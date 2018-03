Diputados aprobó la Ley de Narcomenudeo

La Cámara de Diputados aprobó este martes por unanimidad el proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, con media sanción del Senado, por el cual la provincia adhiere a las disposiciones del artículo 34 y concordantes de la Ley nacional 23.737 en los términos previstos por la Ley nacional de Estupefacientes, con lo cual la justicia y la policía provincial tendrán competencia para la persecución de delitos de venta de droga a pequeña escala, supo AIM.

En su segunda sesión del 139 período legislativo, la Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó con fuerza de Ley el proyecto del Ejecutivo por el cual la provincial adhiere a la legislación nacional que termina con la competencia exclusiva de la Justicia y la Policía Federal en el combate de delitos vinculados al tráfico y comercialización de estupefacientes.

A la hora de fundamentar la iniciativa y pedir el voto de sus pares, el diputado oficialista, Diego Lara recordó los “dos intentos fallidos de la provincia en ese sentido.

Primero, en 2007, la legislatura provincial sancionó la Ley provincial 9.783, estableciendo la posibilidad del combate al narcomenudeo, pero el planteo de la sala penal del Superior Tribunal de Justicia de que no estaban dadas las condiciones para su aplicación dio lugar a un decreto del gobernador Busti que suspendió su aplicación.

Luego hubo un intento en 2014, de adhesión parcial a la Ley nacional y los dos juzgados federales de la provincia decretaron su inconstitucionalidad.

Lara consideró como más factible combatir el narcomenudeo, la venta a través de los llamados kioscos, con una estructura de fuerzas de seguridad y justicia de mayor alcance territorial e hizo referencia a que hasta hace poco la Justicia Federal contaba con sólo dos juzgados en toda la provincia.

“Los vecinos nos reprochan que la policía y la justicia no hacen nada, que como legisladores no nos abocamos. Nosotros estamos debatiendo un problema social muy complejo y pensar que una Ley va a solucionarlo es ilusorio, pero es más grave si nosotros confundimos, metemos presión a las instituciones policiales para buscar una suerte de estadística para mostrar el resultado de esta Ley y se persigue a los ciudadanos que son más vulnerables al consumo y la tenencia de droga”, alertó el legislador que pidió los esfuerzos necesarios para “evitar que ocurra lo que empezó a ocurrir en otras provincias donde se aplicó esta Ley que se persiguió a los sectores más vulnerables de la sociedad por tenencia para consumo personal”.

Por otro lado, sostuvo que será necesaria la “buena voluntad y decisión política” del Estado nacional para “tener un avance en el tratamiento de este flagelo” e hizo referencia puntualmente a “la transferencia de fondos de la que habla la Ley nacional”.

Rotman: “Estamos poniendo el carro delante del caballo”

Aunque anticipó su voto positivo argumentando que “hay que empezar por algo” el diputado radical, Alberto Rotman, planteó muchas dudas respecto de que con la Ley de Narcomenudeo se pueda lograr el cometido planteado.

“(El de la droga) es el flagelo más importante que tenemos en este momento. Pero yo tengo muchas dudas y no quisiera que estemos legislando para la tribuna. ¿Esta Ley no contempla tener policía judicial? Con eso tenemos el peligro de que cuando vayan a allanar uno o dos kioscos, cuando lleguemos allá no haya nadie”, alertó.

Rotman señaló que, actualmente en Concordia -ciudad de la que es oriundo-, con 160.000 habitantes, “hay en este momento menos de 1.000 policías y están en actividad 800. Hay destacamentos policiales que tienen dos móviles, uno está roto y de tarde o con las rotaciones quedan dos o tres policías en la seccional, uno tiene que manejar el móvil, otro atender el teléfono y queda uno para todas las otras cosas que tienen que hacer”.

El legislador sostuvo que, con la superpoblación de las cárceles, los “más de 300 kioscos de droga que hay en Concordia”, un promedio de 1.200 delitos por mes y el congelamiento del presupuesto del Ministerio Público Fiscal, “van a estar hasta el techo de expedientes y van a quedar años ahí”.

Por otro lado, advirtió la ausencia de políticas de Estado en relación con la rehabilitación de adictos: “No hay un sólo lugar dónde rehabilitar a un joven adicto. El estado provincial no tiene un centro de rehabilitación que sea gratuito”, denunció.

“Voy a votar a favor porque tenemos que empezar por algo me quedan tremendas dudas de si esto puede progresar. Me da la impresión de que estamos poniendo el carro delante del caballo y no le damos la infraestructura suficiente ni a la justicia ni a la policía ni a la salud”, advirtió el diputado concordiense.

Bahler: “El debate debe ser un poco más profundo”

El diputado de Frente Renovador, Alejandro Bahler, también de la Capital del citrus, señaló como una contradicción que mientras crecen los puestos de venta de droga, disminuye la seguridad. “En Concordia hace 10 años teníamos 1400 policías, hoy tenemos 900; 300 en la calle, 300 en las oficinas y 300 de franco”, afirmó.

“Si bien celebro que este proyecto hoy se apruebe, no perdamos de vista que estamos ante un sistema de seguridad muy decadente con respecto a lo que se necesita”, advirtió el diputado.

“El 43,6 por ciento de los habitantes de Concordia son pobres, el ocho por ciento indigentes. Estamos en un 51 por ciento de gente por debajo del nivel de la pobreza. Tenemos las economías regionales fundidas, no tenemos mano de obra para tratar de ayudar a los jóvenes que está tomando la birra y fumándose el porro en todas las esquinas y estas son las cuestiones que a mí me hacen ruido”, admitió.

Asimismo, sostuvo que “la cárcel de Concordia está triplicada en su capacidad, es un horror. Entonces creo que el debate debe ser un poco más profundo con respecto a estos temas”.