Abren el diálogo por 10 días por falta de acuerdo en el conflicto en el servicio de colectivos

“Al menos hasta el 5 de agosto inclusive deberían funcionar con normalidad” el servicio de transporte de colectivos en Paraná. Así lo informó el secretario de Trabajo provincial, Fernando Quinodoz, luego del primer encuentro entre la patronal y choferes ante la apertura de proceso preventivo de crisis, según confirmó AIM.

Este lunes se llevó adelante en la Secretaría de Trabajo la primera reunión para el acercamiento entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas que integran la unión Buses Paraná que tiene a cargo la concesión del servicio de transporte de pasajeros de la ciudad y la Municipalidad de Paraná. Fue en el marco del procedimiento preventivo de crisis pedido por las firmas Ersa Urbano y Mariano Moreno. En esta instancia no hubo acuerdo ante los planteos de los privados, por lo cual el área laboral provincial abrió en un plazo de 10 días para que las partes continúen dialogando de manera integral. “Desde hoy hay diez días hábiles donde las partes pueden seguir con las conversaciones, pueden seguir las negociaciones, y eventualmente el 5 de agosto volver a reunirse”, explicó a esta Agencia Quinodoz.

El funcionario confirmó que “hoy no ha habido un acuerdo”, y se seguirán evaluando “las propuestas presentada por las empresas que presentó el procedimiento”. En este sentido, se le preguntó sobre el pedido de las empresas para que le abran la posibilidad de despidos y suspensiones de personal, pero el secretario de Trabajo eludió la cuestión sobre la que no hay acuerdo. “La empresa planteó cuál es la situación financiera actual y cuáles son las posibilidades, el sindicato ha planteado su postural, el municipio ha manifestado cuáles son la situación actual, al menos con los débitos a las empresas”. Precisamente respecto a las deudas que tendría la comuna, apuntó que hay expedientes en trámites que todavía no han sido cobrados por las empresas. Y en la audiencia, las empresas se comprometieron a trasladar todos los ingresos de fondos a las cuentas de los trabajadores para responder al porcentual del pago del medio aguinaldo adeudado.

En lo que respecta al servicio, aclaró que “ambas partes están inhibidas de realizar medidas, al menos hasta el 5 de agosto inclusive deberían funcionar con normalidad”. Por lo tanto el sindicato no pueden realizar medidas de fuerza, ni los empleadores suspender personal. “Durante el proceso el servicio deberá prestarse con normalidad”.