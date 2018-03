Putin aseguró que reducirá el gasto militar

Print This Post

El presidente de Rusia Vladimir Putin aseguró hoy que su país reducirá el gasto militar en 2018 y 2019, y que no tiene intención de lanzarse en una “carrera armamentística”, al día siguiente de su reelección en medio de tensiones con los países occidentales.

“Hemos previsto una reducción del gasto militar para este año y para el año que viene”, declaró Putin y afirmó que “esto no provocará una reducción de la capacidad defensiva” de Rusia.

El líder ruso negó que su país vaya a verse involucrado en una carrera armamentista y abogó por que “todas las situaciones conflictivas” con otros países “se arreglen por medios políticos y diplomáticos”.

“No permitiremos ninguna carrera armamentística”, insistió.

“Construiremos nuestras relaciones con todos los países del mundo de manera que sean constructivas y para que nuestros socios estén dispuestos a un diálogo”, afirmó el mandatario ruso.”Por supuesto, todo no depende de nosotros. Es como en el amor, se necesita que las dos partes vean un interés, si no, no hay amor”, agregó.

Victoria en el Kremlin

Fortalecido con más del 70 por ciento de los votos, el presidente ruso, Vladimir Putin, proclamó ayer su victoria en las elecciones en un multitudinario acto al aire libre cerca del Kremlin tras lograr más de dos tercios de los votos.

“Rusia está condenada al éxito. Debemos mantener la unidad”, dijo Putin ante varios miles de personas congregadas en la plaza del Manezh, en el centro de Moscú, a pesar de los 12 grados bajo cero que marcaban los termómetros.

Putin, de 65 años, dio las gracias a las decenas de millones de personas que lo votaron y le permitieron ser reelegido por otro mandato de seis años, hasta 2014.

“Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por el resultado. Ustedes son nuestro equipo y yo soy miembro de vuestro equipo y todos los que votaron hoy forman nuestro gran equipo nacional”, dijo.

Además, logró más del 90 por ciento en Crimea.

