián’, porque la gente es chusma y me molesta. No hay muchas personas que se llamen Fabián. Incluso a veces me olvido y le digo: ‘Che, Adri…'”, contó Viciconte entre risas, en una entrevista con Nosotros a la mañana, en referencia a la estrategia que utilizó para esconder su nuevo noviazgo. Porque su verdadero nombre es Cubero, Fabián Cubero.

Finalmente, la modelo y el futbolista de Vélez blanquearon la relación. “Lo conozco hace un montón, pero eso no quiere decir que tenga una relación desde hace un montón”, señaló Mica. “Siempre que uno conoce a alguien proyecta a futuro. Después, puede funcionar o no. Pero la idea es que nos vaya bien. Los medios están ahí todo el tiempo y hay que cuidar un poco más la imagen, cuidarse uno mismo, porque después te lastiman”, agregó.

Su romance salió en las tapas de revistas y esto molestó a Nicole Neumann, la ex pareja de Cubero. Y Mica tiene algo que decir al respecto: “Yo no le pregunto nada de su relación anterior. No es un tema mío y no me interesa cómo fue su relación. Soy consciente de que (Nicole) es la madre de las nenas y está todo más que bien, pero no me interesa lo que haga con su ex mujer”.

“Con Fabián estamos yendo despacio, estamos tranquilos. Yo no le tengo que dar explicaciones ni a ella (Neumann) ni a nadie. Si hay alguna interna entre ellos, tendrán que sentarse a hablarlo porque son grandes”, finalizó Viciconte.

Infobae.-