La celebración de la muerte fue habitual en tiempos oscuros, por ejemplo durante la peste en Europa, cuando se generalizaron las “danzas macabras”.

En tiempos modernos parecen vinculadas a puntos de vista autoritarios, por ejemplo la adopción del símbolo de la calavera sobre el par de tibias cruzadas, propio de los piratas del Caribe, que usa la sociedad secreta Skull and Bones, a que pertenece George Walker Bush, ex presidente de los Estados Unidos, o los del Ku Kux Klan, que vuelve a la vida con Trump y expresa ahora respaldo a Bolsonaro.

También los nazis usaron símbolos de muerte, como la calavera en el brazalete. Calavera se dice “Totenkopf” (cabeza muerta”) en alemán, y ese era el nombre de agrupaciones de la SS y también, por copia, el que algunos tenientes daban a las patrullas de soldados en el Ejército Argentino durante el proceso.

El caso más célebre de apología de la muerte es el que protagonizó el general Millán Astray en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, de la que era rector Miguel de Unamuno.

Según testigos, Millán-Astray, falangista mutilado de guerra, tras el discurso de un catedrático que comparó a vascos y catalanes con un cáncer que afectaba al país, que el fascismo “sanador de España”, extirparía con sangre, participó de un intercambio de gritos e interjecciones lanzó el público.

Entonces Unamuno, que hasta entonces dudaba sobre el falangismo, se sintió tocado en su condición de vasco y pronunció unas palabras que fueron respondidas por Millán-Astray con “viva la muerte”, “muera la inteligencia”. Unamuno, en una parte de su respuesta, dijo: “Acabo de oír el necrófilo e insensato grito “¡Viva la muerte!” y yo, que he pasado mi vida componiendo paradojas que excitaban la ira de algunos que no las comprendían he de deciros, como experto en la materia, que esta ridícula paradoja me parece repelente.

El general Millán-Astray es un inválido. No es preciso que digamos esto con un tono más bajo. Es un inválido de guerra (le habían amputado un brazo, afectado por la gangrena que le provocó una herida de combate). También lo fue Cervantes. Pero desgraciadamente en España hay actualmente demasiados mutilados. Y, si Dios no nos ayuda, pronto habrá muchísimos más. Me atormenta el pensar que el general Millán-Astray pudiera dictar las normas de la psicología de la masa. Un mutilado que carezca de la grandeza espiritual de Cervantes, es de esperar que encuentre un terrible alivio viendo cómo se multiplican los mutilados a su alrededor.»

Eso fue el 12 de octubre de 1936, cuando Unamuno y los falangistas celebraban el “descubrimiento” de América, un hecho en el que al parecer no tenían demasiadas diferencias, que eran irreconciliables en otros ámbitos.

En medio de gritos hostiles, Unamuno se levantó y protegido de una posible agresión por Pilar Franco, la hermana del generalísimo, que le ofreció su brazo, salió del recinto. Poco después, murió.