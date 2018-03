Berruhet: “La presión fiscal desmedida destruye las economías regionales”

Connect on Linked in

La percepción de un brutal incremento en el Impuesto Inmobiliario Rural (IIR) en Entre Ríos, que tendrá topes de hasta un 35 por ciento, afecta a la producción, devasta los bolsillos de los agropecuarios, debilita las perspectivas de crecimiento a mediano y largo plazo, y mina las posibilidades las economías regionales, aseguró a AIM el presidente de la Cooperativa Agrícola, Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren Limitada (Coopar), Felipe Berruhet. “Tenemos un sistema impositivo pesado, injusto, arbitrario, complejo y abusivo y un déficit fiscal descomunal ocasionado por un gasto excesivo, imposible de sostener con ingresos genuinos provenientes de los impuestos”.

En diálogo con esta Agencia, el agropecuario recordó: “Llevamos dos años de la partida de un Gobierno que no trató nada bien al sector agropecuario. En la actualidad, en la Nación nos gobierna una coalición política distinta a la anterior y, en la provincia, tenemos una continuidad del mismo color político de antes, aunque, según pregonan sus funcionarios, con algunas diferencias metodológicas. En el inicio de la segunda mitad de los Gobiernos nacional y provincial, surgen interrogantes sobre decisiones de índoles económicas, legales e institucionales, todas de peso para el sector. Es tan amplio el sentir del actor agropecuario que sería difícil ponerlo en palabras exactas o definirlo en pocas líneas, pero bien vale el intento”.

Berruhet explicó que la agricultura, la ganadería, la lechería, la avicultura, la porcicultura y otras economías regionales, “no son industrias secundarias en el concierto nacional y menos, en el provincial, porque son las denominadas economías bases. El adjetivo bases les viene porque a raíz de ellas nacen agroindustrias en su cadena, que motorizan cualquier economía de un país. Uno puede tomar un grano cualquiera de la agricultura, por ejemplo, el maíz, y con sustento, en una producción importante de este cereal, se cimientan industrias como el etanol, alimentos balanceados, la avicultura, la ganadería, la porcina, la acuicultura, las harinas, entre otras”.

El contador señaló que desconoce el destino de las inversiones extranjeras o del área fabril, pero aclaró que en la micro región donde viven los entrerrianos, “lo que talla es la inversión productiva de los nativos, locales y ciudadanos que habitamos estas latitudes. Y esas inversiones productivas son las que generan empleo genuino y de calidad. Son la aplicación de fondos a proyectos productivos los que sacan gente de la pobreza y no las Lebac al 27.25 por ciento”.

Con aumentos de impuestos, no vamos a ningún lado

El cooperativista pidió que no le retruquen y afirmó que sabe que las Lebac son necesarias en este momento de la economía argentina, pero aclaró: “Hemos proclamado hasta el cansancio el principio que dice, con aumentos de impuestos, no se producen inversiones ni se mejoran las economías regionales´, pero esto no es caprichoso , sino que tiene un sustento practico; lo vemos a diario cuando dialogamos con nuestros agricultores versión colonos”.

Berruhet ejemplificó: “Se está gestando un aumento del 35 por ciento del Impuesto Inmobiliario Rural en nuestra provincia para el período 2018. Voy a tratar de demostrar cómo impactará ese incremento en el esquema productivo de un colono. El arrendo de suelo para agricultura está en los niveles más bajos de los últimos tiempos, es decir que el dueño de la tierra cobra de arrendamiento el valor del inmobiliario rural más un plus para vivir; esta situación se produce por la poca rentabilidad de la actividad agrícola, que eliminó actores económicos que anteriormente participaban y nivelaban hacia arriba este valor; entonces, la cifra final obtenida es el valor del insumo tierra. Imaginen cómo impacta un 35 por ciento de aumento en este costo, por el aumento del inmobiliario rural, ya que el propietario lo traslada directamente al costo del arrendo”.

Acostumbrado a los números finos, el contador explicó que “los incrementos constantes en combustibles y tarifas hacen lo suyo en las arcas del dueño de la tierra y del productor colono, que, en realidad, es el único que genera ingresos aplicando trabajo al elemento suelo. El atraso cambiario disminuye sustancialmente los ingresos totales ya que los productos agropecuarios tienen precios en dólares de los bienes que producen, convertibles a pesos al ingresar a la economía formal del país. En resumen, disminución de ingresos y aumentos de costos traen aparejados una suma algebraica que se acerca peligrosamente a cero”.

Economía por expectativa

El productor detalló que todos saben, aún los que desconocen el término económico exacto, que una parte importante de la economía se gesta por expectativa. “Hasta este momento solo hemos analizado aspectos que pueden ser controlados, modificados, aumentados o disminuidos por una decisión gubernamental o empresarial, lo que se puede instrumentar a voluntad, pero, ¿qué pasa cuando ponemos sobre el tapete el aspecto climático, que nadie controla, donde predomina el azar, o la suerte, o la bondad divina, o como quieran llamarlo? Ahí se complejiza la situación, ya que estamos analizando una industria a cielo abierto”.

El clima, una ruleta rusa

Berruhet llamó a tomar consciencia del estado de situación al que se somete a un agente económico a quien le restan ingresos, le suman gastos y además, le hacen jugar a la ruleta rusa con el clima. “Disculpen que personalice el tema, pero en nuestra cooperativa vemos a personas de carne y hueso, con familias enteras a su cargo, con el espíritu destruido por trabajar con márgenes diminutos en los años buenos, sin poder acumular reservas, haciéndose cargo de perdidas impresionantes con años complicados por calamidades climáticas. Y es justo allí, en ese preciso momento, donde el Estado no está, y sí están siempre presentes, las cooperativas”.

Sistema tributario abusivo

El presidente de Coopar está molesto y no lo disimula. Ya se ha dirigido hasta el hartazgo a los funcionarios de los Gobiernos nacional y provincial, para llamar la atención sobre el daño que ocasiona la agobiante presión tributaria en el sector agropecuario: “Tenemos un sistema impositivo pesado, injusto, arbitrario, complejo y abusivo. Tenemos un déficit fiscal descomunal ocasionado por un excesivo gasto imposible de sostener con ingresos genuinos proveniente de impuestos. Un tamaño del Estado desproporcionado en estructura física y en capital humano, desproporcionado en cantidad y calidad, es decir mucha cantidad y poca calidad. Un creciente endeudamiento externo preocupante, producto de un gasto descomunal del Estado que no se financia con ingresos. Una burocracia administrativa lenta, costosa, antigua, desactualizada; y un régimen laboral rígido, desactualizado, burocrático. Somos conscientes que el panorama no es muy prometedor, pero lo mejor de un cuadro de situación es conocerlo, y nuestro sector lo conoce desde hace mucho tiempo. Lo que desconocemos es si los actuales actores nacionales y provinciales tienen voluntad política para modificar el cuadro de situación, ya que no sabemos cómo están pensando las modificaciones a tanto sinsentido económico, y desconocemos cuál es la magnitud del gradualismo que se le quiere imponer a la marcha del cambio. ¿Cómo se va a modernizar la estructura administrativa estatal? También nos preguntamos: ¿Cómo se desburocratizará el Estado para no representar un escollo en la toma de decisiones empresariales? ¿Cómo se disminuirá la presión fiscal sin reducir los gastos del Estado, y cómo se mutará del déficit fiscal al superávit, y lo mismo con el comercial?”.

El agropecuario preguntó además cómo lograrán los agropecuarios destinar más horas a producir que a informar al Estado cinco veces la misma cosa, y además, cuestionó el tamaño esfuerzo que realizan para satisfacer datos “de regímenes más regímenes de información, en vez de aplicar esa energía a la productividad de los elementos que disponemos para lograr bienes. El grado de convencimiento de toda la sociedad sobre lo conveniente de empezar a hacer bien las cosas, de que el cortoplacismo económico no sirve y que solo lo coherente tiene futuro en el plano económico financiero, es el único reaseguro sobre el curso de nuestra economía y nuestra sociedad”.

Teléfono para los funcionarios…nacionales y provinciales

En nombre del sector agropecuario, Berruhet reclamó a las autoridades políticas y económicas que informen sobre las cuestiones planteadas, “para estimar, según lo que lean entre líneas, hasta cuándo tenemos que sostener con el esfuerzo diario y acumulativo la espera para entrar en la normalidad que tanto ha escaseado durante tanto tiempo”.

De la Redacción de AIM.