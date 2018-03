Bienvenidos a los viajes de La Faraona

Entrevista exclusiva con AIM.- De fondo, se escuchan personas hablando otros idiomas, autos y gritos. Es que la entrevista fue hecha de modo informal, a través de audios de whatsapp, mientras Martin Cirio caminaba por una calle de Malasia. A los 33 años, se convirtió en un boom de las historias de Instagram y los videos en Youtube. Pronto se presentará en Paraná para hablarnos de morbos, sexo y viajes, o cómo se entremezclan estas experiencias cuando uno está fuera de casa.

Cirio tiene 33 años y viaja hace casi 10. Destinos austeros, donde la realidad contrasta. Martín, o La Faraona, como se hace llamar, se mueve como un ciudadano más en las calles de Egipto, Malasia, o Singapur. Con celular en mano, camina por el extranjero, como si fuese uno más en el país, filmando historias de Instagram o videos que comparte en su canal de Youtube, con un humor ácido, no apto para pacatos.

“Viajo hace muchos años; siempre quise hacerlo; veía películas onda Thelma y Louise y decía: quiero irme con amigos a otros lugares”, contó a AIM, y agregó que “nunca había salido de Buenos Aires hasta los 25 años; había ido a Mar del Plata. Mi mundo era ese”.

“Mi primer viaje fue un finde a Luján, recorrí unos pueblos cerca de Buenos Aires, y pensé: yo quiero esto subirme un bus, e irme”. Sin embargo, “tenía ganas pero no plata”, por lo que “junté un poco y me fui ese verano por Latinoamérica de mochilero; me subí a un colectivo que me llevo a Salta después de 25 horas de viaje. Me quedé en hostels baratos, hice grandes amigos y así comencé a viajar y vivir experiencias increíbles (…) Esa experiencia destapó algo que quiso que me quiera ir. Después vino Egipto, que fue el país que más me flasheó; de hecho, ahí viví como un año. También recorri Europa, Israel, India y Rusia, entre otros lugares”.

La Faraona, quien estudio teatro por muchos años, viajó mucho, recorrió varios destinos, pero está enamorada de Egipto. Sobre ese sentimiento que uno experimenta con los lugares cada vez que viaja, explicó: “a mucha gente le gusta un lugar y quiere vivir ahí. Son países que uno no espera; uno no se explica por qué esa sensación de pertenencia”.

Personalmente, “lo que me encantó de Egipto fue la calidad de la gente; la espontaneidad -que no la veo en otra parte del mundo-. Hacemos lo que sentimos o queremos, es muy instintivo”, detalló a AIM.

Respecto a su comienzo con los videos, contó que empezó “cuando volví de India”, y continuó: “la primera vez que viajé por tanto tiempo tuve una crisis muy fuerte. A ese viaje lo hice pensando que duraría muchos años y volví a los seis meses, pensando que viajar no era para mí. Me hospedaba en un templo de dos dólares la noche, en un verano de 50 grados con un ventilador; en un mes, ya no podía pensar claramente. Saqué pasaje a Buenos Aires y volví”. En ese momento, “sentí que tenía mucho para explorar a nivel creativo, mostrar algo, si bien escribo hace muchos años”.

Pero el problema surgió cuando volví del viaje a India, “entré en crisis, porque quise replicar una vida del pasado, una vida que en ese momento que me hacia feliz, pero ya no, yo ya había cambiado. Trabajaba de profesor de inglés, luego como proveedor de idiomas, laburaba poco poco y ganaba bien pero no era la vida que quería. Tomé la decisión de dejar todo y que sea lo que sea. Tuve tan claro lo que no quería para mi vida que el viaje esta vez funcionó. Me pude enfocar con mi lado más creativo y hacer videos en Egipto”.

El canal de Youtube nació por charlas con amigas que “me hacían preguntas muy básicas, como tener sexo anal y oral, cosas que con mis amigos gays no hablábamos, porque lo sabíamos, lo dábamos por sentado. Sin embargo, muchas personas no lo sabían y dije: acá hay algo que la gente no tiene información. Con esto tengo que hacer algo, pero no quería caer en el típico youtuber; tengo 30 años, no puedo hacer un video para un público de 15; no sería orgánico. Así surgió la idea de contar la movida gay en el mundo, en todos aquellos lugares que visitaba, dar consejos, y hablar abiertamente de morbos y preferencias sexuales. Histriónico, sin tapujos, no sólo da detalles de sus experiencias a los países que viaja sino que también tiene un consultorio donde sus seguidores le hacen preguntas que La Faraona contesta.

A fines de 2017, La Faraona estuvo en Argentina. Publicó shows que se agotaron. “Agregué fechas y provincias. Hice alrededor de 50 espectáculos, y tuve la vida que siempre quise tener”, resaltó a AIM.

“Todos estamos en constante batalla con nosotros mismos (…) Uno a veces ve en aquellos que viajan la vida ideal, pero desde afuera, piensa que en teoría no trabajan pero en realidad sí es un laburo. Más allá que me divierta, es lo que quiero hacer en mi vida, implica esfuerzo y batallar constante. A pesar de estar mal no puedo dejar de dar un show o grabar un video”, aclaró.

Hay mucho mito. Sin embargo, La Faraona habla por experiencia propia: “No se necesita demasiada plata para viajar; esas son excusas mentales, ya que no necesitas nada más que el impulso para ser lo que quieras hacer. Antes, me sentía insuficiente para hacer muchas cosas y lo único que me detenía era mi cabeza”.

Ahora, se encuentra en Europa, habiendo pasado por el Sudeste Asiático. Este fin de semana vuelve a Buenos Aires por un tiempo, donde seguirá haciendo lo que le gusta. Brindará el segundo show de La Faraona. Estará en diversos puntos del país, entre ellos, Paraná, con fechas a confirmar.

Dónde se pueden ver los videos de La Faraona:

https://www.youtube.com/user/idontwannatakethis

También se lo puede encontrar en Instagram, donde estarán publicadas las próximas fechas de sus shows en Argentina y Uruguay:

https://www.instagram.com/martincirio/

Comparte este articulo