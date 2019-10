Abril sigue sin aparecer

Connect on Linked in

Abril fue vista por última vez en una zona de playa a la que se acercó para buscar una muñeca que había olvidado en un balneario ubicado a 30 metros de su casa, de acuerdo al relato que brindó su madre Magdalena cuando radicó la denuncia ante la Policía de la provincia. La menor se encontraba viviendo con ella y su pareja, un hombre identificado como M.R, desde hacía 10 días por una disposición judicial, ya que previamente vivía con sus abuelos maternos en City Bell.

Efectivos del ministerio de Seguridad bonaerense e Infantería, Policía Comunal, Policía Montada, Infantería, Prefectura y Bomberos de Verónica continúan la búsqueda “puerta a puerta” y rastrillan la zona junto a la división de perros de la Policía de la provincia. Sin embargo, según confirmó una alta fuente de la investigación, Punta Indio no es el único lugar donde se la está buscando.

Abril tiene tez blanca, mide 1,30 metros, contextura delgada, cabello castaño largo y al momento de desaparecer vestía un buzo de lanilla verde con rayas negras con capucha y calza negra, informaron fuentes policiales. Desde el ministerio de Seguridad de la nación pusieron una recompensa de dos millones de pesos para quien aporte datos que ayuden a dar con su paradero.

Fuentes policiales confirmaron también que la casa de Abril fue registrada: encontraron el cadáver de un caballo enterrado en el patio trasero. Además, efectivos de Prefectura “realizaron tareas de rastrillaje en zona costera, en las ruinas del antiguo Hotel Argentino, y se sobrevoló con un drone la zona costera, pastizales y cangrejales”. Todos con resultado negativo.

Los perros de la Bonaerense encontraron el rastro de Abril en un campo al lado de la ruta 11, donde sale el camino de Circunvalación Punta Indio-Verónica, pero eso fue todo: las narices de los perros no llevaron a ningún punto. También dio negativo el rastrillaje en la casa del cuidador del camping donde desapareció Abril.

Mientras tanto, surgen más versiones cruzadas respecto a la relación de Abril con su familia. Victoria, vecina de la zona, denunció en julio pasado a la madre de la nena por abandono ya que, aseguró, la mujer “no cuidaba a sus hijas”. A partir de la desaparición de la menor, manifestó, en declaraciones a distintos medios, que tanto Abril como su hermana habían sido abusadas por su padrastro y que eran maltratadas sistemáticamente por su madre.

La mamá de Abril, en tanto, habló luego de varios días y dijo entre lágrimas que no tiene ninguna sospecha de lo que puede haber pasado con su hija. “No sé, no siento nada. Esta vez no lo sé”, señaló y recalcó que su hija es una nena “muy preparada”, en diálogo con Telefé. Cuando fue consultada sobre si quería brindarle un mensaje a su hija respondió: “No creo que me esté escuchando, ni viendo. Ella sabe todo”.

La denuncia por “averiguación de paradero” fue radicada en la comisaría local y en la causa interviene la Fiscalía a cargo de Juan Mennucci, del Departamento Judicial La Plata. En tanto, para dar con el paradero de la niña, el ministerio de Seguridad de la nación informó que por primera vez se resolvió activar el “Alerta Sofía”, llamado así por Sofía Herrera, un sistema de emergencia rápido a través del cual se difunde un afiche con información precisa del menor de edad desaparecido.