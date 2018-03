Dos síntomas precoces de depresión

Connect on Linked in

El despertar con angustia y la falta de energía matinal suelen ser los primeros e incipientes síntomas de un cuadro depresivo.

Pregunta:

Hace meses que duermo mal y me cuesta salir a trabajar. Me despierto a la madrugada y no me vuelvo a dormir. Mi médico de cabecera me da vitaminas y un ansiolítico para dormir pero me siento cada día un poco peor. ¿Qué le parece, doctor? Deme su consejo. Nicolás Jorge Ramírez, Berisso.

Dormir bien por la noche es imprescindible para tener buena salud física y emocional. El sueño nocturno se desarrolla en varias etapas que se suceden cíclicamente y de manera predeterminada. Una de ellas, llamada de sueño profundo, permite sentir que no solo se ha dormido bien sino, además, que se consigue comenzar el día con las “pilas” bien cargadas y el ánimo suficiente para encarar las obligaciones cotidianas.

Durante el proceso normal de sueño, el organismo produce y regenera las hormonas y sustancias químicas necesarias para sentirse bien al despertar y predispuesto a la acción. Lo esperable es que un adulto después de haber dormido entre siete a nueve horas de un ininterrumpido sueño nocturno se sienta más activo al despertar y más cansado al anochecer.

A pesar que la cronobiología ha definido individuos con tipologías que llamó búhos (trabajan o estudian mejor de noche) y alondras (lo hacen mejor a la mañana que a la noche), en ambos lo normal es que no haya sensación de malestar ni de angustia al arrancar la jornada.

Sin embargo, a veces de manera lenta y progresiva un individuo comienza a despertarse en la madrugada, no puede volver a conciliar el sueño, aparecen pensamientos negativos, siente angustia, miedos, una notoria falta de energía, pierde el interés por las cosas, y no se puede levantar de la cama.

Suele resultar intrigante tanto para el individuo como para la familia, el hecho de que al atardecer comience a sentirse mucho mejor que al amanecer, lo cual le permite hacer planes para el día siguiente pero después, llegado el momento, inexorablemente, no puede cumplir sus deseos porque se despierta muy desvitalizado.

Estas dos manifestaciones –despertar precoz con angustia y falta de energía matinal– suelen ser los primeros e incipientes síntomas de un cuadro depresivo que está comenzando a gestarse y conviene prestarle una rápida atención.

Suele ocurrir que algunas personas no logran entender los motivos o las causas que justifiquen su estado, mientras que otras, en cambio, suelen atribuirlo a las preocupaciones, al estrés, pérdidas afectivas, económicas, conflictos familiares prolongados, etcétera.

En realidad, cuando esto ocurre conviene medir los niveles de dos hormonas: el cortisol y la Dhea, ambas fabricadas por las glándulas suprarrenales.

El cortisol en cantidades normales prepara al organismo para encarar los esfuerzos físicos y mentales del día. Si escasea suele generar cansancio, falta de atención, sensación de debilidad, dolores articulares, cambios de humor, irritabilidad, desinterés.

La Dhea, por su parte, es una hormona que incrementa la energía, el estado de ánimo, fortalece la memoria y la capacidad de pensar, incrementa la masa y la fuerza muscular, mejora el deseo sexual (es precursora de las hormonas sexuales) junto a otros efectos metabólicos. Su escasez afecta las acciones mencionadas.

Se suma a esto que los desniveles de estas hormonas disminuyen el nivel de serotonina cerebral, lo cual remarca la dificultosa empresa de comenzar el día en condiciones normales.

En consecuencia, importa prestar atención a los dos síntomas mencionados y realizar los análisis pertinentes.

Clarín.-