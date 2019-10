A tres días de las elecciones, vuelven los cuadernos

Print This Post

Seis de los ocho cuadernos de las coimas que escribió el chofer Oscar Caenteno habrían aparecido en las últimas horas. El periodista de La Nación Diego Cabot, quien en 2018 reveló el contenido de los escritos de Centeno, señaló que le dieron seis cuadernos originales que son similares a los aportados a la justicia el año pasado.

El periodista se los entregó al fiscal del Caso Cuadernos, Carlos Stornelli este miércoles por la tarde en el quinto piso de los Tribunales. Junto con los cuadernos que para fuentes judiciales serían los originales que escribió Centeno, se entregaron dos CD con las filmaciones que hacía el chofer de Roberto Baratta, receptor de bolsos con coimas y segundo de Julio De Vido en el ministerio de Planificación durante los 12 años de kirchnerismo.

Cuando declaró como arrepentido Centeno dijo tener los originales. Y luego que no los tenía y los había quemado. Su declaración entonces fue un tanto imprecisa. Pero como reconoció a las copias de sus escritos como propias, y además aportó más datos, no hubo dudas sobre las anotaciones. Es que la investigación que hicieron el juez Claudio Bonadio y el fiscal Stornelli corroboró hechos que Centeno había anotado en su “bitácora de la corrupción”. Lo escaneado por Cabot fue validado con pruebas independientes en el expediente y por el testimonio de ex funcionarios y empresarios que declararon como arrepentidos.

La causa de los cuadernos se hizo pública en agosto de 2018 cuando el ex chofer del ex funcionario Roberto Baratta, Oscar Centeno, aseguró haber registrado las visitas a los empresarios que presuntamente pagaban sobornos en una serie de cuadernos que aseguró haber quemado.