Denuncian irregularidades en las elecciones entrerrianas

Durante la elección faltaron boletas y en el escrutinio hubo autoridades de mesas mal capacitadas que dificultaron el desarrollo normal de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), denunciaron a AIM dirigentes de diferentes partidos políticos. En Paraná hubo votos que fueron anulados por negligencia.

El correo envió mal boletas al interior y no entregó la bolsa de contingencia. En Paraná hubo fiscales de otras provincias y autoridades de mesa mal capacitadas que dificultaron el buen desarrollo de las elecciones y complicaron más aún el escrutinio.

“Hubo muchas irregularidades; boletas que faltaron, delegados de escuelas y autoridades de mesas que no estaban capacitados para llevar adelante el escrutinio y en algunos casos antes de arrancar la elección se rompió nuestra boleta porque no la consideraban oficial y sólo dejaban e cuerpo de concejales y cortaban la parte del intendente, algo que no se podía hacer”, advirtió a esta Agencia Darío Báez, ex precandidato a concejal de la lista 502D Gente Nueva.

Además, indicó que “durante el conteo de votos se anotó los votos a concejales pero no se contó el cuerpo de intendente, lo que implicó la anulación de muchos votos por parte de los delegados que iban destinados a Sergio Varisco”.

Para el dirigente vecinalista lo que ocurrió “responde a la falta de capacitación de las autoridades de mesa, que más que funcionario del estado parecían custodios de las boletas del oficialismo provincial, lo que es lamentable, ya que atenta contra la transparencia de las elecciones y la democracia”.

Reforma electoral

Las dificultades de fondo en las Paso responden a que los partidos con representación parlamentaria frenaron la reforma política. Pero el congelamiento del debate en el hemiciclo fue por responsabilidad directa del Ejecutivo que envió un proyecto restrictivo a las Cámaras que buscaba cercenar aún más la democracia, ya que la modificación que había promovido Gustavo Bordet restringía la participación de las minorías, no promovía la boleta única ni garantizaba espacios abiertos de difusión para todas las fuerzas y propuestas.

Es que el Gobierno provincial y lo spartidos hegemónicos no quieren democratizar aún más la democracia ni garantizar que las propuestas de todas los partidos lleguen a la población, ya que su estrategia es monopolizar los flujos de información y sostener el actual sistema de boletas que confunde y permite sacar ventaja con la ausencia de boletas.