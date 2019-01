35 decisiones que te harán mejorar cada día

Print This Post

Aprender cómo ser mejor persona no es algo que se logra de la noche a la mañana. Para serlo, debes esforzarte y mejorar todos los días. Debes de estar dispuesto a hacer cosas que los demás no quieren, y sobre todo, debes ser exigente contigo mismo.

Si quieres saber cómo ser mejor persona, lo primero que tienes que hacer es reconocer que esta búsqueda es un trabajo integral, algo que debe practicarse en cada una de tus jornadas laborales, en el hogar con tu familia y con tus amigos más cercanos.

Cómo ser mejor persona cada día dependerá mucho de tus objetivos de vida. Para algunos puede ser mejorar las relaciones interpersonales, otros mejorar su situación económica, aprender cómo ser millonarios para ayudar a los demás, mejorar en el trabajo, entre muchas otras metas.

¿Cuál es la manera más rápida de aprender cómo ser mejor persona? En tu búsqueda de crecimiento personal es muy fácil que intentes diferentes métodos. Además, resulta demasiado fácil desviarse por la última tendencia que te enseña cómo ser exitoso, las cuales van cambiando mientras uno se encuentra persiguiendo tácticas, una tras otra.

Cuando una estrategia no funciona, la desechamos y adoptamos una nueva rápidamente. Al repetir ese ciclo, la idea de cómo ser una mejor persona se vuelve compleja. Lo que solía ser muy claro ahora parece frenéticamente fuera de alcance.

Es por esto que en este artículo no solo encontrarás cuáles son las cosas que te enseñarán cómo ser una mejor persona, sino también aquellos comportamientos a los que debes renunciar para triunfar en la vida.

El fracaso en tu búsqueda de cómo ser mejor persona:

Toda la vida nos han enseñado que el fracaso es el lado opuesto del éxito. Cuando fracasamos nos han vendido la idea de que no estamos haciendo nada bien, que no podremos alcanzar el éxito.

No obstante la realidad es totalmente diferente, ya que un fracaso (con la actitud indicada) representa un escalón más que nos guía hacia nuestras metas.

Tal y como plantea el psicoanalista canadiense Albert Bandura: “Lo único que separa a las personas exitosas del resto es la forma cómo responden después de fracasar, el punto esencial se encuentra en la actitud que se aborde frente a la situación de fracaso, esta será la que permita entenderlo como una lección o como un castigo”

¿Entonces qué es lo que tienes que hacer para aprender cómo ser una mejor persona? Aquí tienes una serie de decisiones que te ayudarán con este objetivo:

Entender que el primer paso siempre será el más difícil:

La incertidumbre y el temor muchas veces nos dominan a la hora de tomar la iniciativa, por eso es importante comprender que, aunque el primer paso sea el más aterrador, quienes se atreven a darlo son quienes entienden que para producir grandes resultados hay que tomar acciones, puesto que la espera solo prolongará la sensación de angustia.

Las cosas buenas toman tiempo:

El éxito no vendrá de la noche a la mañana, aprender cómo ser una mejor persona requiere tiempo, esfuerzo y constancia para conseguir las grandes metas que nos proponemos y sobre las que avanzamos con nuestras acciones cada día.

Sabiendo que hay que forjar un buen camino entenderemos al llegar a la meta que la mejor parte fue emprender y vivir el viaje.

No olvidemos que Henry Ford se quebró dos veces seguidas, mucho antes de iniciar con Ford a sus 45 años.

Estar ocupados no significa que somos productivos:

Todos recibimos el mismo número de horas al día, pero cada quien lo administra a su modo. Lastimosamente creemos que por cumplir muchas actividades somos más productivos que los demás.

En realidad, a veces realizamos cantidad de esfuerzos sin percibir sus resultados, olvidando que movimiento y actividad no significan éxito.

No perdamos el foco a la hora de utilizar nuestro tiempo, invirtamos cada esfuerzo de forma eficiente en tareas que nos brinden resultados.

Siempre tendremos menor control del que deseamos:

Es imposible controlar cada cosa a nuestro alrededor, el entorno está en constante cambio y por eso las circunstancias suelen ser de múltiples tipos.

Lo que sí es posible controlar es la forma en que reaccionamos cuando algo se nos sale de control o se escapa de nuestras manos.

Es la actitud la que permitirá que transformemos el error en una experiencia de aprendizaje, no se pueden ganar todas las batallas, pero con la actitud apropiada, podemos ganar la guerra.

Somos tan buenos como las personas con las que nos asociamos:

Presta atención a tus amistades, ¿algunas te hacen sentir inútil, ansioso o sin inspiración? Independientemente de la respuesta esfuérzate por pasar tu tiempo con personas que te inspiren y te hagan querer ser mejor.

No olvides que la vida es demasiado corta como para asociarte con personas que te hunden o limitan.

Si estás buscando cómo ser una mejor persona rodéate de personas que admires, evita personas tóxicas en tu vida y pregúntate que valor agregan quienes tienes a tu lado.

La mayoría de nuestros problemas son mentales:

El presente es nuestro polo a tierra, sin embargo, muchas veces nos perdemos en experiencias reprochables del pasado o nos atormentamos con situaciones que no han sucedido y que hacen que tergiversemos la interpretación de lo que sucede en el presente, el cual es lo único que podemos realmente controlar.

Recuerda: No hay cantidad suficiente de culpa o ansiedad que pueda cambiar tu presente.

Nuestro valor viene desde adentro:

La autoestima es una valoración generada por nosotros mismos, pero cuando nuestro sentido de satisfacción se encuentra ligado a lo que dicen los demás o a la comparación con los otros, dejamos de ser nosotros mismos para aparentar ser algo más.

El amor propio viene de cada uno de nosotros, por eso cuando te sientas orgulloso de algo que hiciste no dejes que las opiniones de los demás te afecten, la pluralidad implica que siempre existan contradictores.

No siempre recibiremos el apoyo de todos:

Es imposible recibir el apoyo absoluto de todas las personas, posiblemente muchas de ellas nos afecten con su negatividad, ira o celos, por lo que no es sano gastar mucho tiempo y energía esperando el apoyo de personas que no lo brindarán, es válido respetar las opiniones y seguir en nuestro camino.

No existe la perfección:

Cómo ser mejor persona no se trata de ser perfecto, siempre habrá cosas por mejorar y corregir. Es por esto que, cuando la perfección se asume como meta, siempre se mantendrá la sensación de fracaso, puesto que esta no existe.

Los seres humanos nos equivocamos y fallamos, así que quedarnos lamentando los errores y recalcando culpas sólo nos estancará más.

La perfección no es una meta, es necesario seguir adelante, emocionarnos por nuestros pequeños y medianos logros, valorarlos y aprender del error.

El miedo es la fuente número uno de lamentación:

De muchas cosas podremos estar arrepentidos, pero cuando nuestra vida esté finalizando seguro nos arrepentiremos de no haber corrido más riesgos.

El temor suele ser una barrera tan alta que, aunque digamos que lo peor que nos puede suceder es la muerte, lo realmente grave es dejarnos morir mientras estamos vivos.

Es importante que te preguntes qué tanto deseas aprender cómo ser mejor persona, ya que, tal y como mencionamos en un comienzo, deberás estar dispuesto a hacer cosas que los demás no quieren, optar por actitudes que algunos consideran inviables y tener una persistencia para asumir cada dificultad como un momento de crecimiento personal.

Con base en esto, debes de estar dispuesto a lo siguiente:

Tienes que levantarte más temprano de lo que quisieras:

O acostarte más tarde de lo que lo haces, encuentra tu punto máximo de productividad.

Tienes que dar más de lo que esperas recibir:

Ser exitoso implica ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Cuando te vuelves valioso para los demás, te conviertes en alguien indispensable, en esa persona que todo el mundo piensa para resolver los problemas, que ayuda a los demás y contribuye.

Se altruista

Tu actitud frente a los demás no debe ser un resultado de cómo ellos te tratan a ti, sino que debe ser un gesto genuino por parte tuya.

Tienes que seguir adelante así hayas caído, te hayan lastimado y hayas sufrido:

Ser exitoso no significa que nunca hayas caído, sino que te levantaste siempre, lo intentaste una vez más.

Recuerda que el fracaso, con la actitud indicada, se convierte en un peldaño hacia el éxito.

Debes dudar cuando hacer más de lo mismo sea la “decisión inteligente”:

Si haces lo mismo que hacen los demás no puedes esperar resultados distintos y mucho menos innovadores.

Tienes que seguir adelante aun cuando nadie te esté siguiendo:

Será normal que te sientas solo cuando estés buscando algo que no le interesa a los demás. También es normal que te llamen loco y que te digan que no sabes qué estás haciendo con tu vida. Se trata de automotivación.

Tienes que invertir en ti mismo aun cuando nadie lo haga:

Si no estás dispuesto a invertir en el activo más preciado que tienes, ¿quién más lo hará? Tu búsqueda de cómo ser mejor persona requiere de tus esfuerzos, dedicación e inversión.

Pregunta sin vergüenza buscando respuestas que aún no tienes:

No ha existido nadie en este mundo que llegara a él con todas las respuestas y conocimientos.

La vida es un proceso de aprendizaje, y cada día es una escuela.

Cumple con tus compromisos:

Ser exitoso es hacer algo diferente a lo que hace el resto de personas. Aun cuando tengas la excusa perfecta, déjala de lado y cumple con tus responsabilidades.

Tienes que buscar tus propias explicaciones, aun cuando te dicen que aceptes las cosas como son:

¿Cuántas veces no te han dicho que te conformes? ¿Que dejes de buscar explicaciones ya que siempre “hemos trabajado así”? Si verdaderamente quieres aprender cómo ser mejor persona, tanto personal como profesionalmente, deberás salir a buscar tus propias respuestas.

Tienes que intentarlo y fallar, e intentarlo una vez más:

Tienes que estar dispuesto a caerte una vez más. Al final, luego de soportar varias caídas, encontrarás la manera de evitarlas.

Tienes que correr más rápido aun cuando estés cansado:

Muchas veces te preguntarás porqué debes seguir intentándolo, porqué debes continuar si estás cansado. Cuando te estés preguntando esto recuerda tu deseo de ser mejor cada día, esa llama interna te hará permanecer en la carrera.

Tienes que ser amable con las personas que te trataron mal:

El rencor no te hará exitoso. Vengarte no te ayudará tampoco. Mostrar que eres más grande que cualquier situación o diferencia que tengas con alguien, y que estás buscando cómo ser mejor persona, sí lo hará.

Tienes que cumplir con fechas imposibles y entregar resultados inimaginables:

Ser exitoso significa estar por encima del promedio, significa entregar resultados distintos y ser mejor que los demás. Esto se demuestra cumpliendo.

Tienes que ser responsable por tus actos, aun cuando las cosas salgan mal:

Cuando asumes con responsabilidad tus decisiones y equivocaciones te conviertes en una persona digna de confiar. Demuestras que tienes el valor para aceptar tus errores y que estás dispuesto a corregirlo.

Tienes que seguir moviéndote hacia dónde quieres llegar sin importar quién está delante tuyo:

Decide si quieres ser el mejor de los peores, o el peor de los mejores. Puedes compararte con el que está detrás de ti y sentirte realizado, o comparte con el que tienes delante tuyo y querer ser mejor.

Si sientes que te falta motivación, aquí tienes más de 100 frases de éxito para esos momentos complejos de la vida.

Decide si quieres ser el mejor de los peores, o el peor de los mejores

Tienes que hacer esa llamada que te da miedo:

Tienes que pedir un aumento en tu salario, renunciar a tu trabajo, montar tu idea de negocio, establecer límites con tu jefe, comenzar a ganar dinero por internet, o cualquiera que sea tu meta.

El cambio comienza haciéndolo

Cuando dependes de las situaciones y no de tus actuaciones estás dejando claro que tú no controlas el rumbo de tu vida. Enfócate en lo que tú puedes hacer y no en lo que puede pasar.

Trazarte objetivos claros y alcanzables:

Los sueños son muy bonitos, pero carecen de una realidad que los limita a la hora de hacerlos realidad.

Esto no sucede con los objetivos, los cuales una vez estableces una fecha y una manera de alcanzarlos, estos se convierten en tu obsesión.

Ahora bien, no solo se trata de hábitos y decisiones que debes tomar para saber cómo ser mejor persona, también se trata de lo que no debes de hacer. Así que aquí tienes una serie de comportamientos a los que debes renunciar.

Toma responsabilidad por tus acciones:

Todo lo que hagas tiene consecuencias. Algunas veces son buenas y de otras puedes arrepentirte. Las acciones traen consigo resultados, es una verdad universal y nunca cambiará.

Es posible que no te gusten esos resultados, pero siempre los obtendrás. Así que asume tus actos, no hay nada más equivocado de responsabilizar a los demás de tus resultados.

Se humilde

No seas de ese tipo de personas que corta a los demás cuando están hablando. Escucha a la gente, no interrumpas a tus empleados o a tus clientes.

No voltees los ojos o dejes ver tu impaciencia cuando el otro se está tardando; es egoísta y quedarás como un arrogante sabiendo que de esas situaciones puedes aprender.

Seamos sinceros, muchas de las cosas que oyes son insignificantes: hechos que ya conoces, o críticas que son hirientes e inutilizables. Pero si puedes escuchar lo suficiente, podrás interiorizar información muy importante que te ayudará a tener éxito.

Deja de quejarte:

Deja de ser esa persona que supuestamente hace que los demás “pongan los pies en la tierra”. Deja de quejarte y de traer energía negativa a la vida de los demás, a nadie le gusta una persona quejumbrosa.

Tienes que ser consciente del acto impacto que tienes en las personas a tu alrededor. Si te quejas todo el tiempo esto puede convertirse en un increíble desacierto para las personas a tu alrededor porque, como líder, eres un ejemplo y lo último que se quiere es liderar un grupo de cobardes y perdedores, así que detente.

Deja de victimizarte:

Deja de pensar que eres la única persona a la que le suceden situaciones malas o inesperadas. Todos vivimos en el mismo universo.

La vida no te da circunstancias peores que a los demás, y si quieres aprender cómo ser feliz, dile adiós al drama porque los millonarios no llegaron a ese estatus a punta de quejas y negatividad.

Muchas de las situaciones que llamamos “injustas” en realidad vienen a nuestra vida por decisiones del pasado.

Sigue tu propio camino:

Los idiotas hacen cosas estúpidas. A veces muchos idiotas hacen las mismas cosas, y hasta puedes sentir que, como es tanta gente, debes hacerlo también.

Todos tenemos experiencias distintas. Los caminos hacia el éxito son tan variados como los personajes exitosos que lo han logrado. No hay una metodología 100 por ciento segura, pero lo que sí diferencia a los exitosos es su singularidad.

Sigue tu propio camino, marca la diferencia.

No intentes ocultar tus errores para aparentar que todo está bien:

Tal y como mencionamos, ser exitoso no significa que tienes que ser perfecto. Sólo tienes que ser honesto, aprender de los errores y saber qué estrategias adoptar para conseguir resultados distintos.

No te hace ningún bien fingir que eres más exitoso de lo que realmente eres. Te impide hacer las cosas que te ayudarían a alcanzar tus metas. Hacerte rico no se trata de tener una idea brillante y ejecutarla. Se trata de dar pequeños pasos adelante continuamente.

Cuando ves buenos resultados, sigues moviéndote. Cuando estás equivocado, cambia de rumbo y sigue avanzando. Los errores conducen al éxito.

Crecer, más que tiempo…requiere actitud:

Aprender cómo ser mejor persona en la vida se trata de ser resistente. Vas a tener que enfrentar situaciones difíciles, pero la clave está en levantarse y aprender de tus errores porque así es como crecerás como persona.

Debes aceptar las críticas, escuchar a quienes tienen más experiencia que tú, tener paciencia y reinventarte todos los días. Madurar toma tiempo, pero más que tiempo, requiere actitud. Al igual que aprender cómo ser mejor persona.

Fuente: EmprendiendoHistorias.-