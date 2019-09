No guardar los abrigos: seguirán las mañanas frías

Connect on Linked in

Un sistema de aire frío que llega desde el sur del país mantendrá las marcas mínimas dentro de los parámetros de un clima invernal. Así lo informó el Departamento de Meteorología de Defensa Civil provincial en el informe del pronóstico del tiempo al que accedió AIM.

Las condiciones meteorológicas probables para los próximos están marcadas por temperaturas que tendrán una tendencia en descenso, se informó a esta Agencia por Defensa Civil de Entre Ríos. La condición que continuará con el inicio formal de la primavera se debe a la “la llegada a la región de un sistema de aire frío desde el sur del país, la situación se presenta con aire frío, esperándose para los próximos días mañanas frías a muy frescas, pero con condiciones de buen tiempo”, se indicó oficialmente.

Para maña sábado, el prónostico anticipa “vientos débiles y de direcciones variables. Poca variación de la humedad. Despejado a muy poco nuboso. Probabilidad de heladas débiles principalmente sobre los departamentos del Sur y Este de la provincia. Luego, probables neblinas con algunos bancos de nieblas en áreas suburbanas por evaporación de heladas. Vientos rotando a débiles y regulares del Norte y Noreste. Tiempo bueno. Temperatura mínima en leve descenso y máxima en leve incremento”, se describió. En cuanto a las temperaturas, las mínima pronosticada estará entre 1º y 3° C, con una términa de -1º a 1° C, siendo las menores sobre el Sudeste de la provincia. Las máximas, en tanto, estará entre los 20º y 22° C, con máximas 22º a 24° C, con las más altas en el Noroeste entrerriano.

Para el día domingo, se mantiene el anuncio de jornada agradable, pero fresca, con “vientos débiles con incrementos a regulares durante el día del Noreste y Norte. Probabilidad de algunas neblinas matinales en áreas suburbanas. Fresco a muy fresco por la mañana con baja a muy baja sensación térmica. Tiempo bueno. Despejado a poco nuboso. Humedad en poco cambio o en leve aumento. Temperatura mínima en ascenso y máxima en marcado ascenso”. En este sentido, se detalló que la mínima temperatura pronosticada oscilará entre los 4º y 6° C, con térmicas de 2º a 4° C, menores en el Sur. Y en cuanto a las máximas, seguirán en los parámetros de 23º a 25° C, con sensación térmica que no irá más a allá de los 24º a 26° C.

El lunes se reiteran condiciones similares del fin de semana, con “vientos débiles a regulares del Noreste. Despejado a poco nuboso. Probabilidad de neblinas con algunos bancos de nieblas en áreas suburbanas por la mañana. Humedad en leve incremento. Luego, durante el día, vientos rotando a débiles del este. Temporal incremento de la nubosidad. Temperatura mínima en ascenso y máxima en poco cambio”. Las mínimas matinales de 6º a 8° C, con térmicas de 5º a 7° C, hacia el Sudeste. La máxima pronosticada estará estable, entre 23º y 25° C, con máximas de 24º a 26° C sobre el Oeste de la provincia.