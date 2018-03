La modelo multimillonaria que madruga para hacerles la vianda a sus hijos

Connect on Linked in

La brasileña Gisele Bündchen es la modelo que más dinero lleva facturado en el siglo XXI. En charla con Viva, reveló cómo es en su vida cotidiana, habló de su compromiso con la causa ambientalista y defendió el movimiento feminista.

Las luces se encienden, los murmullos se apagan, las cámaras se agitan nerviosas cuando ella aparece, rodeada de un sigiloso séquito de maquilladoras, estilistas, vestuaristas y asistentes, una red de “guardaespaldas” solo destinada a custodiar la perfección. Ella da un par de atléticas zancadas desde su metro ochenta y en un segundo ya está instalada en el centro de la escena de un estudio de fotografía de Boston: la espera un simple banco alto de madera rodeado de telas blancas donde se sienta descalza y despliega sus piernas eternas en movimientos sutiles y controlados.

Sus colaboradores revisan que el universo esté en su punto exacto: el escote, los pliegues, el brillo, el rubor, cada mechón de pelo. Todo se alista en un segundo porque, cuando ellos se apartan, la que entra en acción es la modelo más famosa del mundo. La que inauguró y llevó a su esplendor la era de las curvas. La musa de Victoria’s Secret. La que rompió récords de tapas de Vogue. La que más dinero ganó en el Planeta Fashion por 15 años. La ex novia de Leonardo Di Caprio y la actual esposa de Tom Brady, el Messi del fútbol americano. La que el diario británico The Independent ubica en una categoría excepcional: “Existen las supermodelos… y Gisele Bündchen”.

Gisele Caroline Bündchen, brasileña, 37 años, estremece ahora la cámara de su fotógrafo personal con sus ojos gatunos verdeazulados, su nariz poderosa y ese cabello largo, ondeado y pleno de reflejos que es, quizá, su sello más personal, aparte de sus redondeces.

Una pose, otra, ella se observa un segundo al espejo y vuelve a posar con actitud desafiante, sexy. La mirada es penetrante, seria, persistente, como se estila en el mundo de la moda. Manos en la cintura, en las rodillas, en el mentón. La abanican para que el pelo vuele en todo su esplendor.

Un ejército de representantes y agentes de marketing supervisan en una pantalla las fotos en tiempo real. En un momento todos los planetas parecen alinearse mágicamente y hay una exclamación cuando aparece la foto perfecta, con la ropa en destaque y ella en pose insuperable. Gisele se levanta apurada de su banquito y mira las fotos, opina, elige la que le gusta, se fija que la vestimenta luzca bien. Conviene aclarar que cualquiera de las miles que ellos desechan por alguna nimiedad podría ser la más bella, deslumbrante y cotizada imagen de la historia de cualquier mortal.

“¿Alguien tiene un chocolate?”, pregunta la modelo en inglés. Aparece una mano solícita y ella se zampa una pequeña tableta de semiamargo, elegido de una mesa repleta de semillas, frutas disecadas y productos menos tentadores. Luego se va a cambiar, al rato asoma con otro look y todo vuelve a empezar: así gira la rueda en una jornada de 8 horas de duro trabajo y puro glamour.

Al fin del día, Gisele recibe a Viva en su camarín con una sorpresa: la diosa de la moda se ha transformado subrepticiamente en una mujer con jeans gastados, un simple suéter y zapatillas, que habla un español saltarín con tonada brasileña y una sonrisa impactante al mejor estilo Julia Roberts. Más aún, con aire desenfadado, se atreve a cantar una canción que recuerda haber aprendido de los argentinos con los que de chica veraneaba en Itapema, al sur de Brasil: “Pican, pican los mosquitos… pican con gran disimulo…”. La top model se mata de risa. Conoce la letra completa.

Gisele nació en Horizontina, una pequeña localidad en Río Grande do Sul, a pocos kilómetros de la frontera con la Argentina. Hija de un profesor y de una maestra de origen alemán, creció con cinco hermanas, una de ellas su melliza. Comenzó a desfilar a los 14 años y enseguida se mudó a San Pablo. Allí la descubrieron, la invitaron a Japón y luego, a los 16, se mudó a Nueva York, donde comenzó su ascenso al estrellato.

En una época en la que las modelos eran superflacas, pálidas, algo andróginas y con un look enfermizo, llegaba una Gisele deportista, con un ir y venir contundentes, bronceada y con un cabello dorado al viento cual chica de playa. La sagaz editora de la revista Vogue, Anna Wintour, puso sus ojos en ella y le dedicó una tapa en la que anunciaba: “El regreso de las curvas”. Imparable, Gisele deslumbraba en la pasarela con paso firme sobre tacos de infarto y Alexander McQueen enseguida la hizo su favorita. Desfiló para los diseñadores más famosos, hizo infinidad de tapas de revistas y posó para los mejores fotógrafos del mundo.

En 2000, a los 19 años, rompió todos los récords al firmar un contrato de 25 millones de dólares para ser la imagen de Victoria’s Secret. Ese mismo año la revista Rolling Stone la elegía como “la mujer más linda del mundo”. Desde entonces y hasta 2017 fue la modelo mejor paga del planeta, con sumas que rondaron los 50 millones de dólares anuales. El año pasado, según la revista Forbes, “sólo” ganó 17,5 millones y fue superada por la mediática Kendall Jenner, del clan Kardashian, que facturó 22 millones.

La propia Wintour, que no suele repartir elogios, la describió: “Gisele es la más excepcional de las modelos: por un lado, un completo camaleón frente a las cámaras, si eso es lo que se necesita; por el otro, una belleza icónica y poderosa, una mujer que, sin dudas, lleva las riendas de su vida y de su imagen”.

Con 20 años de carrera, y luego de haber protagonizado más de 550 publicidades, 2.000 tapas de revistas y 800 desfiles, Gisele decidió hace dos años abandonar las pasarelas para dedicar más tiempo a Benjamin (8) y Vivian (5), los hijos que tuvo con el ultrafamoso lanzador de los Patriots, y enfocarse en campañas publicitarias.

En esa época estabas de novia con Leonardo Di Caprio. ¿Fuiste con él?

Su despedida fue apoteótica, con una caminata espectacular y electrizante en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016: cruzó sola todo el estadio, en medio de un Maracaná que explotaba, con un sensual vestido plateado, al son de Garota de Ipanema. “Era el momento perfecto para cerrar un gran ciclo de mi vida. Era la pasarela más grande del mundo, más de 400 metros, en mi país y para todo el planeta”, se emociona.

¿Qué recuerdos tenés de tu infancia en Horizontina?

Vivíamos a media hora de la frontera con Misiones. En las vacaciones de verano íbamos a Itapema, que queda como a 9 horas de auto de mi cuidad. Allí iban muchos argentinos. Pero cuando tenía 24 o 25 años, con mis padres, mis hermanas y los novios de mis hermanas, alquilamos un ómnibus en Brasil y nos fuimos a Buenos Aires, donde hicimos un tour y fuimos a ver un espectáculo de tango. Fue bellísimo. Luego viajamos a Mendoza para ver los viñedos. Muy linda esa parte de Argentina, me gustó mucho. Más tarde seguimos hacia Chile.

Sí, estábamos todos juntos. Alquilamos un ómnibus que tenía karaoke, una zona sin asientos para cantar. A la noche dormíamos en un hotel. Estuvimos como dos días en cada ciudad para conocer.

¿Qué te pareció el estilo de las mujeres argentinas?

Las argentinas son bellísimas, nunca conocí una que no fuera bien bonita. Se preocupan por la salud, por el cuerpo…Cuando veraneábamos en Itapema había muchos argentinos. Me acuerdo que unos me enseñaron a cantar: “Pican, pican los mosquitos…” (carcajadas).

¿Por qué llegaste a la cima? ¿Qué tenés de especial en un mundo en el que hay tantas modelos bonitas?

Yo siempre trabajé muy duro. Soy una persona muy determinada y dedicada. La dedicación para conseguir algo es importante. Primero debés tener bien claro en la cabeza lo que querés, estar enfocada en eso y tener perseverancia.

Cambiaste el look de las modelos de entonces.

Cuando empecé a trabajar en los Estados Unidos, en 1997, era la época de la heroína chic, que tenía como emblema a Kate Moss. Antes habían estado chicas como Cindy (Crawford) o Naomi (Campbell), y después vino Kate. El fashion es cíclico también. Yo estaba en el lugar justo en el momento indicado y tenía mucha dedicación para trabajar. Sabía caminar la pasarela, que fue siempre mi lugar más fuerte. Y así como Kate representó una generación, Vogue, que es una biblia de la moda, estableció que conmigo regresaban las curvas.

Colocó, además, la belleza y el sol de Brasil en el centro de la escena.

Sí, y dio importancia a la salud. Yo era más atlética que otras modelos. Jugaba al vóley y había sido deportista desde chica. En esa época se comenzaba a hablar más del tema de la salud y todo lo que yo representaba se expandió.

¿Cómo te cuidás?

Agua, agua, agua. Un poco de sol, sentirse bien con uno mismo y meditar. Me voy a dormir a las 10 de la noche y a las 5.30 me levanto. Hago meditación, cinco o 10 minutos, les preparo el desayuno a mis hijos y también el almuerzo para la escuela. Las primeras dos horas, de 6 a 8:15, hago cosas con los niños, organizo la casa, los perros. Luego los llevo a la escuela en auto. Yo amo manejar. Es un momento de meditación también y puedo escuchar audiolibros. Amo leer. En mi vida leí mucho, pero ahora no tengo tanto tiempo.

Gisele cuenta que le gustan los libros de astrología y “espirituales”, que le abren “la visión del mundo”. Sus autores favoritos son Brian Weiss, Abraham Hicks y Miguel Ruiz, entre otros. Tanto que en su casamiento con Brady les regalaron a los invitados un ejemplar de The Mastery of Love (La maestría del amor), de Ruiz.

La modelo vive con el deportista, que brilla a los 40 años, en una mansión de las afueras de Boston. Ambos son muy cuidadosos con su alimentación y tienen un cocinero propio que popularizó la dieta de “Tom y Gisel”: 80por cientode vegetales, semillas, quinoa, arroz integral y legumbres,y el 20por cientode carnes magras de ternera alimentada a pasto, algo de pato y pollo, todo orgánico. Sus chicos comen lo mismo, tienen las golosinas prohibidas y disfrutan de helados de palta.

Sin embargo, ella confiesa su debilidad: “Tengo un problema muy serio con el chocolate amargo. No puedo dejar de comerlo, es un vicio terrible. A veces hago la promesa de estar un mes sin azúcar, pero con el chocolate no puedo”.

Con Tom Brady. Gisele lleva 11 años con el ídolo de los Patriots. Tienen 2 hijos.

¿Cómo es tu matrimonio con Tom Brady? ¿Cómo manejan la fama?

Cada relación viene con muchos desafíos. Cuanto más desafíos, más grande es la recompensa. Hay que volcar mucho de sí mismo, además de tiempo. No hay secretos: uno debe ser transparente, amoroso, apoyar al otro, aceptarlo como es, perdonar… La gente puede ver la imagen desde afuera y pensar que todo es lindo y perfecto, pero tenemos problemas como todos los matrimonios, incluso algunos más grandes, porque somos constantemente observados y analizados por el entorno. Pero ya llevamos juntos 11 años, él es un hombre maravilloso, un amigo maravilloso y mi mayor respaldo.

Brady es admirado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien lo ha llamado públicamente su amigo. El propio quarterback reconoció su apoyo al magnate durante la campaña electoral e incluso tenía una gorra con el slogantrumpista Make America great again en el vestuario.

Gisele no quiere hablar del tema, pero varios medios estadounidenses apuntaron que ella ha presionado a su marido para que dejara de hacer declaraciones políticas, sobre todo luego de que apareciera el video en el que Trump reconoce que le gusta “agarrar a las mujeres” de sus genitales y de que mostrara, ya en la Casa Blanca, su costado antiecologista. Aparentemente, Brady le hizo caso ya que rechazó una invitación de la Casa Blanca para festejar el Super Bowl de 2017 y no habló más de Trump.

Lejos de lo que hoy se propugna desde el Gobierno estadounidense, uno de los grandes temas en la vida de Gisele es el cuidado del planeta. “Nací en un pueblo de 10 mil habitantes donde lo normal era andar descalza y treparse a los árboles para arrancar una fruta. Crecí muy conectada con la naturaleza y no entiendo cómo estamos destruyendo lo más preciado que tenemos. La naturaleza es mi Iglesia, no existe nada más importante. No entiendo cómo somos capaces de destruirla, me siento tan parte de la tierra que cuando alguien le hace daño, es como si me lastimara directamente”, se angustia. Su compromiso va más allá de las palabras. Es embajadora de las Naciones Unidas para el cuidado del Medio Ambiente y desde hace nueve años trabaja en un exitoso proyecto para mejorar el agua de su ciudad natal. Ahora busca ir más allá y limpiar el Río Grande do Sul, que atraviesa 72 municipios.

La brasileña posa para la campaña de Falabella. Luce prendas de la colección creada para América Latina.

“Todos tenemos un papel en esta vida, un rol, un propósito. Y desde mi lugar siento que tengo una plataforma y también una responsabilidad. No quiero ser alguien de paso por este mundo, quiero dejar algo positivo”, apunta.

Sobre otro tema candente de estos tiempos, las denuncias generalizadas de acoso y abuso sexual, y los movimientos #MeTooy Time’s Up, la modelo toma posición: “Siento orgullo. Siento que estamos realmente produciendo un cambio. Las mujeres estamos diciendo: el patriarcado no existe más”. Cuando se le pregunta si sufrió personalmente abusos en el mundo de la moda, Gisele advierte: “La gente piensa que en esta industria todo es glamoroso, pero no es tan así… Durante muchos años las mujeres sufrieron este tipo de situaciones porque estaban aceptadas, pero ahora ya no. El abuso es inaceptable. Pero en mi vida, gracias a Dios, no pasé por algo tan traumatizante”.

Se acaba el tiempo y una siente que podría quedarse toda la tarde charlando porque Gisele es simpática y humilde. Pero ella tiene que volver a su casa a atender a sus hijos, que no pudieron esquivar la ola de gripe que este invierno azota a los Estados Unidos. Dice que esa noche casi ni durmió intentando bajarles la fiebre. En su energía intacta y su cara aún radiante después de horas de trabajo frente a la cámara, apenas se le nota.

