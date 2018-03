Darwin y los liberales

Aldous Huxlex, el autor de “Un mundo feliz”, recomendaba desaprender todo lo aprendido. No tanto contra la institución escolar como contra el poder que establece qué se debe poner bajo los reflectores y qué merece la sombra y el olvido. Quizá en el fondo de su recomendación estaba su propia experiencia de ciego a los 16 años que aprendió a ver de nuevo a pesar de la opinión de la ciencia.

“Nos han mentido mucho” decía refiriéndose a la educación formal. Y citaba a Thomas Traherne: “Y así fue como se me hizo aprender las sucias tretas del mundo, que ahora desaprendo y me torno, por así decirlo, en un niño pequeño…”

Darwin, luces y sombras

Una mentira adornada y persistente, sobreviviente en la “educación”, tan parecida a la domesticación, es el darwinismo, que reducido a lo esencial es la doctrina de la lucha por la vida y de la supervivencia de los más aptos como motores de la evolución, tópicos de notable utilidad para la economía liberal, que en esencia no cambia desde el siglo XIX.

La historia la escriben los triunfadores, entre ellos los darwinistas que expresan en su ámbito las doctrinas económicas del capitalismo. De la historia podemos también aprender a desaprender. Pero nada nos libra de ejercer la crítica por nosotros mismos, despojarnos de todas las cáscaras impuestas y vernos como somos.

Esclarecidos contra oscurantistas

Los darwinistas y neodarwinistas tratan de reducir la historia a la oposición del evolucionismo triunfante, producto de la Ilustración, contra el oscurantismo del clero sostenedor del creacionismo bíblico.

Es frecuente el relato de la polémica entre Thomas Huxley, el abuelo de Aldous, y el obispo Wilbeforce. Todavía cualquier objeción al darwinismo es respondida de inmediato como proveniente del creacionismo, poniendo un manto de sombra y olvido sobre las objeciones científicas no creacionistas.

Sin embargo, el propio Darwin era un clérigo, sólo aficionado a las ciencias naturales, y está enterrado en la abadía de Westminster. A lo largo de su vida, tratando de responder a los críticos científicos, dio muchas explicaciones de su teoría que echaron a perder su unidad, introdujeron contradicciones y terminaron con su abandono de la selección natural.

Fleeming Jenkin, un naturalista contemporáneo de Darwin advirtió: “Una planta o un animal no puede modificarse más que dentro de ciertos límites. Existe una esfera de variación de la que el organismo no puede salirse”. Además, como se puede comprobar en animales seleccionados cuando retornan a la libertad: “no solamente no pueden variar indefinidamente, sino que muchos sujetos vuelven a la condición primera”

Otro contemporáneo, el zoólogo George Mivart objetó que los órganos bien desarrollados (tales como el ojo) constituían una evidente ventaja pero, ¿qué beneficios representaban estos órganos en las primeras fases de su desarrollo?, ¿cómo es posible que la selección pueda “percibir” innovaciones que al principio no podían ser más que mínimas y poco ventajosas para el organismo.

Samuel Haughton, filósofo y geólogo, se refirió a Darwin con pocas ceremonias: “Si a un químico o un mineralogista cualquiera se le ocurriera establecer una teoría geológica (tan mediocre) sobre el origen de la sosa y de la cal, sus colegas le tomarían por un chiflado”.

El matemático, físico y geólogo William Hopkins consideró: “La teoría del señor Darwin no puede explicar nada, ya que es incapaz de asignar una relación necesaria entre los fenómenos y las causas que les atribuye”.

Dudas de autor

El propio Darwin se puede sumar a los críticos del darwinismo, que no es enteramene obra suya. Ante el aluvión de dificultades que le hacían ver o que veía él mismo, se preguntó “¿Por qué si las especies han descendido de otras especies mediante gradaciones insensiblemente diminutas, no vemos en todas partes innumerables formas de transición? ¿Por qué no está toda la naturaleza en confusión, en lugar de estar las especies como las vemos bien definidas?”

Las formas de transición entre especies bien definidas deberían ser muy numerosas, pero no se las encuentra, ni se verifica el desorden que debía resultar del evolucionismo darwiniano.

Cuando Darwin se decidió a abandonar la teoría de la selección natural, que tan señalados servicios presta a la economía neoliberal y al supremacismo racista blanco, pasó según Paul Strathern de lo sublime al ridículo: “En su lugar propuso una teoría pergeñada por primera vez en el siglo V a.C. por el filósofo griego Demócrito, conocida como pangénesis. Su versión moderna afirmaba que cada órgano y sustancia del cuerpo segregaba sus propias partículas características, que luego se combinaban para formar las células reproductivas. Las partículas segregadas por cada órgano eran un eco fiel no sólo de las características, sino también de la respectiva fuerza, tamaño y salud del órgano”.

Como esta teoría implicaba la herencia de los caracteres adquiridos, un levantador de pesas de fuerte musculatura debería tener hijos musculosos. Sabemos que no es así, a menos que el hijo, tomando ejemplo del padre, se dedique también a levantar pesas.

Un escarabajo cuestionador

El propio Darwin era menos darwinista que algunos de sus seguidores actuales, por ejemplo Richard Dawkins, que considera hiperbólicamente al evolucionismo el máximo logro científico de la historia, que divide en “antes” y un “después” de Darwin.

El padre fundador era rigurosamente gradualista, adhería sin dudar a la frase latina “la naturaleza no da saltos”, (natura nos facit saltum) es decir, procede por variaciones mínimas, insensibles, que se acumulan a lo largo de los milenios o los millones de años.

Ahora bien, hay muchos ejemplos de órganos que no pudieron formarse de esta manera por no implicar en sus etapas intermedias ninguna ventaja para su poseedor o simplemente por provocar su destrucción.

Esos ejemplos se han acumulado hasta refutar la doctrina. Uno de ellos es el del escarabajo bombardero. Es un insecto de un centímetro de largo, que cuando se arrima un depredador lanza contra él un chorro líquido a 100 grados de temperatura. Un químico alemán, Hermann Schlidnecht, estudió el proceso y concluyó que el escarabajo tiene dos glándulas que permiten que se combinen el peróxido de hidrógeno y la hidroquinona, que mantiene en dos cámaras dentro de su cuerpo.

Esta combinación provoca una reacción muy exotérmica, que en un instante eleva la temperatura a 100 grados; pero fuera del cuerpo del insecto, porque de lo contrario estallaría por la presión de vapores y la temperatura.

En el momento mismo en que se produce la mezcla, abriendo la compuerta que comunica las cámaras donde están ambos reactivos, el insecto introduce un inhibidor que impide la reacción, y casi inmediatamente, mientras el líquido vuela al exterior, un antiinhibidor para que la reacción se produzca en el aire.

La finísima coordinación de estas descargas es una maravilla de la naturaleza, casi sin igual, que empequeñece a las orquestas sinfónicas o a los virtuosos del baile o el deporte.

¿Cómo pudieron ir formándose paulatinamente los líquidos involucrados, el inhibidor y el contrainhibidor de modo de no dañar el insecto, y con qué fin en las etapas preliminares? Quede así como problema para los evolucionistas.

Pero recordemos las palabras del propio Darwin: “Si se pudiese demostrar que existió un órgano complejo que no pudo haber sido formado por modificaciones pequeñas, numerosas y sucesivas mi teoría se destruiría por completo; pero no puedo encontrar ningún caso de esta clase.” (El Origen de las Especies. Capitulo 6, pág 241. Sarpe, 1983)

Un éxito inesperado

Darwin consideraba “bastante aburrido” su libro sobre El Origen de las Especies, apreciación en que pueden coincidir los que lean su medio millar de páginas y sigan todavía entre nosotros. Sin embargo, tuvo miles de lectores desde el principio. Quizá se debió la publicidad del exclusivo X Club, fundado por sus mentores, que vieron la utilidad de la doctrina para la economía liberal naciente por entonces, o a la inquietud social derivada de las consecuencias de la revolución industrial.

Malthus, uno de los creadores del nuevo punto de vista, dirigió su obra contra la vieja ley de pobres inglesa, que consideraba demasiado protectora. El pretendía dejar con buena conciencia los pobres librados a su suerte, pues leyes superiores hacían inútiles y contraproducentes todos los cuidados. En el sórdido ambiente de esa época Oscar Wilde consideraba posible “saber el precio de todo y no conocer el valor de nada”. Casi al mismo tiempo, antes que Darwin, Herbert Spencer creó la expresión “supervivencia del más apto” como motor de las relaciones sociales. Se terminó el “precio justo”, sustituido por el fijado por “la mano invisible del mercado”, y cada uno fue en adelante competidor del otro.

Sobre el cooperativismo y la solidaridad humana

Si bien Darwin no inventó el darwinismo como lo conocemos hoy: “una extensión al mundo animal y vegetal de la economía de laissez faire”, según Bertrand Russel, no es cierto que se negara a aplicarlo a la sociedad.

Cuando supo que en Francia se trataría una ley que aplicaba su doctrina a la legislación del trabajo, Darwin envió una carta a Heinrich , profesor de leyes de la Universidad de Zürich.

Dice que los intentos de crear una igualdad socioeconómica “pueden beneficiar a los débiles y conducir a la degeneración”. Se pone en guardia contra ” la idea en la que insisten todos nuestros sindicatos, de que todos los trabajadores, los buenos y los malos, los fuertes y los débiles, deben trabajar el mismo número de horas y recibir las mismas pagas. Los sindicatos también se oponen al trabajo a destajo (en suma, a toda competición). Me temo que las sociedades cooperativas, que muchos ven como la principal esperanza para el futuro, igualmente excluyen la competición. Esto me parece un gran peligro para el futuro progreso de la humanidad. No obstante, bajo cualquier sistema, los trabajadores moderados y frugales tendrán una ventaja y dejarán más descendientes que los borrachos y atolondrados”.

El origen del hombre; trozos escogidos

“El origen del hombre” es una obra de madurez de Darwin, lo suficientemente vergonzosa como para que los mentores y continuadores del autor la hayan relegado casi al desconocimiento.

Tomamos de ella algunos párrafos significativos, de la edición de F. Sempere y Compañía, de Valencia.

“Las razas o especies humanas, llámeselas como se quiera, ¿se sobreponen mutuamente y se reemplazan unas a otras hasta el punto de llegar a extinguirse algunas? La respuesta a todas o a la mayor parte de estas preguntas, veremos que, como para los animales inferiores, debe para la mayoría de esas especies ser evidentemente afirmativa”.

“El hombre difiere de la mujer por su talla, su fuerza muscular, su vellosidad, etc., como también por su inteligencia, como sucede entre los dos sexos de muchos mamíferos”.

(Nota: Darwin no tenía gran opinión de las mujeres. Cuando finalmente entendió que debía casarse, buscó con mucho cuidado y poca pasión una que fuera “un ángel con una buena fortuna”)

“Los habitantes de la Tierra de Fuego son contados entre los salvajes más inferiores; pero siempre he quedado sorprendido al ver como tres de ellos, a bordo del Beagle, que habían vivido algunos años en Inglaterra y hablaban algo el inglés, se parecían a nosotros por su disposición y por casi todas nuestras facultades mentales”.

“La diferencia en la disposición moral no es tampoco tan tenue entre el bárbaro que, por una leve falta, arroja un tierno hijo contra unas peñas, y un Howard o un Clarkson; y en inteligencia, entre el salvaje que no emplea ninguna palabra abstracta y un Newton o un Shakespeare. Las diferencias de este género que existen entre los hombres más eminentes de las razas elevadas y los salvajes más embrutecidos, están enlazadas por una serie de gradaciones delicadas”.

…”debemos hacer notar la fuerte tendencia que presentan las formas más próximas al hombre (monos, idiotas, microcéfalos y razas bárbaras de la humanidad) a imitar cuanto llega a su oído”.

Pág. 39

“Por otra parte, como hace notar Büchner, ¡cuán poco podrá ejercer esta conciencia y reflexionar sobre la naturaleza de su propia vida la infeliz esposa de un salvaje de la Australia, degradado, que casi no usa nombres abstractos y no sabe contar sino hasta cuatro!”

Pág 44

“A juzgar por los repugnantes adornos y la música atroz que admira la mayoría de los salvajes, podría afirmarse que sus facultades estéticas están menos desarrolladas en ellos que en muchos animales”.

Pág 45

“Es evidente que ningún animal es capaz de admirar la pureza del cielo en la noche, un paisaje bello o una música sabia; pero tampoco los admiran más los salvajes o las personas que carecen de educación”.

Pág 46

…”es cierto que los suicidios son raros entre los salvajes inferiores, exceptuando los negros de la costa occidental del África, según me indica W. Reade. En un estado de civilización grosera, el robar a los extranjeros es generalmente hasta considerado como honroso”.

Pág. 60

(Nota: Según esto, los ingleses, que organizaron el robo sistemático en gran escala a los extranjeros en el siglo XIX, son los más honrados de todos los hombres, aunque groseros)

“Podrían citarse muchos ejemplos de la noble fidelidad que guardan los salvajes entre ellos, pero nunca con los extranjeros, y la experiencia común justifica la máxima del español «no hay que fiar nunca en el indio»”.

Una perla negra: “La base de la fidelidad es la verdad, y esta virtud fundamental no es rara entre los miembros de una misma tribu; Mungo Park ha oído a las mujeres negras enseñar a sus hijos a amar la verdad”.

Pág. 67

“La más excesiva intemperancia no es una cosa vergonzosa entre los salvajes. Sus costumbres son licenciosas y obscenas hasta un extremo repugnante”.

Pág. 68

“Las principales causas de la poca moralidad de los salvajes, apreciada bajo nuestro punto de vista, son: primero, la limitación de la simpatía a la sola tribu; segundo: una insuficiente fuerza de raciocinio que no permite reconocer el alcance que puede tener para el bien general de la tribu el ejercicio de muchas virtudes, sobre todo individuales”.

Otra perla: “el robo es un crimen muy raro entre las clases acomodadas”.

Pág. 74

“Estos hombres (los aymaras) están tan completamente aclimatados a su residencia fija y elevada (en el Altiplano), que cuando, como otras veces, los españoles les hacían descender a las llanuras orientales (…) sufrían una mortalidad espantosa”.

Nota: Muchos aymaras y quechuas han descendido a las llanuras argentinas y no se observa entre ellos ninguna mortalidad espantosa por esa causa. Hubo mortalidad espantosa, por ejemplo en Potosí, sin otro descenso que al interior de la mina en interés de los españoles.

Pág. 88

“La disposición de la frente (de los microcéfalos), proyectándose sobre las cejas, y el prognatismo espantoso de las mandíbulas da a estos idiotas algún parecido con los tipos inferiores de la humanidad”.

Pág 89

Peligro: …”la actual población de los Estados Unidos, que es de 30 millones, llegaría a ser, en 675 años, bastante numerosa para ocupar todo el globo, a razón de cuatro hombres por metro cuadrado”.

Solución: “La proporción más elevada de la mortalidad de los niños en las clases menesterosas es también muy importante; como lo es igualmente la mortalidad que reina en todas las edades y las diversas enfermedades que se producen en los inquilinos de habitaciones miserables y malsanas”.

(Consecuencia, tomada de los economistas liberales británicos de la época: Hay que mantener un ejército de desocupados en estado de mendicidad para amenazar con su destino a los que tienen trabajo pero plantean exigencias a sus empleadores. En la concepción liberal, es el aspecto sano de lo malsano.)

“El doctor J. Barnard Davis ha probado con numerosas medidas exactas que el promedio de la capacidad interna del cerebro era de 92’3 pulgadas cúbicas en los europeos, 87’5 en los americanos, 87’1 en los asiáticos, y sólo de 81’9 en los indígenas de Oceanía”

Pág 110

(Nota. Esta progresión de tamaños cerebrales aparece inmediatamente después de la que lleva progresivamente del mono al hombre comparando la estructura de las piernas y el modo de andar y correr)

“Hoy las naciones civilizadas reemplazan, en todas partes, a las bárbaras, exceptuando en las regiones donde el clima opone a su paso una barrera mortal; y si triunfan siempre, lo deben principal, aunque no exclusivamente, a sus artes, productos de su inteligencia”.

Pág. 122

“Conviene no olvidar la gran importancia que la fidelidad y el valor deben tener en las guerras a que continuamente se entregan los salvajes. La superioridad que las tropas subordinadas tienen sobre las hordas que no lo están, resulta principalmente de la confianza que cada individuo tiene en sus camaradas. La obediencia, como prueba Bagehot, tiene el más alto valor, ya que una forma cualquiera de gobierno es preferible a la anarquía”.

Pág. 124

“Cuando tuve ocasión de observar los habitantes bárbaros de la Tierra de Fuego, quedé sorprendido al ver en cuánta manera la posesión de una propiedad, de un hogar fijo y la unión de muchas familias bajo un jefe, son las condiciones necesarias e indispensables de la civilización”.

(Nota: Según Darwin, los fueguinos eran salvajes porque no conocían la propiedad ni tenían jefes. Por eso eran los “seres más infelices del mundo” ).

Pág. 128

“Entre los salvajes, los individuos de cuerpo o espíritu débil son eliminados prontamente, y los que sobreviven se distinguen ordinariamente por su vigorosa salud. Los hombres civilizados nos esforzamos para detener la marcha de la eliminación; construimos asilos para los idiotas y los enfermos, legislamos la mendicidad, y despliegan nuestros médicos toda su sagacidad para conservar el mayor tiempo posible la vida de cada individuo. Abundan las razones para creer que la vacuna ha preservado a millares de personas que, a causa de la debilidad de su constitución, hubieran sucumbido a los ataques variolosos.

Aprovechando tales medios los miembros débiles de las sociedades civilizadas propagan su especie. Todos los que se han ocupado en la reproducción de los animales domésticos, pueden calcular cuán perjudicial debe ser el último hecho a la raza humana. Sorprende el ver de qué modo la falta de cuidados, o tan sólo los cuidados mal dirigidos, pueden arrastrar a una rápida degeneración a una raza doméstica; y, exceptuando en los casos relativos al hombre mismo, nadie es bastante ignorante para permitir que se reproduzcan sus animales más defectuosos.”

Págs. 128 y 129

“Por lo tanto admitir, sin protestar, los efectos malos a todas luces que resultan de la supervivencia y de la propagación de los individuos enfermizos, ya que están atenuados por el hecho de que los miembros demasiado débiles é inferiores de la sociedad se casan menos fácilmente que los sanos, Este freno podría llegar a tener una eficacia real, si los débiles de cuerpo y espíritu se abstuviesen del matrimonio”

Pág. 130

(Nota: Estos argumentos de Darwin fueron tomados casi textualmente por Hitler en ” Mi Lucha”, aunque no “admite sin protestar” )

…”sin la acumulación de los capitales, las artes no progresan, y principalmente por la acción de éstas, las razas civilizadas han extendido y extienden hoy por todas partes su dominio, reemplazando a las razas inferiores”

Pág. 130

“Los malhechores son ejecutados o encarcelados durante mucho tiempo; lo cual les impide transmitir libremente sus malas cualidades. Los locos y los hipocondríacos, o viven en reclusión, o acaban muchas veces por suicidarse. Los hombres pendencieros y de carácter violento encuentran a menudo una temprana muerte, y los que, demasiado bulliciosos, no pueden ser constantes en ninguna ocupación (resto de barbarie que es un gran obstáculo a la civilización), suelen emigrar a nuevos países, donde se convierten en activos trabajadores”.

“Las mujeres de costumbres disolutas tienen pocos hijos; los hombres parecidos raramente se casan: ambos sufren continuas enfermedades. En la reproducción de los animales domésticos, la eliminación de los individuos, por otra parte poco numerosos, que se presentan decididamente inferiores, constituyen uno de los mayores elementos de éxito”.

Pág. 133

“En las sociedades civilizadas existe un importante obstáculo que impide el aumento de los hombres de una clase superior, a saber, que los pobres y los indolentes, a menudo degradados por el vicio, se casan invariablemente muy pronto; mientras que las personas prudentes y económicas se casan tarde para poder procurarse mejor su subsistencia y la de sus hijos. Los que se casan pronto producen, en un período dado, no sólo mayor número de generaciones, sino también muchos más hijos. Además, los hijos nacidos de madres en la flor de su edad, son mayores y de más

peso, y, por lo tanto, probablemente más vigorosos que los que nacen en otros períodos. De esto resulta que los individuos perezosos, degradados y a menudo viciosos, tienden a aumentar más rápidamente que los que son más prudentes, y ordinariamente más razonables. Hé aquí lo que sobre este particular dice M, Greg: «El irlandés, sucio, inepto, poco ambicioso, se multiplica como el conejo; el escocés, frugal, previsor, respetuoso consigo mismo y noblemente ambicioso, de una moralidad rígida, espiritualista en su fe, sagaz é inteligente, pasa sus más bellos años luchando con el celibato, se casa tarde y deja pocos descendientes. Suponiendo que un país primitivo estuviese poblado de mil sajones y mil celtas, al cabo de doce generaciones, los cinco sextos de la población serían celtas, pero los cinco sextos del aseo, del poder y de la inteligencia pertenecerían a la sexta parte de la población que hubiese quedado sajona”.

Pág. 134

(Nota: Aparecen acá prejuicios raciales y nacionales, la pretendida filiación sajona de los ingleses y su opresión de los irlandeses. En la distinción entre celtas y sajones quiso fundar el conde francés Josef Arthur de Gobineau los privilegios de la aristocracia en su país después de la revolución de 1789. Luego los prusianos usaron la teoría para su doctrina de la preeminencia aria, que hizo carrera)

…”las clases intemperantes, disolutas y criminales, cuya vida es corta, por lo común, no se casan y tampoco tratan mucho de contraer matrimonio, o lo consiguen los hombres enfermizos, de una constitución débil, o atacados por alguna enfermedad grave, corporal o intelectual”.

Pág. 136

“Si los diversos obstáculos que hemos detallado en los dos

últimos párrafos, y otros aun tal vez desconocidos, no impiden en algún modo que los miembros indolentes, viciosos a inferiores de otra manera, de la sociedad, aumenten en una proporción más rápida que los superiores, la nación retrocederá, como con demasiada frecuencia se ha visto en la historia”.

Pág. 137

“Las naciones de la Europa occidental, que en la actualidad sobrepujan tan considerablemente a sus antecesores

salvajes, y se encuentran al frente de la civilización, deben poco o nada de su superioridad a la herencia directa de los antiguos griegos”.

Pág.138

“Contiene muchos puntos de verdad la opinión de que los maravillosos progresos de los Estados Unidos, como también el carácter de su pueblo, son los resultados de la selección natural de los hombres más atrevidos, enérgicos y emprendedores de todas las partes de Europa que durante las diez o doce últimas generaciones han emigrado a ese gran país, prosperando rápidamente en él”.

Pág.139

“Cuando vemos en muchas partes del globo inmensas superficies de fertilísimo suelo pobladas por algunos salvajes nómadas, pero que serían capaces de albergar y nutrir numerosas familias, podría argüirse que la lucha por la existencia no se ha cumplido con todo el rigor necesario para impulsar al hombre hacia adelante y remontarle a su nivel más elevado”.

Pág. 140

“Según Schaaffhausen, las antiguas razas que poblaban

Europa eran «más inferiores en la serie que los más abyectos

salvajes actuales”

Pág 184

“La lucha entre naciones civilizadas y bárbaras es de poca

duración, exceptuando los casos en que un clima mortífero

viene en ayuda de la raza indígena; pero entre las causas que

determinan la victoria de las naciones civilizadas hay algunas que son muy evidentes y otras muy obscuras. Vemos que el estado de cultura del país debe ser fatal para los salvajes, ya que no pueden o no se atreven a cambiar de costumbres. Nuevas enfermedades y vicios concurren también a destruirlos; parece que, en toda nación, una enfermedad nueva provoca una excesiva mortalidad que dura hasta que gradualmente quedan eliminados los individuos más susceptibles de contraerlas. Lo propio sucede con los efectos nocivos de las bebidas alcohólicas y con el gusto inveterado que tantos salvajes tienen por estos licores”.

Pág. 186

De la Redacción de AIM.