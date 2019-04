A días de las Paso, renunció un precandidato a intendente de Alternativa Progresista

Connect on Linked in

El precandidato a intendente de Gualeguay por la lista Alternativa Progresista, Mario González, se bajó de la elección. El dirigente sindical indicó que su dimisión responde a que hubo cosas que no fueron transparentes en la campaña. La decisión aún no fue confirmada por la Junta Electoral del partido al Tribunal Electoral de Entre Ríos, confirmó AIM.

A tres días de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), González, un reconocido dirigente sindical combativo de los trabajadores la carne, expresó que no participará como precandidato en las elecciones por la lista Alternativa Progresista del Partido Socialista (PS).

Según explicó a Noti-2 de Canal 2 de Gualeguay, su dimisión responde a que no coincide con la forma de hacer política del presidente del PS, Marcelo Haddad: “Estábamos muy embalados con el tema de la política, había muchos proyectos que se podían dar pero a mí no me gustan las cosas que no son transparentes y tengo diferencias con el presidente del partido, por lo que prefiero dar un paso al costado y no seguir”.

La decisión la había tomado la semana pasada, pero más allá de los intentos de persuadirlo González reafirmó su voluntad de bajarse de la precandidatura, “porque la campaña se hace ayudando a los humildes, porque hacer política para engordar sus bolsillos no sirve”.

En ese marco, el dirigente confirmó que envió las renuncias al Tribunal Electoral y a la Junta Electoral del PS, pero desde la Junta Electoral aún no dieron de baja la precandidatura porque no fueron notificados, según contó a esta Agencia Liliana Vera, integrante del órgano partidario.

En tanto, desde el Tribunal Electoral de Entre Ríos explicaron a esta Agencia que si hay una dimisión la Junta Electoral del PS deberá informarla para que el cargo no quede vacante.