Recomiendan a productores que realicen con anticipación los pedidos de cartas de porte

El Sistema de Información Simplificado Agrícola (Sisa), que puso en vigencia la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), reemplaza a los registros y regímenes informativos vinculados a la actividad de producción y comercialización de granos y semillas en proceso de certificación (cereales y oleaginosas) y legumbres secas. Entró en vigencia el 1º de diciembre, con la promesa de facilitar y simplificar los registros y regímenes de los productores agrícolas. El Jefe de Administración de la Cooperativa Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren (Coopar), Santiago Torres, recomendó a los productores que realicen con anticipación los pedidos de cartas de porte para no encontrarse con “sorpresas”.

Los productores están preocupados: muchos de ellos tienen problemas para obtener las cartas de porte que emite y autoriza la Afip, debido a inconvenientes con el nuevo sistema implementado por el organismo.

Según explicó el contador, “el Sisa está compuesto por tres módulos, uno simplemente para las inscripciones, modificaciones y bajas. Otro llamado Superficie/Actividad, mediante el cual los titulares de las tierras rurales informarán los inmuebles explotadas por sí o por terceros. Este módulo es el equivalente a lo que era el Tire.

Torres aclaró que el tercer módulo es Información Productiva, en el cual “se informa stock de granos y superficie sembrada, símil al régimen de capacidad productiva de la Resolución General 2.750 con la novedad de que no se informa producción, como si se hacía con la 3.342 (Producción de maíz, girasol, soja y trigo)”.

La inscripción -totalmente online- , a diferencia del Rfog, que era optativo, es obligatoria para todos aquellos que intervengan en la comercialización de granos y semillas en proceso de certificación -cereales y oleaginosas- y legumbres secas, y arroz; incluyendo a los propietarios, aunque no exploten por sí el campo, ya que se deberán inscribir para informar si arriendan a terceros para agricultura y así no estar sujetos a alícuota máxima de ganancias para la retención en el cobro del arrendamiento.

Las alícuotas de retención y porcentaje de reintegro del régimen nuevo de retención de IVA implementado por el Sisa se ven condicionadas por un mecanismo de calificación de la conducta fiscal basado en un sistema de “scoring” con tres estados (del uno al tres) siendo uno el más bajo, más un cuarto que es el de Inactivo A los productores – excepto de arroz – con estado 1 en el scoring se les retendrá el cinco por ciento de IVA y será sujeto a reintegro el total de la retención. Aquellos que estén en estado dos se les retendrá el siete por ciento con una devolución del seis por ciento, pero sí están en estado tres, se le retendrá el ocho por ciento del IVA sin devolución.

Consultado el Jefe de Administración de Coopar si los productores que ya se encuentran inscriptos en los registros y regímenes agrícolas anteriores, migran automáticamente al Sisa, Torres explicó que “al mudar de sistema, la Afip dio de baja automáticamente a muchos productores”, pero aclaró que los agropecuarios que ya se encontraban inscriptos en el Registro fiscal de Operadores de Granos (Rfog) migraron automáticamente al Sisa, donde la Afip, después de considerar la conducta fiscal del contribuyente le asignó un “estado”, a saber.

– Estado 1: bajo riesgo

– Estado 2: mediano riesgo

– Estado 3: alto riesgo

– Estado: Inactivo

En principio, el sistema definió un “estado” inicial para todos los sujetos que al momento de entrada en vigencia del Sisa se encuentren incluidos en el Registro (Rfog) o hayan realizado presentaciones de superficie agrícola y producción obtenida.

El contador detalló que, con la puesta en funcionamiento del Sisa, muchos productores se vieron perjudicados, dado que antes de la entrada en vigencia del nuevo sistema, había quienes se encontraban inscriptos en el Registro (Rfog), donde tenían el “mejor” esquema de retenciones de IVA y de impuesto a las Ganancias, pero la Afip, al migrarlos al Sisa, los encuadró en un “estado”, en el que quedan alcanzados por un esquema de mayores retenciones que en la situación anterior.

En virtud de esa situación, Torres detalló que “desde la Cooperativa nos comunicamos con los productores que se encuentran en estados 2, 3 o inactivos, para que se pongan en contacto con sus asesores impositivos (estudios contables) para revisar la situación fiscal y subsanarla, dado que los que se encuentran en esos estados son pasibles de retenciones elevadas. Los agropecuarios, al corregir las inconsistencias, logran cambiar de situación en el Sisa, y así son pasibles de retenciones menores, por lo cual obtienen un mayor importe de dinero con sus ventas de granos logrando un beneficio financiero”.

Problemas con la obtención de cartas de porte

El profesional detalló además qué debe hacer un productor de Coopar que tiene problemas para obtener las cartas de porte que emite la Afip. Al respecto, dijo que desde la Cooperativa “les solicitamos que realicen con anticipación los pedidos de cartas de porte para que no se encuentren con sorpresas al momento de la cosecha. En caso que la Afip no autorice los pedidos de cartas, les pedimos que se contacten con el asesor impositivo para revisar las inconsistencias que les impiden la otorgación de cartas, dado que Coopar no admite el ingreso de granos a las plantas sin la documentación correspondiente”.